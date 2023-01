I look "à la garçonne" in chiave contemporanea? Si allontanano leggermente dal tipico fascino del dandy per esplorare nuove dimensioni cool. Con una giacca da motociclista, uno smanicato, ma anche un blazer oversize e una camicia. Immancabile, ovviamente, la cravatta: dal guardaroba maschile prenderemo in prestito solo il concetto. E ne faremo un concentrato di glamour!

Concreto, pratico. Lo stile maschile sa andare dritto al punto, e forse è proprio questo il motivo per cui ci piace tanto. Pochi pezzi essenziali, necessari davvero, ne definiscono l'essenza: la camicia a quadri, il piumino imbottito, la cravatta, la giacca da motociclista e il blazer oversize sono tra questi. Come si indossano? Sono le sfilate moda primavera-estate 2023 a offrirci l'ispirazione necessaria. In questa guida troverete riferimenti e consigli di stile per sfoggiare 5 must-have che potremmo "rubare" anche al guardaroba di lui.

La camicia a quadri, che si indossa aperta

Courtesy Launchmetrics. Bottega Veneta primavera-estate 2023.

In passerella da Bottega Veneta, il direttore creativo Matthieu Blazy ha una visione chiara di come dovrà essere scelta la camicia da donna questa primavera 2023: a quadri, per poi indossarla lasciandola aperta. Cosa ci ricorda? Ovviamente la tipica nonchalance maschile con cui si indossa la camicia in stile boscaiolo. Questo semplifica le cose, perché potremo andare a caccia della camicia perfetta proprio nel guardaroba di lui. Quanto allo styling del look, lasciatevi guidare dagli abbinamenti cromatici: con la maxi camicia nelle nuances del beige, anche pantaloni color crema e canottiera bianca comunicheranno uno stile sofisticato e rilassato.

La cravatta, rivisitata con un tocco di glamour

Courtesy Launchmetrics. Germanier primavera-estate 2023.

L'ispirazione è tangibile, la rivisitazione pure: la cravatta è un must-have anche nel guardaroba femminile, e siamo pronte a rivisitarla in chiave glamour. A riuscirci egregiamente è la casa di moda Germanier, che ne fa un tripudio di paillettes. Come si indossa la cravatta? Se ne preferirete anche voi una così estrosa, lasciatele tutta la scena senza cercare ulteriori richiami preziosi nel look: camicia bianca e shorts (o gonna a matita, perché no?) saranno i suoi alleati imprescindibili. In alternativa (alle paillettes), sì anche alle cravatte di lui.

Il piumino oversize, per essere cool

Courtesy Launchmetrics. Givenchy primavera-estate 2023.

Evviva lo stile casual, chi dice che non sia cool? Dal guardaroba di lui potremo rubare il piumino oversize con zip ed elementi metallici a contrasto. Lo indosseremo tono su tono con i pantaloni - joggers o jeans, a voi la scelta - e con una felpa abbinata. In passerella da Givenchy, l'ombelico esce allo scoperto con una felpa cropped: la decisione è vostra, l'alternativa sarà abbinare al piumino imbottito una semplice felpa oversize con cappuccio (e anche quella potrete prenderla in prestito al guardaroba maschile).

La giacca da motociclista (e annesso smanicato)

Courtesy Launchmetrics. Ferrari primavera-estate 2023.

Che sia il classico chiodo o una versione bomber, la giacca di pelle ha un fascino innegabile. Dalla sfilata della collezione Ferrari per la moda primavera-estate 2023, arriva un'idea di styling interessantissima: sopra la giacca stratificheremo uno smanicato. Questo, nello specifico, arriva direttamente dalla pista da corsa (ergo, se nel guardaroba di lui ce ne è uno, corriamo a prenderlo in prestito)! Per abbinarlo, sì alla minigonna in denim effetto bleach, con maglia dolcevita e maxi felpa. Dulcis in fundo, gli stivaletti a punta con profilature colorate.

Il blazer oversize, un classico senza tempo

Courtesy Launchmetrics. Dries Van Noten primavera-estate 2023.

C'è qualcosa di molto romantico nel prendere in prestito la giacca del proprio partner. Ancor più tenero invece è quando la giacca arriva dal guardaroba del papà! Le maniche lunghe, le spalle leggermente scese: riferimenti a quella taglia extra che veste (morbida) come fosse un abbraccio. È la sensazione che si ha osservando questo look della sfilata moda primavera-estate 2023 di Dries Van Noten: maschile o femminile che sia, il blazer oversize con camicia e gonna a pieghe è sempre una carta vincente.