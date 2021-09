5 modi per trarre vantaggio da una crisi professionale

I l lavoro occupa una parte importante della tua vita e non è quindi raro che tu ti debba confrontare con una crisi. Ci sono però dei modi che ti consentono di trarre un vantaggio dai momenti meno propizi: scopriamo insieme come fare.

La crisi professionale è un momento che fa parte della carriera di tutte noi, ma non necessariamente dev'essere vissuta come qualcosa di negativo. Ci sono infatti dei modi non solo per superarla, ma anche per trarne il massimo vantaggio. L'importante è non farsi spaventare dal cambiamento e, anzi, affrontarlo per non lasciarsi sopraffare dagli eventi.

Per capire se stai andando incontro a un mutamento improvviso nel tuo lavoro, dovresti anche provare ad ascoltare alcuni segnali che ti indicano che stai per attraversare una crisi professionale. Tra le tante spie, vi sono la stanchezza improvvisa e la mancanza di stimoli, oltre alla giornata lavorativa che risulta sempre meno gratificante. Vediamo insieme come trarre vantaggio da un momento apparentemente negativo.

Concediti del tempo per pensare

Il tempo potrebbe essere il tuo miglior alleato. Nonostante ti sembri di sprecarlo se non lo trascorri a lavorare, puoi iniziare a cambiare il tuo modo di pensare proprio da qui. Se la tua professione non ti soddisfa, prendi una pausa per riordinare le idee e provare a concepire qualcosa di nuovo, che ti riporti in pista e carica come agli inizi.

Parla con le persone che ti stanno vicine e chiedi loro consigli, senza avere il timore di ascoltare le opinioni altrui. Un occhio esterno potrebbe esserti utile per capire se devi cambiare direzione o cosa modificare del tuo percorso attuale. Il tempo trascorso a riflettere non deve essere considerato perduto: è invece un ottimo modo per ricominciare con una motivazione diversa.

Confrontati con la tua squadra

Se fai parte di una squadra, allora devi assolutamente confrontarti con i suoi componenti per provare a capire cosa ti stia accadendo. Il problema da superare potrebbe proprio risiedere nel tuo gruppo, che dev'essere motivato a dovere. Il tuo team è infatti il cuore del tuo lavoro e, se questo tentenna, tutto diventa più difficile.

Indici una riunione per raccogliere le opinioni di tutti, per provare a cambiare quello che non funziona. Ascolta le ragioni dei presenti e trai vantaggio da ogni idea, anche da quelle meno propositive. Alla fine dell'incontro, puoi raccogliere tutto quello che vi siete detti e stilare una lista delle cose che devi cambiare per ritrovare il giusto slancio per riprendere in mano la tua carriera.

Apriti alle novità

Vivi il cambiamento con positività e accogli tutte le novità che questa crisi sta portando nella tua vita. Potrebbe anche essere il segnale dell'arrivo di qualcosa di migliore, quindi non devi farti trovare chiusa a questa possibilità. Prendere un'altra direzione spaventa, certo, ma non devi viverlo necessariamente come qualcosa di negativo.

Per questo motivo, devi essere anche preparata a una certa dose di resilienza, così da non lasciarti travolgere da quello che sta per succedere alla tua carriera. Vivi il periodo di crisi come uno stimolo a fare di più e migliorare la tua condizione. Rivedi anche il tuo modo di reagire ai richiami e non vivere tutto come un fallimento ma come un punto da cui ripartire con maggior vigore.

Non ignorare i segnali di crisi

I segnali di crisi sono spesso chiari e precisi. Per questo non devi ignorarli. Se inizi a non avere più stimoli e a sentire una stanchezza eccessiva, allora potresti essere di fronte a un periodo difficile per la tua carriera che non devi ignorare ma devi affrontare con il massimo del coraggio. Prenditi del tempo per pensare, per capire da dove arrivino i problemi e per cercare di risolverli.

Ricorda che ogni periodo difficile abbatte la tua produttività ma anche la tua autostima, quindi farvi fronte è importante non solo per il tuo lavoro ma anche per te stessa. Appoggiati alla tua squadra per provare a capire quali siano le cose che puoi migliorare, ma senza far sentire loro il peso del tuo malessere. Confrontati con il tuo team e prova a stilare un piano che possa risolvere i punti critici della tua carriera.

Cambia lavoro

Se dopo tutte queste prove hai capito che si tratta dell'ambiente di lavoro che non è più adatto a te, allora puoi anche decidere di cambiare e dare una svolta alla tua carriera senza avere paura delle conseguenze. Prendere un'altra direzione è vitale per dare nuova linfa alla tua professione e non rimanere ingabbiata in una situazione che non ti soddisfa più.

Inizia a pensare che le tue abilità valgono e che puoi impiegarle con successo in un nuovo progetto professionale che ti liberi dalla crisi che stai vivendo. Se questo periodo risulta davvero irrisolvibile, allora stai pur certa che è arrivato il momento di cambiare rotta. Non avere paura di buttarti in una nuova esperienza, neanche se ti sembra quasi impossibile.

Devi essere pronta a fare grandi sacrifici per riprendere in mano la tua carriera e farla prosperare. Non devi porti limiti e, se questi si presentano, allora superali mettendo insieme tutta l'esperienza che hai accumulato nella tua vita professionale.