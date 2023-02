D opo New York, cala il sipario anche sulla settimana della moda di Londra. Che passa adesso il testimone alla Milano Fashion Week. Non prima di aver fatto però il punto sulle migliori tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 avvistate in passerella. Eccone cinque di cui fare tesoro (subito) per tutti look della prossima stagione fredda

Si è conclusa un'altra stagione di sfilate nella capitale inglese, e ancora una volta la London Fashion Week ha dimostrato di essere un terreno estremamente fertile in fatto di nomi emergenti (in questa guida ne scoprirete senz'altro molti). Attesissimo ovviamente è stato l'appuntamento con Burberry: la casa di moda inglese ha visto il debutto ufficiale del nuovo direttore creativo Daniel Lee, che non ha deluso le aspettative. Ma quali sono le 5 tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 che terremo con noi di questa fashion week appena conclusa? Vediamole insieme.

La tendenza cut out

Cut out, ovvero: porzioni di tessuto tagliate via. Tra le tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 avvistate in passerella alla London Fashion Week spicca senz'altro questa, prerogativa assoluta del marchio David Koma: i cut out diventano così dettagli essenziali attraverso cui l'abito parla, insieme a spacchi generosi e tessuti luminosi. Come si indossa? Con gli stivali cuissardes in pelle nera, per un risultato sofisticatissimo perfetto anche per i look da sera più chic.

Foto Launchmetrics. David Koma autunno-inverno 2023-2024.

Nota bene, la tendenza cut out non si applica solo sulle mise più formali. Anzi, un'espressione di questo trend in chiave più casual - ideale da interpretare per i look di tutti i giorni - trova spazio nella maglieria. Come quella proposta per l'autunno-inverno 2023-2024 da Eudon Choi, con spacchetti laterali all'altezza delle spalle. In passerella, si indossa lasciando la pelle a vista. Noi però siamo lungimiranti e ti offriamo già un consiglio di stile se sei particolarmente freddolosa: sperimenta il maglione con cut out insieme a una maglia dolcevita di colore differente. Il contrasto cromatico sarà delizioso!

Foto Launchmetrics. Eudon Choi autunno-inverno 2023-2024.

I vestiti monospalla

Asimmetria, è il tuo momento. Dalla settimana della moda di Londra è chiaro, i vestiti monospalla sono tornati per restare. E prendono tutta la scena, rubando l'attenzione destinata ad altri. In passerella da Roksanda, il vestito monospalla viene concepito in modo scultoreo e voluminoso (da sogno, oltre che da red carpet), ma noi ne prendiamo in prestito il concetto, utile per la caccia ai prossimi look: il taglio monospalla crea un connubio perfetto con i tessuti drappeggiati.

Foto Launchmetrics. Roksanda autunno-inverno 2023-2024.



È più approcciabile, forse proprio il vestito monospalla perfetto anche per i look da cerimonia: in passerella da Conner Ives alla London Fashion Week sfila un abito a fiori, con elaborati orli in pizzo tono su tono.

Foto Launchmetrics. Conner Ives autunno-inverno 2023-2024.

Il tartan e le fantasie a quadri

Rombi, tartan, principe di Galles: le fantasie a quadri regnano sovrane nell'immaginario della moda anglosassone, e la presenza dell'iconico motivo check in passerella da Burberry ne è la prova. Menzione speciale va anche a Daniel Lee, nuovo direttore creativo della casa di moda inglese (la sua nomina è stata annunciata lo scorso settembre, contemporaneamente alla dipartita del suo predecessore Riccardo Tisci). È proprio quest'ultimo a mixare insieme più fantasie a quadri, giocando con audaci contrasti cromatici - come il giallo abbinato al viola, energico e vibrante! - e applicando la celebre stampa alla maglieria.

Foto Launchmetrics. Burberry autunno-inverno 2023-2024.

Anche lo stilista turco Bora Aksu (quello con le sue collezioni è diventato un appuntamento londinese imperdibile) esplora l'uso delle fantasie a quadri. E lo fa portandole nel suo mondo di tulle, balze e bon ton: il poncho a quadri con le frange si indossa sopra shorts e camicia bianca. Proviamo?

Foto Launchmetrics. Bora Aksu autunno-inverno 2023-2024.

Le gonne con crinolina, croce e delizia

D'altronde siamo in Inghilterra, dove la crinolina svolse un ruolo cruciale anche nella moda e la società dell'epoca vittoriana. Oggi, l'accessorio indispensabile delle donne d'altri tempi è facilmente associbile alla cifra stilistica della designer irlandese Simone Rocha, fondatrice della sua omonima casa di moda e nome fiore all'occhiello della London Fashion Week. È proprio anche per mezzo delle gonne con crinolina che parla la sua collezione moda autunno-inverno 2023-2024: i minidress presentano le immancabili maniche a sbuffo, gonne pompose e preziosi dettagli con applicazioni di perle. Come si indossa la gonna con crinolina? Con brio. Se è corta, copiamo il look di passerella con calze parigine e ballerine.

Foto Launchmetrics. Simone Rocha autunno-inverno 2023-2024.

Anche nella visione romantica di Erdem c'è posto per la crinolina, o per l'effetto a cui inevitabilmente darebbe vita. Ne è la prova questo vestito che ha sfilato in passerella a Londra, reso prezioso da un ricco ricamo floreale a contrasto, realizzato anche con fili dall'effetto metallizzato.

Foto Launchmetrics. Erdem autunno-inverno 2023-2024.

Il trench, il capospalla senza tempo

È il capospalla per eccellenza, (almeno) un trench non può mancare nel guardaroba femminile. Ed eccolo essere, come da consueto appuntamento, protagonista anche della nuova collezione JW Anderson moda autunno-inverno 2023-2024: l'irriverente stilista inglese lo reinterpreta con un ampio risvolto in pelle, che sormonta il trench stesso all'altezza delle spalle. La vestibilità è morbida, ergo: meglio una taglia in più che una taglia in meno. Perché chi ha detto che una donna debba sempre vestire capi attillati? Evviva il trench da sentire indosso (anche) come fosse una coccola.

Foto Launchmetrics. JW Anderson autunno-inverno 2023-2024.

Lungi da noi screditare le vestibilità aderenti, ovvio. A ciascuna la sua scelta in fatto di stile. E a tal proposito, vi proponiamo il trench grigio a collo alto e con cintura, che è stato presentato in sfilata dallo stilista cinese Huishan Zhang, direttore creativo della sua omonima casa di moda. In passerella con stivali bianchi e pantaloni neri: è un'idea validissima, certo, ma una licenza poetica non guasterà. Sì, proviamolo anche con jeans e sneakers bianche!