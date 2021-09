D alla Sicilia di Montalbano alla Verona di Romeo e Giulietta: 5 mete da scoprire se sei un'amante della letteratura.

La bellezza dei libri sta anche nella loro capacità di portarci in luoghi lontani e che non conoscevamo, facendoci scoprire paesaggi e città sconosciute. Dal Museo del Louvre di Dan Brown, sino alla brughiera delle sorelle Brontë: è arrivato il momento di mettersi in viaggio e scoprire cinque mete perfette per gli amanti della letteratura.

Nel Museo del Louvre, a Parigi, con Il Codice Da Vinci di Dan Brown

Avvincente e appassionante, Il Codice Da Vinci di Dan Brown è diventato un vero e proprio caso letterario. Merito dello stile dell’autore e della capacità di tenere con il fiato sospeso i lettori nel tentativo di risolvere i misteri e i codici nascosti nelle opere di Leonardo da Vinci, a caccia del Santo Graal. Nel romanzo il protagonista, Robert Langdon, si muove fra la Francia e il Regno Unito. Fra i dettagli più interessanti del libro ci sono senza dubbio i segreti del Louvre, il celebre museo di Parigi che sembra nascondere ancora molto. Non a caso gli appassionati di letteratura si perdono a contare i triangoli di vetro della famosissima piramide rovesciata e si divertono a visitare le sue stanze nel segno di Dan Brown. Se anche tu hai letto il romanzo prenota il tour del Codice Da Vinci e immergiti in un’avventura fra lettura e realtà.

A Edimburgo, in Scozia, con Harry Potter di JK Rowling

Fra il Regno Unito e la Scozia si trovano numerosi punti di interesse perfetti per chi ha amato la saga di Harry Potter. In particolare Edimburgo è una città molto importante per il maghetto frutto della penna di JK Rowling. Nella città scozzese infatti si trovano i due caffè in cui la scrittrice ha ideato alcune parti dei libri. Il più famoso è The Elephant House, definito come “il luogo di nascita di Harry Potter”, sulle pareti del bagno si trovano suggestivi graffiti dedicati a Harry Potter. Troviamo poi The Spoon Café secondo cui: “JK Rowling ha scritto alcuni dei primi capitoli di Harry Potter nelle stanze al primo piano di questo edificio”. A poca distanza si trova un cimitero, il Greyfriars Kirkyard. I nomi incisi sulle pietre tombali hanno ispirato l’autrice nel creare alcuni fra i personaggi più celebri, come Tom Riddle, alias Lord Voldemort. Infine non può mancare una tappa al The Balmoral Hotel (in particolare la stanza 552). In questo piccolo e suggestivo hotel la Rowling ha scritto Harry Potter e i Doni della Morte, regalando il finale alla serie letteraria. La stanza oggo si chiama The Rowling Suite e presenta un busto con una sua scritta: “J.K. Rowling ha finito di scrivere Harry Potter e i Doni della Morte in questa stanza (552) l’11 gennaio 2007”.

A Verona, in Italia con Romeo e Giulietta di William Shakespeare

Eterno ed emozionante, l’amore di Romeo e Giulietta è stato raccontato da William Shakespeare nel suo celebre dramma. A Verona ancora oggi si può visitare la casa di Giulietta. Si tratta di un edificio del XIII secolo che apparteneva ai Dal Cappello, ossia i Capuleti. Da quel balcone si affacciava Giulietta, ansiosa di ascoltare le promesse d’amore del suo Romeo. L’antica dimora si può visitare, così come il balcone, mentre nel cortile si trova una statua bronzea di Giulietta, toccata dai visitatori nella speranza di trovare l’anima gemella. Visitando Verona si può fare tappa anche alla tomba di Giulietta e alla casa di Romeo. Molto interessante anche l’archivio del Club di Giulietta che da anni custodisce le lettere he vengono scritte dagli innamorati.

Nella brughiera con le sorelle Brontë

Emozionanti e unici, i romanzi delle sorelle Brontë hanno segnato la storia della letteratura mondiale. Basi pensare a Jane Eyre o a Cime tempestose. Libri che sono accomunati da un elemento: la presenza della brughiera. In tutti questi romanzi infatti troviamo questi paesaggi con prati sconfinati spazzati dal vento. Gli stessi presenti fra la West Yorkshire e la East Lancashire Pennines, regione che ha ispirato le due sorelle. Se sogni un viaggio romantico fra le location dei romance più belli mai letti, preparati a visitare il villaggio di Haworth, in cui Emily, Charlotte e Anne hanno vissuto. Da non perdere una tappa al Top Withens, casa colonica che avrebbe ispirato l’ambientazione di Cime Tempestose. A Thornton, alla periferia di Bradford, si trova invece il luogo in cui sarebbero nate le sorelle Brontë. Nella zona si trova il Brontë Parsonage Museum, realizzato proprio dove le tre donne scrivevano e vivevano. Il museo presenta l’arredamento dell’epoca: il tavolo da pranzo in cui sedevano le sorelle, le credenze e il divano verde su cui sarebbe morta Emily.

In Sicilia con Montalbano di Andrea Camilleri

Il Commissario Montalbano ha conquistato il pubblico grazie a una trama ben congegnata, ma soprattutto all’ambientazione dei romanzi. I libri di Camilleri raccontano la bellezza della Sicilia e sono lo spunto per un viaggio in quest’isola meravigliosa. Montelusa, Vigata, Mannara e Marinella sono i luoghi in cui si intrecciano le vicende a Montalbano. Si tratta di nomi inventati, ma che sono ispirati a borghi e città che esistono davvero. Il viaggio alla scoperta della Sicilia raccontata da Camilleri parte da Noto, passando per Ragusa, Ibla, Scicli, Punta Secca, Ispica, Modica, Elicona e Vittoria.