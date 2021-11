L 'incanto dell'inverno in luoghi che regalano suggestioni, luci e colori. Da nord a sud, ecco le destinazioni che scaldano il cuore

Boschi innevati, panorami da favola, città e borghi che si vestono a festa, con luci e colori del Natale. L'atmosfera fatata dell'inverno regala magia ai viaggiatori, sia che la destinazione sia un piccolo paese ricco di storia ed arte, o un luogo in cui è la natura ad essere la vera protagonista. Ecco le 10 mete italiane da visitare in inverno, perché ancora più belle del solito.

Da nord a sud, tutto il Paese indossa un abito gioioso: la stagione fredda non è mai stata così romantica (ed instagrammabile!): per un fine settimana a due, o qualche giorno con la famiglia al completo.

L'incanto del Passo delle Erbe, Val Gardena

Un panorama davvero incantato ai piedi del Sass de Putia e del Parco Naturale Puez Odle. Il Passo delle Erbe a 1.987 metri di altitudine, collega la Val Badia e la Valle Isarco. Percorrere in auto il passo, vale già i viaggio: il valico è splendidamente incastonato tra i dolci pascoli di Luson a nord e i prati di Pütia con le ripide pareti dell'omonima montagna a sud.

Chi ama passeggiare nella neve, con scarponi o ciaspole, potrà raggiungere il rifugio Ütia de Börz proprio in cima al passo, dove partono diversi sentieri panoramici nel Parco Naturale Puez-Odle, e in cui è possibile gustare il meglio della cucina locale.

Gubbio, il borgo con l'albero sul monte

Tra le mete italiane da visitare in inverno troviamo Gubbio, splendido borgo in provincia di Perugia, che nei mesi natalizi si trasforma e diventa una vera città del Natale. Mercatini, l’Albero di Natale più Grande del Mondo, il MUAM – Museo delle Arti e dei Mestieri, la ruota panoramica, e scorci suggestivi.

Oltre ai tesori artistici del borgo, dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 piazza San Giovanni (nella foto) sarà illuminata con luci colorate del Light Designer Matteo Costantin. Per ammirare Gubbio dall'alto, invece, basteranno sei minuti: con la funivia Colle Eletto che porta alla Basilica di S. Ubaldo (803 slm), dove è conservata l’urna del Santo Patrono della città.

Como, città delle luci

Como, sulle rive dell'omonimo lago, nei mesi invernali si trasforma in una sorta di paese dei balocchi. Camminare per le vie del centro tra le bancarelle del villaggio natalizio, la pista del ghiaccio fra il verde degli alberi. Sulle pareti dei principali palazzi e monumenti, inoltre, si potranno ammirare i giochi di luci e immagini proiettate. Da non perdere, lo spettacolo luminoso in : Piazza Duomo, Piazza Verdi, Piazza Grimoldi, Piazza Roma, Via Fontana, Piazza Volta, Via Garibaldi, Lungolago Trieste, Porta Torre, Piazza San Fedele, Chiesa di Quarcino, Chiesa di Ponte Chiasso, chiesa di Sant'Antonio di Albate, Chiesa Beate Vergine di Loreto.

Una festa che prosegue con Lake Como Christmas Light, che dal 27 novembre illumina oltre 80 location affacciate sul Lago di Como.

Valle d'Itria, inverno instagrammabile

Questa zona a nord della Puglia, a metà tra il mare e la terra, nei mesi invernali si veste con ghirlande, addobbi, fiocchi e lustrini. I borghi, solitamente di color bianco latte, si colorano e diventano villaggi suggestivi tutti da immortalare. Tra le mete italiane da visitare in inverno c'è sicuramente Locorotondo, il borgo delle cummerse, nei cui vicoli esplode la magia del Natale. I punti in cui scattare la foto dell'anno sono numerosi: basta indossare un abito da sera, o un cappotto colorato e un cappello, e al resto ci pensa la fantasia dei residenti che abbelliscono scale, portoni e davanzali.

Tra le mete da non perdere nella terra dei trulli, anche nei mesi invernali: Cisternino, Martina Franca, città barocca di grande fascino (luogo perfetto per lo shopping), Alberobello, con i pennacchi dei trulli illuminati, e la perla bianca di Ostuni.

La favola antica di Pacentro

Un luogo che sembra uscito da una favola d'altri tempi, Pacentro, in provincia dell'Aquila in Abruzzo. Incastonato su una collina alle pendici del Monte Morrone, nel parco nazionale della Majella, questo borgo tra i più belli d'Italia, d'inverno assomiglia ad un presepe.

