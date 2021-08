Modern Love: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione in arrivo su Amazon Prime

M anca poco alla seconda attesissima stagione di Modern Love. Sei pronta ad immergerti nelle nuove storie d'amore della serie cult? Ecco qualche anticipazione.

Ispirata all'omonima rubrica del New York Times, un appuntamento imperdibile per gli affezionati lettori, Modern Love, trasposta sul piccolo schermo come serie tv, ha conquistato tutto il mondo. E sulla scia del successo, Amazon Prime ha deciso di lanciare una seconda stagione, in arrivo il 13 agosto.

8 episodi dedicati a nuove storie d'amore che sembrano destinate a incollarci nuovamente allo schermo. Tra intrighi, risvolti inaspettati, tradimenti, amicizie che forse sono amore o forse no, storie passate che risorgono dalle ceneri, relazioni di ogni genere. Manca poco al grande momento, nel frattempo cerchiamo di capire cosa ci attende. La curiosità va assolutamente appagata!

Include 8 puntate dedicate a storie d'amore per tutti i gusti

Amore di coppia, amore platonico, amore per se stessi, amore per la famiglia. Tanti tipi di amore ci terranno incollate allo schermo in questa seconda stagione della serie cult di Amazon Prime. Otto storie di circa mezz'ora ciascuna, auto-conclusive come nella prima stagione, che ci faranno emozionare, tra lacrime e sorrisi. Storie di vita reale, sempre ispirate alle lettere della famosa rubrica settimanale del New York Times, che a quanto pare infrangeranno molte regole. Tra tradimenti e risvolti inaspettati, amici che forse si amano o forse no, relazioni complesse, incontri fra ex, amori che sbocciano su vecchie auto, coppie divorziate che si riscoprono innamorate, ci sarà da emozionarsi. Il romanticismo è assicurato ma non sarà dolciastro, bensì ancorato come sempre alla complessa e meravigliosa realtà.

I titoli degli 8 episodi e qualche curiosità

Cosa hanno in serbo per noi i nuovi allettanti episodi di Modern Love 2? Storie d'amore altrettanto reali destinate a conquistarci ancora una volta. Ecco i titoli e un riassuntino di ciascuna puntata, tanto per stuzzicare "l'appetito".

Il primo episodio di questa seconda stagione si intitola, "The Night Girl Finds a Day Boy", incentrato su una ragazza che vive di notte e l'incontro con un insegnante dalla vita decisamente più diurna. Una relazione che vede alternarsi buio e luce, opposti inconciliabili o destinati (forse) all'unione. Come andrà?

Passiamo quindi al secondo episodio della serie tv, "How Do You Remember Me?", dedicato a due ragazzi che si rincontrano per caso dopo una rottura piuttosto burrascosa. La passione si riaccenderà? Il terzo episodio, "Am I …? Maybe this Quiz Will Tell Me", vede protagonista un'adolescente piena di dubbi sul proprio orientamento sessuale. Finché non incontrerà qualcuno. Mentre il quarto episodio, "A Life Plan for Two, Followed by One", esplora una vecchia amicizia che forse nasconde qualcosa di più.

Nel quinto episodio, "In the Waiting Room of Estranged Spouses", un uomo e una donna appena separati si incontrano casualmente dalla terapista che li segue entrambi. Qui hanno modo di scambiare due chiacchiere e di iniziare una strana frequentazione. Il sesto episodio, "Strangers on a Train", è incentrato su una coppia di ragazzi che si incontrano su un treno. Peccato che la pandemia sia alle porte.

L'episodio sette, "On a Serpentine Road, With the Top Down", vede protagonista una donna con qualche problema economico, che decide di vendere l'auto del primo marito per racimolare qualcosa. Ma non sarà un'impresa semplice. Infine l'episodio otto, "Second Embrace, With Hearts and Eyes Open", esplora una storia d'amore appassita che, in seguito a qualche inaspettato problema di salute, sembra tornare a risorgere. Funzionerà?

Nuovi attori stellari si uniscono al cast

Il cast continua a essere stellare. Include attori molto famosi, come il celebre Kit Harington de "Il Trono di Spade", e ancora Minnie Driver di "Will Hunting - Genio ribelle", Tobias Menzies, Gbenga Akinnagbe, il "Chris Partlow" della serie tv "The Wire", Lucy Boynton, Dominique Fishback, Garrett Hedlund, Marquis Rodriguez, Zane Pais.

I protagonisti, proprio come nella prima stagione, vengono descritti con estrema sensibilità. D'altronde è questa la forza di Modern Love, non parla d'amore in modo lezioso cavalcando cliché, sa andare in profondità restituendoci ritratti di persone vere. E di storie d'amore reali in cui è facile immedesimarsi. L'amore qui si presenta esattamente com'è nel mondo di tutti i giorni, con i suoi alti e bassi, con le sue fragilità, i momenti Wow e quelli meno esaltanti.

La puntata con Kit Harington è imperdibile

Sono tutte estremamente invitanti le 8 puntate di questa nuova stagione e siamo sicuri che non vorrete perderne nemmeno una. Ma quella che vede protagonista Kit Harington, il famoso Jon Snow de "Il Trono di Spade", è davvero imperdibile. Qualche anticipazione succulenta? Kit incontra una ragazza su un treno ma il periodo non è fortunato, la pandemia è in arrivo. I due si dimostrano reciprocamente interessati e concordano di rivedersi dopo due settimane alla stazione, senza scambiarsi il numero di telefono. Nel frattempo la pandemia avanza portando alla chiusura di tutto. Un perfetto scenario da film, ispirato purtroppo alla realtà. Ma in che modo il lockdown influenzerà la loro nascente storia d'amore? Per scoprirlo non ti resta che incollarti allo schermo a partire dal 13 agosto.