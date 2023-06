I n denim, cotone o lino. Stampati con splendide fantasie oppure monocromatici. E ancora logati per le più fashioniste: con i bermuda c'è solo da divertirsi. Ecco 5 look per indossarli al meglio

New York, Londra, Milano, Parigi: nelle capitali della moda, i bermuda sono di scena. Complici le it-girls che tra una sfilata e l'altra delle precedenti fashion week si sono lasciate immortalare da fotografi e paparazzi indossando il must-have di questa stagione. Ne abbiamo approfittato per selezionare i migliori look street style da cui prendere ispirazione e formulare un manuale di stile pronto all'uso.

Bermuda a fiori e canottiera: il look urban chic

Se stai cercando un look da città che sia comodo e fresco al tempo stesso, ecco la proposta che fa per te. Lo street style protagonista della moda estate 2023 ci invita a puntare su una combo assoluta: bermuda a fiori + canottiera bianca. Meglio preferire entrambi in tessuti molto freschi, cotone in primis. Come abbineremo la canottiera? Semplicissimo. Infilala in modo impeccabile all'interno dei tuoi pantaloni bermuda. Poi completa la mise con sandali con il tacco o slingback per un risultato urban chic. Preferisci lo stile casual? Anche le sneakers sono approvate, parola di street style.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tono su tono, il look monocromatico

Ecco un'idea moda per chi non potrebbe mai fare a meno dei tailleur. Se ami il classico completo giacca e pantaloni, in estate tocca riorganizzarsi. Bermuda e gilet oversize formano un ensemble perfetto per affrontare il caldo: il taglio sartoriale morbido lo rende inoltre aperto a qualsiasi rilettura o interpretazione. Prediligi lo stile chic? Sì ai sandali con tacco stiletto. Sei a caccia di un'idea radical? Le ballerine sono sempre un'ottima idea. Infine, non dimenticare la forza scenica dei sandali gladiatore, specialmente se impreziositi da cristalli ed elementi metallici.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Con crop top o corsetti, en pendant per un risultato sofisticato

Fidati di noi: non avrai altro alleato al di fuori di loro. I bermuda bianchi con le pinces sono un vero e autentico must-have, perché abbinabili praticamente con qualsiasi elemento - basic o meno basic - del tuo guardaroba. Dalla camicia bianca alla T-shirt, fino ovviamente ai crop top (con ombelico a vista) e i corsetti. Proprio come abbiamo appurato nel precedente look, l'espediente del tono su tono conferisce sempre un aspetto molto sofisticato al risultato finale. Ricorda che puoi sublimare questo effetto anche attraverso la scelta degli accessori e, in particolar modo, dei gioielli. Vedi questo look: orecchini pendenti con perle e finitura effetto perlato della pochette aggiungono alla mise una patina di puro glamour.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Bermuda... a tutta logomania

La logomania è il feticcio indiscusso di chi è fashionista nell'anima. Lo sa bene lo street style della moda estate 2023: qui i bermuda griffati Gucci presentano l'iconico monogramma della maison a stampa piena e in formato maxi. I pantaloni must-have di stagione trovano spazio sotto un crop top nero: una regola di stile per non strafare è appunto lasciare che il capo logato sia protagonista, senza ulteriori stampe o fantasie a contrasto. Infine mocassini neri con calzini bianchi: una scelta (cool) che o la ami o la odi!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Bermuda in jeans: sono cool con il denim tagliato a vivo

E veniamo infine alla più cool delle proposte street style della moda estate 2023: il denim con orli tagliati a vivo è sempre una promessa di stile. Eccolo nei pantaloni bermuda in jeans, interpretati in chiave un po' preppy: camicia bianca, cravatta, blazer nero. E poi, di nuovo, mocassini neri e i calzini bianchi. Un look impeccabile, ma che con questo caldo potrebbe risultare un po' too much. Come procedere con lo styling? Togliendo la giacca nera se necessario, ed eventualmente anche la cravatta. Per spingere il piede sull'acceleratore della coolness, ti offriamo una chicca di stile: annoda la camicia bianca all'altezza dell'ombelico e indossola come unico elemento protagonista insieme ai bermuda di jeans.