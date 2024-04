H ai bisogno di staccare, anche solo per 2/3 giorni? Ti aiutiamo noi. Qui trovi tante idee stuzzicanti per gustarti appieno i primi caldi durante un weekend nelle capitali d’Europa

Con i ritmi frenetici che affrontiamo quotidianamente, c’è bisogno ogni tanto di staccare e prendersi una pausa. Complici i primi caldi, torna a farsi sentire la voglia di viaggiare, anche se solo per poche ore: ecco le mete più belle per un weekend nelle capitali d’Europa.

Weekend nelle capitali d’Europa

La primavera è la stagione dell’amore e della rinascita. E in effetti, con l’arrivo del bel tempo, si ripresenta la voglia di organizzare dei viaggi. L’Europa è un continente variegato, con città diverse tra loro per cultura, storia e cibo, ma ognuna di esse è in grado di regalare emozioni uniche. Allora perché non approfittarne e unire la voglia di viaggiare con l’organizzazione di un weekend in una delle capitali del Vecchio Continente? Se cerchi qualche spunto, leggi i nostri consigli.

Stoccolma

Qualsiasi stagione è adatta per visitare la grande capitale del Nord: Stoccolma. La scelta migliore è soggiornare nel bellissimo quartiere Gamla Stan, la Città Vecchia. I prezzi sono un po’ più alti, ma ne vale veramente la pena, specie se si hanno pochi giorni a disposizione. A due passi dal castello reale e dalla stupenda piazza Stortorget (la più antica di Stoccolma, quella con i palazzi giallo-rosso-ocra che si vede in tutte le guide della città) c’è un hotel d’atmosfera davvero carino: Lady Hamilton Hotel.

Per una cena cult-romantica vai al Fem Små Hus (a Gamla Stan), storico ristorante dove si ritrovano i premi Nobel. Gustati le aringhe cucinate in mille modi. E non dimenticare di assaggiare le birre svedesi.

Non ti perdere poi una visita al Vasamuseet – vicino al Junibacken, il museo di Pippi Calzelunghe – dove è custodito un vascello del 1600 (potrai anche perlustrarlo dall’interno). Entrambi i musei si trovano sull’isola di Djurgarden: raggiungila in traghetto, la vista della città con i suoi canali è impagabile.

Weekend nelle capitali d’Europa: Tallinn

Tallinn, capitale dell’Estonia, è stata nominata – insieme alla finlandese Turku – capitale europea della cultura 2011. Da alcuni anni Ryanair vola anche su Tallinn, perché non approfittarne? L’architettura medievale e le testimonianze del passato marittimo della città ti lasceranno a bocca aperta. La visita della città parte senza dubbio da un giro nelle pittoresche stradine in salita nella città vecchia. Passa da piazza del Municipio (dove a fine maggio, per quattro giorni, si tiene il mercato medievale annuale) e dirigiti verso il castello di Toompea. Non tralasciare la casa di Pietro il Grande e il Museo etnografico all’aperto dove sono custodite più di 100 edifici del ‘700 e ‘800 provenienti da tutta l’Estonia.

Per dormire, il Meriton Old Town Hotel, situato sulla cima della città vecchia. Comodo e non costoso.

Per mangiare piatti tipici estone, Eesti Maja, sempre nella città vecchia.

Oslo

Lo sapevi che a Oslo c’è un castello medievale (Akershus slott) costruito a picco sul mare? La visita della città può partire da lì. Fai una tappa allo stupendo e famosissimo Theatercafeen (è dentro all’Hotel Continental, in pieno centro) con arredi liberty originali. È uno dei simboli di Oslo. Puoi andarci per pranzo e ordinare uno smørbrød, il tipico panino imbottito.

Per la cena, vai nella zona del porto, piena di locali modernissimi, dove potrai abbuffarti di salmone. Se preferisci un ristorante più tipico, vai all’Engebret Café, vicinissimo al castello. Non perderti il Norsk Folkemuseum, originale museo all’aperto che raccoglie più di 155 edifici vecchi di secoli provenienti da tutta la Norvegia. Si trova a Bygdøy, l’ “isola dei musei” (in realtà è una penisola, cui si può arrivare sia in bus che in traghetto. Approfittane per ammirare la parte più bella della città, quella affacciata sull’Oslofjord). Vicino c’è il suggestivo Museo delle navi Vichinghe (Vikingskipshuset), il più visitato di tutto il paese. Non dimenticare poi il Museo Munch, interamente dedicato a Edvard Munch. Per dormire, puoi trovare hotel non costosissimi nelle vie trasversali a Karl Johans gate, la via pedonale dello shopping. Molti monumenti e luoghi d’interesse si trovano nei paraggi.

