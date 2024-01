L 'incanto dell'inverno in luoghi che regalano suggestioni, luci e colori incantati, ma anche mete tropicali per una pausa al caldo.

Boschi innevati, panorami da favola, città e borghi che si vestono a festa, con luci e colori del Natale. L’atmosfera fatata dell’inverno regala magia ai viaggiatori, sia che la destinazione sia un piccolo paese ricco di storia ed arte, o un luogo in cui è la natura ad essere la vera protagonista. Ecco le 10 mete italiane da visitare in inverno, perché ancora più belle del solito.

Da nord a sud, tutto il Paese indossa un abito gioioso: la stagione fredda non è mai stata così romantica (ed instagrammabile!): per un fine settimana a due, o qualche giorno con la famiglia al completo.

Senza dimenticare le mete all’estero per chi, invece, cerca qualche raggio di sole!

L’incanto del Passo delle Erbe, Val Gardena

Un panorama davvero incantato ai piedi del Sass de Putia e del Parco Naturale Puez Odle. Il Passo delle Erbe a 1.987 metri di altitudine, collega la Val Badia e la Valle Isarco. Percorrere in auto il passo, vale già i viaggio: il valico è splendidamente incastonato tra i dolci pascoli di Luson a nord e i prati di Pütia con le ripide pareti dell’omonima montagna a sud.

Chi ama passeggiare nella neve, con scarponi o ciaspole, potrà raggiungere il rifugio Ütia de Börz proprio in cima al passo, dove partono diversi sentieri panoramici nel Parco Naturale Puez-Odle, e in cui è possibile gustare il meglio della cucina locale.

Gubbio, il borgo con l’albero sul monte

Tra le mete italiane da visitare in inverno troviamo Gubbio, splendido borgo in provincia di Perugia, che nei mesi natalizi si trasforma e diventa una vera città del Natale. Mercatini, l’Albero di Natale più Grande del Mondo, il MUAM – Museo delle Arti e dei Mestieri, la ruota panoramica, e scorci suggestivi.

Oltre ai tesori artistici del borgo, piazza San Giovanni (nella foto) sarà illuminata con luci colorate del Light Designer Matteo Costantin. Per ammirare Gubbio dall’alto, invece, basteranno sei minuti: con la funivia Colle Eletto che porta alla Basilica di S. Ubaldo (803 slm), dove è conservata l’urna del Santo Patrono della città.

shutterstock

Como, città delle luci

Como, sulle rive dell’omonimo lago, nei mesi invernali si trasforma in una sorta di paese dei balocchi. Camminare per le vie del centro tra le bancarelle del villaggio natalizio, la pista del ghiaccio fra il verde degli alberi. Sulle pareti dei principali palazzi e monumenti, inoltre, si potranno ammirare i giochi di luci e immagini proiettate. Da non perdere, lo spettacolo luminoso in : Piazza Duomo, Piazza Verdi, Piazza Grimoldi, Piazza Roma, Via Fontana, Piazza Volta, Via Garibaldi, Lungolago Trieste, Porta Torre, Piazza San Fedele, Chiesa di Quarcino, Chiesa di Ponte Chiasso, chiesa di Sant’Antonio di Albate, Chiesa Beate Vergine di Loreto.

Valle d’Itria, inverno instagrammabile

Questa zona a nord della Puglia, a metà tra il mare e la terra, nei mesi invernali si veste con ghirlande, addobbi, fiocchi e lustrini. I borghi, solitamente di color bianco latte, si colorano e diventano villaggi suggestivi tutti da immortalare. Tra le mete italiane da visitare in inverno c’è sicuramente Locorotondo, il borgo delle cummerse, nei cui vicoli esplode la magia del Natale. I punti in cui scattare la foto dell’anno sono numerosi: basta indossare un abito da sera, o un cappotto colorato e un cappello, e al resto ci pensa la fantasia dei residenti che abbelliscono scale, portoni e davanzali.

Tra le mete da non perdere nella terra dei trulli, anche nei mesi invernali: Cisternino, Martina Franca, città barocca di grande fascino (luogo perfetto per lo shopping), Alberobello, con i pennacchi dei trulli illuminati, e la perla bianca di Ostuni.

La favola antica di Pacentro

Un luogo che sembra uscito da una favola d’altri tempi, Pacentro, in provincia dell’Aquila in Abruzzo. Incastonato su una collina alle pendici del Monte Morrone, nel parco nazionale della Majella, questo borgo tra i più belli d’Italia, d’inverno assomiglia ad un presepe.

