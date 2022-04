5 modi creativi per dare all’eyeliner un tocco più originale

S tanca del solito eyeliner? 5 modi per metterlo in modo creativo e originale

L’eyeliner è da sempre un must have quando si parla di make up. D’altronde questo prodotto, tanto semplice quanto amato, è in grado di rivoluzionare un beauty look in pochi passi e regalare un risultato stupefacente.

Certo, per imparare a metterlo ci vuole un po’ di abilità, ma ne vale la pena. L’eyeliner infatti è l’ideale per esaltare lo sguardo, complici anche le ultime tendenze della stagione. Dall’eyeliner grafico ai colori pop, ce n’è davvero per tutti i gusti e annoiarsi è impossibile.

La prima cosa da fare? Scegliere il tuo stile, che sarà legato anche alla texture del tuo eyeliner, da quello a penna a quello in gel. Non dimenticare poi di provare i piccoli trucchetti che ti consentiranno, anche se non sei pratica, di creare uno splendido make up.

Per un codino perfetto del cat eye opta per il trucchetto dello scotch, mettendo un po’ di nastro adesivo ai lati dell’occhio. In questo modo avrai un make up occhi super asimmetrico e glam. Vuoi provare qualcosa di inedito? Buttati su colori bold, fissando il risultato con un velo di cipria.

A caccia di qualche segreto in più? Per creare una linea sottile non tirare la pelle e sposta lo sguardo dalla parte opposta. Evita di lasciare dei buchi fra le ciglia, per farlo ti basterà tirare verso l’alto la palpebra.

Non vedi l’ora di iniziare a provare il tuo make up con eyeliner? Lasciati conquistare dalle nuove tendenze, puntando su quella che preferisci.

Il cat eye

Intamontabile e chic, il cat eye non passa mai di moda. Intenso e super raffinato, è la scelta perfetta se sogni uno sguardo da gatta. Per realizzarlo scegli un eyeliner liquido: inizia disegnando dall’esterno una linea, poi segui la rima cigliare superiore, tenendo il polso fermo. La pennellata dovrà essere molto precisa, ma al tempo stesso morbidissima.

L’idea in più? Potresti scegliere il colore che preferisci invece dell’eyeliner black, optando per sfumature pop oppure pastello in base al tuo umore oppure allo stile. Se il cat eye ti sembra troppo scuro oppure hai paura che appesantisca lo sguardo, prova a sfumare la “codina” con un pennellino piatto, muovendoti con cura e leggerezza per evitare di commettere errori.

Il trucco grafico

L’eyeliner grafico è fra le grandi tendenze beauty della primavera-estate 2022. Punta su linee rigorose, piccole onde e angoli retti, ma soprattutto su colori fluo che possano esaltare al meglio le forme geometriche che andrai a creare intorno all’occhio. Se non sei molto pratica, opta per un eyeliner in crema, da applicare usando un pennellino di piccole dimensioni. Scatenati con le nuance e il finish, da quello in gel al metallico, abbinando anche l’ombretto.

Il cut crease grafico

Di ispirazione anni Sessanta, il cut crease grafico è un cult. In questo caso il make up appare come tagliato da una linea nettissima che viene tracciata al di sopra della palpebra. Il risultato? Definizione dello sguardo e profondità. Adorato da Twiggy e da Audrey Hebpurn, questo stile negli ultimi anni è stato riportato alla ribalta da Adele e Lana Del Rey, ma anche da Ariana Grande e Kim Kardashian.

Si parte applicando nella piega dell’occhio un colore di transizione, da sfumare con cura vero l’alto. Applica una piccola quantità di correttore nella zona centrale della palpebra mobile. Il trucco? Spalanca gli occhi: in questo modo andrai a macchiare proprio la zona da cui partirà la piega del cut crease. A questo punto non ti resterà che tracciare la linea di eyeliner scura, seguendo l’andamento della piega della tua palpebra. Allungala e incurvala verso l’esterno per un effetto strepitoso.

Il double-eyeliner

Di grande tendenza, il double-eyeliner sta spopolando su Instagram da moltissimo tempo. Prova questo trend lasciandoti ispirare dagli anni Settanta. Punta su una linea sottilissima di eyeliner sulla rima cigliare, poi disegnane un’altra nella piega della palpebra mobile. Ricordati di inclinarla leggermente verso il basso e completa il look con ciglia XXL. Puoi usare sempre una nuance black oppure puntare su tanti colori diversi, aggiungendo pure l’ombretto.

Il floating liner

Dedicato alle più coraggiose e a quelle che amano osare, il floating Liner è un modo per mettere l’eyeliner super originale. La regola principale? Scegliere tonalità super pop, dal giallo, all’azzurro sino al purple e al fucsia. Ideale per il make up di primavera, questo eyeliner è l’ideale per chi ha gli occhi allungati. Il floating liner infatti esalta al massimo questa caratteristica dell’occhio, creando delle splendide ali colorate proprio ai lati dell’occhio. Il risultato è uno sguardo vivace, aperto e trendy.