Durante la visita al borgo, non perdere il Castello dei Caldora, la Chiesa di San Marcella, Piazza del Popolo, il Lavatoio, e una visita al Museo della Civiltà Contadina. Le antiche case di pietra della Majella, poi, in questi mesi, sono coperte dal bianco candore della neve, e regalano un'emozione unica.

Pré Saint Didier: il relax è chic

Pré Saint Didier si trova nella cosiddetta Valdigne, la zona superiore della Valle d'Aosta, circondata dalle meraviglie della Val Ferret, La Thuile e la Val Veny. Tra le mete italiane da visitare in inverno c'è sicuramente questa perla di montagna, famosa per le sue prodigiose fonti di acqua calda. Un fine settimana (o un we lungo, che non è mai abbastanza!) alle Terme di Pré Saint Didier è ciò che serve per rigenerare corpo e mente.

Qui è possibile concedersi massaggi (sia singoli che per la coppia), percorsi di benessere con aroma e musico terapia; trattamenti viso e corpo a percorsi termali (bagni a vapore, saune, stanza del sale, vasche calde e fredde ecc.). Dopo essersi immerse nelle piscine termali in mezzo alla neve (esperienza da provare almeno una volta!), la passeggiata per il grazioso centro storico vi sorprenderà. Ad una manciata di chilometri dall'abitato del borgo valdostano, invece, si trova il celebre "Orrido di Verney", una cascata tra due pareti rocciose verticali, davvero mozzafiato.

Val di Fassa per tutta la famiglia

Appassionate di sci, con prole al seguito (ma anche senza!) tra le mete italiane da visitare in inverno c'è sicuramente la Val di Fassa. La skiarea del Buffaure, nel comune di Pozza di Fassa, è l'ideale: A disposizione degli amanti della neve, la nuovissima pista azzurra “Salvan”, dedicata al leggendario e curioso personaggio dalla lunga barba che vive i boschi e i fiumi del Buffaure; diverse piste rosse, tra cui la “Panorama”, oggi dotata anche di un nuovo “fun slope”. Per le più temerarie c'è la “Vulcano”, che vanta picchi di pendenza del 38% e un dislivello totale di 566 metri, per un momento di pura adrenalina.

Non solo, il circuito è dotato di un campo scuola a monte, ricco di giochi per consentire ai più piccoli di imparare divertendosi, offre una serie di corsi di diverso livello tecnico e per diversi target di età, dai 5 anni in su, con strutture coibentate per riparo e il ristoro.

La romantica Firenze

Una foto panoramica sul Ponte Vecchio illuminato che si specchia nell'Arno. Piazza della Signoria vestita a Festa, il magico albero in Piazza Duomo, e le incredibili mostre d'arte in città, come quelle di rilievo a Palazzo Strozzi. Firenze è sempre una buona ragione per un fine settimana di coppia.

Le più modaiole, poi, non potranno perdersi una visita al Museo Salvatore Ferragamo, un incredibile percorso dedicato alla storia della maison, alla vita del suo fondatore, e alle sue creazioni. Per chi vuole concedersi un'esperienza di gusto e sapori che restano impressi nella mente, legata all'alta cucina toscana poi, potrà raggiungere Borgo San Jacopo dove lo chef Claudio Mengoni, 1 Stella Michelin, saprà conquistare i palati più raffinati con una cucina che è mix perfetto tra creatività e rigore.

Matera, un presepe a cielo aperto

Cosa dire di Matera e dei suoi sassi, se non che già di per sé la città incarna un’atmosfera magica? Le architetture che non hanno eguali nel mondo, e alla sua storia, durante il Natale rievocano epoche passate. Autentica e a tratti struggente, Matera richiama palesemente lo scenario della Nazareth cristiana.

Il presepe vivente nei sassi di Matera

Visitare Matera nel periodo invernale, soprattutto natalizio, significa vivere la tradizione lucana. Da non perdere il grande presepe vivente che andrà a popolare le viuzze dei sassi.

Luci da artista a Salerno

Tra le mete italiane da visitare in inverno troviamo anche Salerno, il capoluogo della Costiera. Nel periodo natalizio, la città diventa un trionfo di luci. Quest'anno, il percorso di maxi installazioni luminose e pioggia di stelle, si snoda tra il mega-cappello natalizio a Pastena, l'Albero della vita in piazza Flavio Gioia, Babbo Natale gigante in piazza Vittorio Veneto, e un angelo di oltre 12 metri in Piazza San Francesco.

Passeggiare tra le vie del centro di Salerno significa fare il pieno di atmosfera suggestiva: il Natale si palesa ad ogni angolo, e in ogni piazza.