Durante la visita al borgo, non perdere il Castello dei Caldora, la Chiesa di San Marcella, Piazza del Popolo, il Lavatoio, e una visita al Museo della Civiltà Contadina. Le antiche case di pietra della Majella, poi, in questi mesi, sono coperte dal bianco candore della neve, e regalano un’emozione unica.

Pré Saint Didier: il relax è chic

Pré Saint Didier si trova nella cosiddetta Valdigne, la zona superiore della Valle d’Aosta, circondata dalle meraviglie della Val Ferret, La Thuile e la Val Veny. Tra le mete italiane da visitare in inverno c’è sicuramente questa perla di montagna, famosa per le sue prodigiose fonti di acqua calda. Un fine settimana (o un we lungo, che non è mai abbastanza!) alle Terme di Pré Saint Didier è ciò che serve per rigenerare corpo e mente.

Qui è possibile concedersi massaggi (sia singoli che per la coppia), percorsi di benessere con aroma e musico terapia; trattamenti viso e corpo a percorsi termali (bagni a vapore, saune, stanza del sale, vasche calde e fredde ecc.). Dopo essersi immerse nelle piscine termali in mezzo alla neve (esperienza da provare almeno una volta!), la passeggiata per il grazioso centro storico vi sorprenderà. Ad una manciata di chilometri dall’abitato del borgo valdostano, invece, si trova il celebre “Orrido di Verney“, una cascata tra due pareti rocciose verticali, davvero mozzafiato.

Val di Fassa per tutta la famiglia

Appassionate di sci, con prole al seguito (ma anche senza!) tra le mete italiane da visitare in inverno c’è sicuramente la Val di Fassa. La skiarea del Buffaure, nel comune di Pozza di Fassa, è l’ideale: A disposizione degli amanti della neve, la nuovissima pista azzurra “Salvan”, dedicata al leggendario e curioso personaggio dalla lunga barba che vive i boschi e i fiumi del Buffaure; diverse piste rosse, tra cui la “Panorama”, oggi dotata anche di un nuovo “fun slope”. Per le più temerarie c’è la “Vulcano”, che vanta picchi di pendenza del 38% e un dislivello totale di 566 metri, per un momento di pura adrenalina.

Non solo, il circuito è dotato di un campo scuola a monte, ricco di giochi per consentire ai più piccoli di imparare divertendosi, offre una serie di corsi di diverso livello tecnico e per diversi target di età, dai 5 anni in su, con strutture coibentate per riparo e il ristoro.

La romantica Firenze

Una foto panoramica sul Ponte Vecchio illuminato che si specchia nell’Arno. Piazza della Signoria vestita a Festa, il magico albero in Piazza Duomo, e le incredibili mostre d’arte in città, come quelle di rilievo a Palazzo Strozzi. Firenze è sempre una buona ragione per un fine settimana di coppia.

Le più modaiole, poi, non potranno perdersi una visita al Museo Salvatore Ferragamo, un incredibile percorso dedicato alla storia della maison, alla vita del suo fondatore, e alle sue creazioni. Per chi vuole concedersi un’esperienza di gusto e sapori che restano impressi nella mente, legata all’alta cucina toscana poi, potrà raggiungere Borgo San Jacopo dove lo chef Claudio Mengoni, 1 Stella Michelin, saprà conquistare i palati più raffinati con una cucina che è mix perfetto tra creatività e rigore.

Matera, un presepe a cielo aperto

Cosa dire di Matera e dei suoi sassi, se non che già di per sé la città incarna un’atmosfera magica? Le architetture che non hanno eguali nel mondo, e alla sua storia, durante il Natale rievocano epoche passate. Autentica e a tratti struggente, Matera richiama palesemente lo scenario della Nazareth cristiana.

Il presepe vivente nei sassi di Matera

Visitare Matera nel periodo invernale, soprattutto natalizio, significa vivere la tradizione lucana. Da non perdere il grande presepe vivente che andrà a popolare le viuzze dei sassi.

Luci da artista a Salerno

Tra le mete italiane da visitare in inverno troviamo anche Salerno, il capoluogo della Costiera. Nel periodo natalizio, la città diventa un trionfo di luci. Quest’anno, il percorso di maxi installazioni luminose e pioggia di stelle, si snoda tra il mega-cappello natalizio a Pastena, l’Albero della vita in piazza Flavio Gioia, Babbo Natale gigante in piazza Vittorio Veneto, e un angelo di oltre 12 metri in Piazza San Francesco.

