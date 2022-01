S ei in difficoltà al pensiero di arredare il tuo soggiorno lungo e stretto, che somiglia quasi ad un corridoio? Ecco alcuni trucchetti per trasformare l'ambiente con armonia

Casa è dove sei davvero a tuo agio, dove ti liberi dello stress di tutti i giorni e finalmente puoi riposarti. Per questo è importante rendere il più confortevole possibile il tuo nido, ma a volte ti trovi a fare i conti con qualche piccolo contrattempo. La gestione degli spazi è un problema abbastanza frequente: magari hai preferito rendere più ampia la cucina, o semplicemente il tuo appartamento è davvero piccolino, ma ora ti trovi con un soggiorno lungo e stretto, difficile da arredare.

Questo è un cruccio che probabilmente ti affligge ogni volta che entri nella stanza, se non hai ancora utilizzato qualche strategia per trasformare l'ambiente e ridurre l'effetto "pista da bowling". Ebbene sì, ci sono infatti alcuni segreti che possono aiutarti nel fare le scelte migliori per il tuo salotto, rendendolo più ampio e arioso anche quando in realtà somiglia quasi ad un corridoio. Vediamo quali sono questi piccoli stratagemmi.

Evita di addossare i mobili alle pareti

Potresti pensare che sistemare tutti i mobili contro i muri sia la scelta migliore, per occupare meno spazio possibile. Ma in realtà andresti ad accentuare l'effetto "tunnel", enfatizzando la lunghezza della stanza a discapito della larghezza. Opta piuttosto per un salottino centrale, creando due passaggi laterali che, seppur stretti, renderanno l'ambiente più ampio.

Per i mobili che vanno invece contro le pareti, puoi provare a distanziarli dal muro anche solo di qualche centimetro. La differenza dovrebbe già notarsi. A proposito di scelta dell'arredamento: non esagerare nell'occupare tutti gli spazi che hai a disposizione. Otterresti proprio il risultato contrario di quello sperato.

Crea due zone separate

Se la stanza è davvero molto lunga, puoi considerare l'idea di dividerla idealmente in due zone separate. Puoi creare l'angolo salotto e una piccola sala da pranzo (o anche un'area studio da dedicare all'ufficio, molto comoda se sei in smart working). In questo modo, l'occhio percepisce una maggiore armonia nella disposizione degli ambienti.

Per aiutarti a rendere visivamente meno lungo il soggiorno, non ti resta che disporre i mobili in modo da realizzare una divisione vera e propria tra le due zone succitate. Ad esempio, puoi posizionare il divano al centro della stanza, mettendo alle sue spalle una piccola consolle che separa il salotto dall'area pranzo. La quale, ovviamente, non può che essere arredata con un bel tavolino e, se resta dello spazio, una credenza a muro.

Utilizza lo spazio verticale

Per arredare un soggiorno lungo e stretto in maniera armoniosa, gioca con gli effetti ottici e punta sull'altezza. Gli spazi verticali, se ben occupati, attirano lo sguardo verso l'alto e fanno passare in secondo piano la lunghezza della stanza. Naturalmente non bisogna esagerare: abbiamo già visto come un eccesso di mobilio potrebbe essere controproducente. Tuttavia non ci sono solo i mobili per impreziosire un salotto.

Puoi appendere qualche quadro o un trittico di cornici con le tue foto più belle, così da personalizzare l'ambiente. Oppure puoi utilizzare delle mensole per "spezzare" lo spazio orizzontale: in questo caso, scegline di non troppo lunghe, giocando su altezze sfalsate per movimentare ancora di più la parete.

Scegli arredi dalle linee rotonde

Rendi "morbido" l'ambiente optando per mobili dalle linee arrotondate, così da non avere un soggiorno troppo spigoloso. La fluidità degli arredi curvi aiuta a mitigare una stanza dalla lunghezza importante, trasformandola come per magia. Se opti per questa soluzione, hai davvero di che sbizzarrirti per decorare il tuo soggiorno.

Puoi ad esempio scegliere un tavolo rotondo, puntando su dimensioni non troppo grandi - meglio piuttosto comprarne uno allungabile, per essere pronte a qualsiasi esigenza. Se la sala da pranzo è separata dal salotto, puoi invece affidare il tuo bisogno di linee morbide ad un semplice tavolino da caffè o ad un bel pouf da sistemare davanti al divano.

Anche i dettagli, in questo caso, servono a fare la differenza. In un angolo, puoi posizionare una lampada da terra che abbia una forma arrotondata, mentre ai muri appendi qualche quadro o uno specchio con la cornice rotonda. Se ti piacciono ninnoli e soprammobili, naturalmente punta su quelli dalle linee fluide.

Scegli colori chiari e una buona illuminazione

L'errore più grande nell'arredare un soggiorno lungo e stretto è sicuramente nella scelta dei colori. Nuance troppo scure rendono l'ambiente tetro, "restringendolo" ancora di più all'occhio. Prediligi piuttosto tonalità chiare: per le pareti, puoi usare un beige o un color tortora, ma anche un bel verde salvia se ti piacciono le tinte pastello. Per i mobili è meglio andare sul sicuro con il bianco o con l'effetto legno, scegliendo sempre sfumature chiare.

Anche l'illuminazione gioca un ruolo fondamentale: il rischio di avere un'atmosfera lugubre è dietro l'angolo. Se hai la fortuna di avere grandi finestre che permettono l'ingresso di luce naturale, evita di schermarle con tendaggi troppo pesanti. Faretti e strisce a led sono ottimi per giocare con gli spazi, facendo però attenzione a non esagerare. Mentre una lampada da terra posizionata nei pressi del divano può creare un piacevole angolo lettura.