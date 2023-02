P rosegue la nostra guida alle migliori tendenze dalla settimana della moda di Milano. I diktat avvistati in passerella oggi? Abiti in pelle, tanta lingerie indossata a vista, e poi cristalli, ecopelliccia... Impossibile decretare un podio: li vogliamo sperimentare (già) tutti

Penultimo giorno di Milano Fashion Week: senza perdere il ritmo di sfilata in sfilata, continua la nostra guida alle tendenze moda che domineranno la stagione autunno-inverno 2023-2024. Mettetevi comode e annotate quelle che più si addicono al vostro stile. La prossima stagione fredda non dovrà trovarci impreparate!

Ermanno Scervino, l'omaggio ad Ava Gardner

“In abiti eleganti o in déshabillé, era la donna più affascinante e bella di tutte. Aveva carisma, e il suo corpo, così voluttuoso, impareggiabile”: è l'attrice americana Ava Gardner - di cui così parlò una costumista di Cinecittà - a ispirare la collezione Ermanno Scervino autunno-inverno 2023-2024. La percezione del corpo femminile è centrale, espressa attraverso l'uso della lingerie indossata a vista con consapevolezza e determinazione. Anche gli abiti da sera rievocano pizzi e trasparenze tipiche dell'intimo: si sfoggiano come fossero una seconda pelle. L'abito lungo che abbiamo adorato di più? Uno slip dress dall'effetto vedo-non-vedo, sovrastato da un maxi cappotto, lunghissimo. Sì anche ai minidress con scollo a cuore, che si indossano con guanti ai gomiti in tulle trasparente (sensualissimi, toccherà correre ai ripari e averne almeno un paio).

Foto Launchmetrics. Ermanno Scervino autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Ermanno Scervino autunno-inverno 2023-2024.

Dolce&Gabbana, una celebrazione dell'autenticità

Sensuale: si chiama così la nuova collezione Dolce&Gabbana per l'autunno-inverno 2023-2024. Il duo creativo Domenico Dolce e Stefano Gabbana porta in passerella tagli sartoriali, giochi di pesi e volumi nonché colori iconici per la maison - in primis il nero, il rosso e le texture effetto metallizzato - definendo una nuova dimensione della sensualità. Riferimento dei due co-direttori creativi restano le donne spontanee, naturali, libere di sentirsi sé stesse nella propria pelle e nei propri abiti. Le tendenze moda da annotare subito? Pizzo e tulle ricamato, senza ombra di dubbio. Così come la lingerie a vista. E poi gonne e abiti tempestati di cristalli: "brillare" è un verbo imperativo.

Foto Launchmetrics. Dolce&Gabbana autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Dolce&Gabbana autunno-inverno 2023-2024.

MSGM, il sogno dentro il sogno

La nuova collezione MSGM per l'autunno-inverno 2023-2024 si chiama The Ultimate Illusion, ed esplora il concetto di sogno dentro il sogno. Sulle note di Hey Boy, Hey Girl dei Chemical Brothers, la sfilata porta in passerella un'energia femminile potentissima, carica di colore e sofisticatezza. Tra le nuances di tendenza per la stagione fredda che verrà, segnaliamo già il giallo elettrico, il rosa confetto, il rosso scarlatto. Texture acide si fondono alle visioni caleidoscopiche, tra stampe floreali ed ecopelliccia.

Foto Launchmetrics. MSGM autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. MSGM autunno-inverno 2023-2024.

Bally, la persistenza del tempo

Dopo il debutto alla direzione creativa di Bally lo scorso settembre, Rhuigi Villaseñor prosegue il suo dialogo con il marchio Bally. La nuova collezione si chiama Persistence of Time, ed interpreta l'eleganza svizzera più sobria ricontestualizzandola in un ambiente lussuoso. Al tempo stesso, esplora il suo legame con Los Angeles e con i motivi blockbuster di Hollywood. In un forte dualismo tra abbigliamento maschile e femminile, la collezione Bally autunno-inverno 2023-2024 ci regala valide lezioni di stile. A cominciare dallo styling della minigonna di pelle con felpa con cappuccio e stivali cuissardes.

Foto Launchmetrics. Bally autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Bally autunno-inverno 2023-2024.

Missoni, una nuova fioritura

Gli iconici motivi zig-zag di casa Missoni restano emblematici nello storytelling della nuova collezione autunno-inverno 2023-2024, chiamata A full blooming (tradotto, "una piena fioritura"). A questi però si aggiunge adesso la rosa sbocciata, ritrovata negli archivi della maison. Simbolo di bellezza, gioia e amore, la rosa simboleggia una donna forte ma delicata, in cui la forza coesiste con le sue fragilità e imperfezioni. I colori sono caldi e terrosi virando dal marrone intenso al verde chiarissimo e il grigio pallido. C’è anche un costante gioco di proporzioni che dà la tridimensionalità come risultato finale. Merito anche dei materiali utilizzati, tendenza moda di cui facciamo incetta: velluto ed ecopelliccia.

Foto Launchmetrics. Missoni autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics. Missoni autunno-inverno 2023-2024.

Bottega Veneta, la tendenza pelle

Abiti, gonne, giacche, stivali: la tendenza pelle viene portata alla massima espressione sulla passerella di Bottega Veneta, dove il direttore creativo Matthieu Blazy dimostra di aver consolidato ancora di più la sua visione per il marchio di cui ha assunto le redini nel novembre 2021. L'iconico motivo intrecciato del marchio caratterizza gli accessori: borse piccole e maxi completano i look, da quelli più grafici e lineari a quelli più scenici e voluminosi. Sensuali e decisivi nello styling anche i contrasti di texture: l'effetto pitone degli stivali cuissardes ruba la scena sotto una maxi camicia oversize di colore grigio.

Foto Launchmetrics. Bottega Veneta autunno-inverno 2023-2024.