Passeggiare tra le vie del centro di Salerno significa fare il pieno di atmosfera suggestiva: il Natale si palesa ad ogni angolo, e in ogni piazza.

Scoprire i mercatini di Natale di Trento

In inverno, Trento dà il suo meglio, ed è tra le mete italiane da non perdere. È vero, possiamo visitarla per tutto l’anno, ma avviene una piccola magia a Trento ogni Natale: le vie delle sue strade si riempiono di mercatini, di festa, di musiche leggere e odore di cannella e biscotti. Questo centro cittadino che si trova tra le montagne, incastonato come un gioiello prezioso, non ha mai perso il suo antico fascino.

Ci sono delle città che, con il tempo, hanno cambiato la propria anima, si sono ammodernate. Non Trento, che rimane fedele a se stessa nel tempo, che esprime ancora tutta la sua bellezza storica. Ovviamente, nel proprio itinerario non può mancare una visita alla Trento romana: a caccia di cultura, storia e arte, è tra quei viaggi da programmare in inverno.

Le mete all’estero per una vacanza indimenticabile

Non solo l’Italia: ci sono numerose destinazioni all’estero che offrono l’opportunità di vivere una vacanza natalizia indimenticabile. Chi non ha mai sognato di visitare il villaggio di Babbo Natale in Lapponia, per esempio? Vi consigliamo quindi alcune mete fuori dall’Italia per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

Visitare il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi nella Lapponia finlandese

L’apripista non poteva non essere la Lapponia finlandese, che è conosciuta per essere la casa di Babbo Natale. E proprio a Rovaniemi troviamo il villaggio: c’è forse qualcosa di meglio dell’immergersi in un’atmosfera super natalizia in inverno? Tra l’altro, è una delle posizioni più privilegiate di sempre, poiché Rovaniemi non dista tantissimo dal Circolo Polare Artico.

Cosa significa? Che tra i viaggi da programmare in inverno, non perdere l’occasione di farti un super regalo: vedere l’aurora boreale. Il Santa Claus Village è comunque una tappa obbligatoria, ma dobbiamo dire che è difficile resistere alla città del Natale per eccellenza e alle sue bellezze. Un viaggio adatto a chi non smette di sognare il periodo più magico dell’anno.

Andare alla Laguna Blu a Reykjavik in Islanda

Reykjavik è la città più popolosa dell’Islanda, ed è anche una delle mete più affascinanti che potremmo mai visitare nella vita. Il Grande Nord europeo è molto diverso dalla nostra Italia: in Islanda, poi, la conformazione geografica ci porta alla scoperta di ghiacciai e di vulcani. In inverno, la neve abbonda, e le case della città appaiono come piccoli presepi. Per un momento, chiudiamo gli occhi e lasciamoci trasportare dalla fantasia: alla Laguna Blu troviamo un delizioso bagno termale all’aperto, e questa piscina è ricchissima di minerali. In inverno diventa il luogo perfetto in cui immergersi per combattere il freddo. E, poi, diciamocelo: stare in acqua, al caldo, osservando la neve, è uno spettacolo impareggiabile.

Perdersi nelle illuminazioni degli Champs Elysées a Parigi

Se dobbiamo pianificare le nostre ferie, facciamolo alla grande. Non rinunciamo a nulla, soprattutto alla possibilità di sognare a occhi aperti in una delle città più belle del mondo. Perché cos’è Parigi, se non l’amore stesso? Sotto Natale si veste di incredibili bellezze e si ammanta di luci scintillanti, come quelle che vengono disposte negli Champs Elysées.

L’inverno a Parigi non è gentile: c’è freddo, ma in qualche modo la nostra anima viene riscaldata dalle sue bellezze e dall’arte che possiamo ammirare in giro per la città. Tra i consigli di viaggio da non perdere se andrai a Parigi per le feste natalizie, consigliamo di fare un salto ai mercatini di Saint Germain des Prés. Potrai portarti a casa innumerevoli souvenir artigianali fatti a mano con cura e dedizione: dopotutto, è una città dal fascino vintage.