Weekend nelle capitali d’Europa: Siviglia

Non è una capitale, ma non possiamo non citarla tra le mete perfette per un weekend in Europa. Preparati, Siviglia ti lascerà a bocca aperta. Un posto ideale per dormire è l’Hotel Alcántara, a due passi dalla cattedrale (la più grande cattedrale gotica d’Europa) e dall’Alcázar. Per trovarlo ti perderai tra stretti vicoli: non preoccuparti, è anche questo il bello del tipico (e centralissimo) quartiere Santa Cruz (se sei in auto, lasciala in uno dei vicini parcheggi). Per mangiare non c’è che l’imbarazzo della scelta. Però fai almeno un salto all’affollatissima Bodega Santa Cruz (in via Rodrigo Caro, quella fiancheggiata da alberi di arance che porta alla cattedrale): è una delle tappe obbligate dove gustare le tapas e mescolarsi ai sivigliani all’ora del tapeo (“andar per tapas”). Non dimenticare poi di gustare il gazpacho, tipico dell’Andalusia. La sera lasciati trascinare dal flamenco: puoi assistere a uno spettacolo al Tablao El Arenal. Chiunque ad ogni modo saprà informarti quali sono i locali più in voga al momento dove i ballerini si esibiscono gratis.

Istanbul

Anche se la capitale è Ankara, il simbolo per eccellenza della Turchia è certamente Istambul. Questa città meravigliosa, a cavallo tra Oriente e Occidente, andrebbe visitata in più giorni, ma un weekend può bastare per assaporarne il fascino in vista di un secondo viaggio più lungo.

Da non perdere: Santa Sofia e la Moschea Blu, il Museo Topkapi e il Gran Bazar. Non farti poi mancare una gita in battello sul Bosforo. Tieni presente il quartiere di Beyoglu per lo shopping, i locali e la vita notturna. Per mangiare, al tramonto il top è andare al Corno d’oro a godersi il tramonto e a gustare il pesce appena pescato in uno dei numerosi ristoranti. Pesce a parte, devi provare, oltre al kebab, il borek, pastella fritta ripiena di formaggio, carne o verdure. Una puntata al Bazaar delle Spezie è quasi d’obbligo. Se poi ti avanza un po’ di tempo, approfittane per rilassarti in un bagno turco.

In tarda primavera si tiene l’International Istanbul Music Festival, con concerti, opere e balletti.

Weekend nelle capitali d’Europa: Edimburgo

Se vuoi visitare Edimburgo sappi che è d’obbligo partire dal celeberrimo castello che domina la città (da vedere: i gioielli della regina). Poi percorri i vicoli della Old Town, passeggia per il pittoresco quartiere Grassmarket e visita il Museum of Scotland (ingresso gratuito). Per gustare piatti (e birra!) scozzesi vai al Café Royal, pub storico e molto rinomato situato nell’area dello shopping. Per dormire, l’Herald House Hotel è economico e confortevole. Se vai a luglio non perderti il festival gastronomico annuale Edinburgh Food Festival.

Cracovia

Cracovia è una delle più antiche città della Polonia. A lungo capitale del Paese, è ancora il suo più famoso centro culturale, artistico ed è la principale meta turistica grazie ai voli aerei veramente a prezzi stracciati. È molto conosciuta per il suo piccolo centro storico, per la sua immensa piazza centrale e per la fascia di giardini ampia da 50 a 100 metri che circonda il centro. Definita dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, la città mercantile del tredicesimo secolo ospita la più grande piazza del mercato europea.

Weekend nelle capitali d’Europa: Belgrado

Belgrado, capitale della Serbia, è una delle città più antiche d’Europa. Rinata dopo la fine della guerra del Kosovo e della caduta del regime di Milosevic, Belgrado si presenta come una città moderna, creativa, vitale e culturalmente brillante. La “Città Bianca” (questo il significato del suo nome originale, Beli Grad), per l’effervescente panorama di giovani artisti contemporanei, stilisti e designer, e per l’intensa vita notturna è in vetta alle classifiche come migliore destinazione del Sud Europa.

Budapest

Budapest è la capitale dell’Ungheria e anche la maggiore città del Paese. Nata nel 1873 Budapest è formata dall’unione delle città Buda e Obuda, situate sulla sponda occidentale del Danubio, con la città Pest, situata sulla sponda orientale. I suoi prezzi molto convenienti l’hanno resa una meta molto battuta dal turismo internazionale.

Weekend nelle capitali d’Europa: Bucarest

Bucarest è un’interessante città per la storia politica e culturale della Romania. Da visitare: il Palazzo del Parlamento, il Village Museum e il Palazzo Cotroceni (che è la sede della Presidenza della Repubblica Rumena). Bucarest è anche la città più popolosa della Romania e il maggiore centro industriale e commerciale del Paese. Il nome si fa risalire a quello di un pastore albanese chiamato Bucur, che in albanese, significa “bello”. Per questa ragione il nome “Bucarest” può essere tradotto come “città della bellezza”. Grazie ai suoi prezzi molto competitivi degli hotel e dei ristoranti, come anche delle compagnie aeree che la raggiungono, attira molti visitatori dall’Occidente.

