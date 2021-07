5 modi per comunicare una bella notizia su Whatsapp in modo super elegante

C he si tratti di comunicare una promozione, un evento felice, un nuovo acquisto o qualunque altra cosa che vi ha reso felici, l'importante è farlo in modo elegante. Sì, anche su Whatsapp! Ecco, quindi, come farlo nel modo giusto e con un toco di stile.

Per molti una vera comodità, per altri quasi un incubo, fatto sta che le chat di messaggistica e in particolare Whatsapp, sono entrate nella nostra vita a piè pari e non ne sono più uscite. Che si tratti di messaggi vocali o scritti, tutto (o quasi) viene comunicato tramite questa app. A volte anche esagerando o commettendo qualche piccola caduta di stile. Ma come fare, quindi, per annunciare una buona notizia su Whatsapp in modo elegante?

Le possibilità per farlo, ovviamente, esistono. Basta conoscerle e metterle in pratica. Ovviamente senza rinunciare all’originalità e alla voglia (più che giusta) di comunicare la vostra notizia in un modo che possa stupire chi la riceve. Ma sempre senza dimenticare di farlo con stile. Ecco allora qualche consiglio per comunicare una bella notizia con eleganza e un pizzico di delicatezza.

Personalizzare ciò che si scrive

Può sembrare banale ma di fatto non lo è. Ed è anche una cosa che se ricevuta a nostra volta, può suscitare aspri commenti. Ma quando si decide di comunicare una notizia su Whatsapp, costi il tempo che costi, è importante farlo singolarmente, personalizzando il messaggio a seconda di chi lo riceve.

Banditi i messaggi di gruppo, quindi, o le tipologie standard o predefinite. Asettiche e per nulla coinvolgenti. Meglio optare per un messaggio sentito, dedicato, che faccia capire a chi lo riceve che è proprio a lui/lei che volevate comunicare la vostra bella notizia. Magari anche una frase originale, che lasci intuire ciò che avete vissuto ma senza svelare troppo, dando sempre il giusto valore a chi lo riceve e un minimo di suspance. Il modo più elegante possibile per informare chi amate di ciò che vi accade e per farlo sentire amato a sua volta.

Cambiare il proprio stato di whatsapp

Se per voi eleganza fa rima con discrezione, uno dei modi migliori per comunicare una bella notizia su Whatsapp è farlo silenziosamente, semplicemente cambiando il proprio stato, testuale, multimediale o entrambi. Un modo per avvisare che qualcosa di bello è accaduto, lasciando che siano gli altri a scoprirlo.

Dandogli il tempo di accorgersene e magari suscitandogli qualche domanda a cui sarete felici di rispondere con tutti i dettagli che servono. Un modo per non invadere di messaggi la chat di nessuno, comunicando in modo più o meno discreto la vostra notizia e mantenendo sempre una certa eleganza nel modo.

Modificare la propria foto

Un po’ come per il cambio dello stato, modificare la propria foto profilo con una che comunichi ciò che vi è capitato di bello, è un modo super elegante per annunciare qualcosa di nuovo e bello. Dalla nascita di un figlio, a un nuovo tatuaggio, dal cambio lavoro, all’acquisito della macchina nuova. Tutto può essere comunicato cambiando la propria immagine del profilo, sia con una foto che inserendo una frase.

Un modo silente, elegante e sicuramente poco invasivo o rumoroso per informare le persone che vi conoscono dei cambiamenti che stanno o hanno interessato la vostra vita. Dandovi il tempo di riprendervi e di rispondere con maggior lucidità a tutte le chiamate o messaggi di congratulazioni che riceverete.

Comunicare su Whatsapp in modo elegante? Provate con una foto e/o video

Ok, a volte si ricevono delle foto animate o video che verrebbe voglia di cestinare senza nemmeno aprirli. Ma questo accade quando, quelle che si ricevono, sono cartoline preimpostate e solitamente inviate a nastro a tutti i numeri della rubrica. Niente di più lontano dalla tanto ricercata eleganza nel comunicare.

Quello che si intende, invece, è una foto o un video (breve) magari accompagnato da una frase (altrettanto breve), da inviare solo a chi veramente volete rendere partecipe di ciò che vi è accaduto. In modo che non solo ne possa venire a conoscenza ma che possa anche vederlo. Uno scatto semplice (e che sia uno solo mi raccomando), elegante ed esaustivo. Per comunicare visivamente la vostra buona notizia, regalando qualche secondo di pura emozione a chi la riceve. Cosa volere di più?

Messaggio vocale? Sempre e solo sempre se fatto bene

In molti li detestano, tanto che oggi si può velocizzarne l’ascolto. Per altri, invece, sono un vero e proprio must, al punto da non riuscire a farne a meno. Fatto sta che i messaggi vocali esistono e sono comunque un’opzione da non trascurare quando si vuole usare Whatsapp per comunicare una bella notizia.

Se anche voi, quindi, fate parte degli amanti del genere potete usarli tranquillamente. Ovviamente seguendo delle piccole e semplici regole, una sorta di galateo dei messaggi vocali, rendendoli piacevoli e, soprattutto eleganti:

mai inviare messaggi troppo lunghi, venti secondi sarebbe il limite da mantenere;

mantenere un tono di voce normale e dei toni di linguaggio educati, non sapete dove verrà ascoltato e potreste mettere in imbarazzo chi lo riceve;

mai inviarne più di uno, vi basterà di certo per comunicare ciò che vi ha reso così felici e potrete continuare a parlarne molto meglio con una bella telefonata.

Insomma, i modi per rendere whatsapp un mezzo di comunicazione elegante e discreto esistono. L’importante è pensare bene a quale usare e a come farlo prima di lasciarsi andare a tutta la vostra gioia per ciò che state vivendo o che vi è appena accaduto. Condividendo con chi desiderate la vostra vita ma sempre con un tocco di irrinunciabile stile.