Sostare in un cafè tradizionale a Vienna

Le cose da fare e da vedere a Vienna in inverno non mancano di certo. Anche in questo caso possiamo scoprire tutti i suoi mercatini di Natale: dagli abeti colorati fino al profumo di pan di zenzero, qui si respira la vera aria della festa. Il Palazzo del Municipio di Vienna è poi bagnato di luce dorata, oltre che essere attorniato da casette di legno in cui acquistare prodotti artigianali di ogni tipo, senza contare la possibilità di assaggiare i dolci canditi.

Per chi poi vuole sognare in grande, è impossibile non citare una visita al Castello di Schönbrunn, che tra l’altro offre castagne arrosto e vin brûlé. Diciamocelo: c’è forse qualcosa di più iconico di questo duo che riesce a scaldarci l’anima, lo stomaco e solleticare il palato? Valuta di partire per Vienna con l’auto: segui i nostri consigli per strutturare il tuo viaggio on the road.

Le mete all’estero per gli amanti del sole

Non tutti, però, amano le classiche atmosfere natalizie, con paesaggi innevati e temperature rigide. Sono sempre di più le persone che decidono di trascorrere le vacanze di Natale e fine anno al caldo. Ecco quindi alcuni consigli per chi ama il sole d’inverno.

Un viaggio in crociera

Chi desidera visitare ogni giorno posti nuovi senza fare e disfare le valigie, quest’inverno non può che scegliere la crociera nel Mar Rosso: numerosissime le escursioni a terra disponibili lungo la rotta, dalle spiagge di Safaga alle tombe della Valle dei Re e ai Templi di Luxor e Karnak. Dopo l’Egitto, la nave approda in Giordania per visitare Petra, poi in Arabia Saudita. Si torna a casa baciati dal sole e con un carnet di viaggio eccezionale, che prevede anche la possibilità di fermarsi due notti in più per visitare il Cairo e le Piramidi.

In Marocco

Gli spiriti liberi, invece, desiderosi di sole senza fare tante ore di volo (ma molte di fuoristrada) possono puntare sull’estremo sud della costa atlantica del Marocco. Regno di surf e kitesurf, Dakhla sorge su una lingua di sabbia che dal deserto si allunga per 40 km nell’Oceano Atlantico, creando una laguna dove sono di casa fenicotteri e foche monache. Da Agadir, dove atterrano molte compagnie aeree low cost, per raggiungere Dakhla bisogna percorrere oltre mille chilometri lungo la costa.

I tropici all inclusive

Per fuggire dall’inverno basta cambiare emisfero, puntando su un paradiso come Seychelles dove ci sono resort che hanno un’isola tutta per sé per vivere una vacanza ecochic da Robinson Crusoe, con numerose attività per i piccoli dai due anni in su e tanto sport, dalla vela ai campi di padel.

Sempre nell’Oceano Indiano, Mauritius ha splendide spiagge e un altopiano centrale che supera gli 800 metri. L’isola, famosa per la qualità della sua offerta alberghiera e la dolcezza dei suoi abitanti, è perfetta per ricaricarsi di luce, mare e leggerezza senza pensieri.

Dall’altra parte del mondo, la Giamaica è pronta ad accogliere gli amanti del sole d’inverno. Online e in agenzia si trovano pacchetti volo più hotel nel parco nazionale di Ochos Rios, noto per le spiagge immacolate e le colline lussureggianti, base ideale per molte escursioni, dal Mausoleo di Bob Marley alle spettacolari Dunn’s River Falls e alle Blue Mountains.

5 motivi per cui è bellissimo viaggiare durante l’inverno

Qual è la stagione ideale per viaggiare? La risposta più adatta potrebbe essere “dipende”. A determinare la risposta è senza dubbio la meta che abbiamo in mente di raggiungere, e dalle condizioni climatiche che possiamo trovare, quindi dai periodi ideali per il soggiorno. Ma visto che siamo in inverno, ecco i motivi per viaggiare in questa stagione e godersi una vacanza meravigliosa e rilassante.

Le amanti della colonnina di mercurio in picchiata, della neve, e delle atmosfere fiabesche dei borghi vestiti a festa, concorderanno, punto dopo punto, essendo le viaggiatrici ideali della stagione fredda.

Addio caldo, e viva la neve!