Lisbona

Lisbona, capitale del Portogallo, è una città ricca di fascino e storia. Città cantatrice di Fado, genere di musica popolare, ha dato forza all’attività portoghese costituendo una delle mete più visitate del mondo. L’architettura storica con lo stile barocco, ereditato da molti popoli tra i quali gli arabi, ha dato vigore a dei veri e propri splendori di Lisbona che attirano turisti da tutta Europa. Lisbona ha un’ottima convenienza per quanto riguarda gli hotel, mentre per quel che concerne i voli, sono più cari. Quindi per organizzare un viaggio in questa meravigliosa città senza spendere una fortuna non conviene organizzarlo last minute, ma con anticipo in modo che il prezzo del biglietto aereo sia abbordabile.

Weekend nelle capitali d’Europa: Varsavia

Varsavia è la capitale della Polonia, principale centro culturale, politico, economico e più grande città del Paese. Una delle maggiori attrattive è la “Vecchia Varsavia” (Stare Miasto), che è il primo nucleo urbano del XIII secolo. Ci sono numerose compagnie aeree low cost che la collegano al resto d’Europa e anche i prezzi degli hotel e ristoranti sono piuttosto abbordabili.

Zagabria

Zagabria, capitale della Croazia, è considerata la gemma del Paese. Questa città ha un centro storico antico che offre arte e cultura alla portata di tutti. Zagabria, città dall’aspetto dell’Europa centrale, è situata sulle rive del fiume Sava, circondata da boschi e ricca di palazzi decorati ed eleganti. La città è nata dalla fusione di due paesini medievali che si sviluppavano su due colli vicini ed è divisa in due parti, una città alta storica e una città bassa ricca di musei, collegate da una funicolare. Zagabria era e continua a essere una meta molto economica rispetto agli standard europei.

Weekend nelle capitali d’Europa: Berlino

Berlino è la capitale e la maggiore città della Germania. La città è in continua evoluzione ed è in piena fase realizzativa in seguito a un processo di cambiamento iniziato dall’unione della Berlino Est con la Berlino Ovest. Contrariamente a quanto si possa pensare, Berlino è una delle mete più low cost tra le capitali d’Europa. In particolare, il pernottamento per una coppia si posiziona su una media di 110 euro a notte per un hotel a tre stelle, che è tra i prezzi più bassi in Europa.

Praga

Praga, capitale e più grande città della Repubblica Ceca, ha Praga è una città culturale e turistica di fama mondiale. Il suo centro storico è stato incluso nel 1992 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Praga sbaraglia la concorrenza continentale, con prezzi decisamente competitivi. Capitale e più grande città della Repubblica Ceca, Praga è infatti da sempre considerata una città molto economica, con una grande affluenza di turisti. Anche se negli ultimi anni sta “adeguando” i prezzi di hotel e ristoranti. Ma i voli restano low cost.

Weekend nelle capitali d’Europa: Sarajevo

Sarajevo, capitale della Bosnia Herzegovina, è un’affascinante città dove l’oriente e l’occidente si incontrano. Famosa per essere la città delle quattro religioni, il suo soprannome è “la Gerusalemme dei Balcani” e i suoi monumenti ne sono la testimonianza. A Sarajevo convivono una accanto all’altra chiese cristiane, sinagoghe, moschee e chiese ortodosse. Sarajevo è famosa anche per i suoi storici ponti sul fiume Miljacka e per i suoi importanti festival, frequentatissimi e di ogni genere, dalla musica al teatro e al cinema. Questa città è sempre più una città alla portata di tutte le tasche. A più di un decennio dopo la guerra, la città è stata quasi interamente ricostruita ed è ora un posto molto accogliente. Altro elemento interessante per il turismo è la sua vicinanza a foreste e laghi alpini.

Bratislava

Vicinissima a Vienna, Bratislava, capitale e centro economico e culturale della Slovacchia, è una meravigliosa città medievale che sorge lungo il Danubio. Nel centro storico si trovano importanti monumenti e palazzi, come il Castello di Bratislava, simbolo della città, meravigliose piazze ricche di storici caffè e importanti musei. Bratislava offre molti siti storici a prezzi altrettanto bassi. Da visitare: la città vecchia ricca di musei e il castello, che domina la città dall’alto di una collina.

Weekend nelle capitali d’Europa: Sofia

Sofia, capitale della Bulgaria, unisce lo stile urbano con una particolare bellezza naturale. La città, che ha conservato diverse testimonianze del suo antico splendore romano, è molto ricca dal punto di vista architettonico ed è una delle più antiche d’Europa, caratterizzata da viali di ciottoli e, nei mesi più caldi, dalla cultura dei locali “al fresco”, espressione italiana presa in prestito per indicare la possibilità di mangiare all’aria aperta. Sia gli hotel che i voli per raggiungerla hanno prezzi molto convenienti.

Riga

Riga, capitale della Lettonia, è la città più grande delle Repubbliche Baltiche e uno dei principali centri culturali, politici ed economici della regione. Il suo centro storico possiede la più ricca architettura Art Nouveau di tutta Europa e più di 50 musei. La città., che è diventata Patrimonio dell’Unesco, è una nuova destinazione di voli delle compagnie low cost.