Le temperature torride dei mesi estivi lasciano spazio ad aria frizzantina, candidi fiocchi e sole caldo, anche in inverno. Senza afa, né sudore, avvolti da cappotti morbidi e caldi berretti di lana (che, lo sappiamo: vengono bene anche in foto!), passeggiare per le strade delle capitali europee, o in fiabeschi borghi alpini, sarà meraviglioso. Le sostenitrici del “team inverno” approveranno di certo. Durante la stagione invernale, infatti, molte destinazioni sono più vivibili: meno afflusso di turisti di massa, più possibilità di vedere mostre senza lunghe attese in coda, ristoranti e locali accoglienti. Senza contare il cambio di scenario: coltre bianca che copre prati e alberi, le giornate che si accorciano e regalano romanticismo. Per le amanti del grande Nord, poi, questo è davvero il periodo ideale: ci sono alte probabilità di vedere le famose northern lights, l’aurora boreale, che si manifesta e danza in cielo da ottobre a marzo. Il fenomeno naturale è visibile in Lapponia, Norvegia del Nord, Svezia, Islanda, Irlanda e Scozia, soprattutto.

La stagione della montagna

Se avete atteso tutto l’anno per mettere gli sci ai piedi, e affrontare così le discese più adrenaliniche, ecco uno dei motivi per viaggiare in inverno: la neve in montagna. Il trekking in quota dei mesi caldi, lascia spazio a sci alpinismo, fondo, pattinaggio sul ghiaccio, ciaspole, slittino. I panorami candidi lasceranno a bocca aperta. Le notti stellate, poi, saranno un incanto.

E poi, vogliamo parlare di quanto sia rigenerante stare al calduccio sotto le coperte, immersi nella lettura silenziosa, in compagnia di un buon libro, davanti al fuoco del camino? Suona come una poesia, quella voglia di hygge che tanto rende felici. D’altronde, l’hanno inventata in Danimarca questa parolina magica che definisce quella sensazione di benessere confortevole tipico degli inverni più freddi.

Relax nelle spa più belle

Mentre fuori e freddo e scende la neve, entrare in spa e lasciarsi scaldare dal caldo di una sauna o da un bagno nel fieno, è un’esperienza di benessere assoluto. Un altro dei motivi per viaggiare in inverno è la piacevolezza di provare i riti nordici del post sciata o giornata sulla neve.

Concedersi qualche ora al centro benessere vi rimetterà al mondo: le saune sono diffusissime negli hotel e spesso comprese nel prezzo della stanza.

Un toccasana per ritemprarsi. Certo, non è per forza indispensabile seguire le regole finlandesi che vogliono il tuffo in acqua gelida dopo aver immagazzinato il calore della sauna, ma venti minuti di caldo secco, inalando aromi balsamici, è davvero rigenerante. Così come il bagno in acqua calda nelle piscine esterne, avvolti dalla neve e dalle luci della sera.

La magia del Natale

Piccoli borghi e grandi città, durante i mesi invernali si vestono di luci e colori. Il periodo delle festività natalizie e di fine anno è quello perfetto per visitare alcune mete italiane ed europee. Alcuni esempi classici: i paesini di montagna dell’Alto Adige, le capitali come Parigi, Londra, Berlino, Budapest, Salisburgo o Strasburgo. Ma anche la pittoresca Colmar, ma anche Matera, i borghi della Valle d’Itria, sono destinazioni invernali ideali. Gli ingredienti per una vacanza in questo periodo: shopping, le leccornie tipiche delle festività natalizie, i mercatini di Natale, luci e colori per spiriti romantici, balocchi, piste di pattinaggio sul ghiaccio e giostrine per i bimbi.

Le capitali low cost

Viaggiare in inverno non significa necessariamente raggiungere mete sciistiche da vip (e costosissime!), oppure organizzare una vacanza nell’Artico da migliaia di euro: molte destinazioni, passato il Capodanno, sono davvero low cost. Ecco un altro dei motivi per viaggiare in inverno: il portafoglio non si alleggerisce troppo. Basta scegliere le mete invernali giuste, ossia le tipiche destinazioni estive che, in questi mesi, sono nel pieno della bassa stagione, ma possono rivelare bellissime sorprese.

Gennaio e febbraio sono mesi perfetti per viaggiare low cost, apprezzare l’essenza di un luogo ed evitare la ressa che, oggettivamente, nessuno sopporta. E poi le foto: le amanti degli scatti da cartolina, senza la post produzione per eliminare il turista che invade l’inquadratura, potranno gioire. Strade tutte per te, monumenti da immortalare con calma, paesaggi incantati e pressoché deserti. E il tempo di mettersi in posa (e non dover cancellare decine di foto fatte di fretta e con poco senso). Non resta che infilare sciarpe e cappelli in valigia, e lasciarsi contagiare dalla magia dell’inverno.