5 motivi per cui essere autoironica ti rende anche più elegante

U morismo e autoironia: la chiave per accrescere l'autostima e allontanare il giudizio altrui.

Prendersi in giro e ridere di noi stessi non è, come per lustri si è creduto, una barriera protettiva sulle insicurezze che tormentano animi fragili, bensì una potente arma di successo. Essere autoironiche vuole dire anche aggiungere un pizzico di fascino e ed eleganza al proprio modo di rapportarsi con gli altri. Si traduce spesso anche in eleganza e carattere. Insomma, ci sono validi motivi per essere autoironica e prendere con leggerezza la vita.

Vivere in un mondo giudicante non è cosa semplice: il parere mai disinteressato di certe colleghe, il giudizio altrui, persino like e commenti sui social, danno la dimensione del quotidiano inquisitorio.

Un certo Sigmund Freud sosteneva che L’umorismo è il più potente meccanismo di difesa. Ma quale umorismo? Quello verso se stessi. Starebbe proprio qui il segreto della felicità. Che ridere facesse bene allo spirito e al corpo, era cosa ormai nota, ma quando entra in gioco l'ironia verso se stesse si diventa incredibilmente affascinanti.

Autostima anche davanti allo specchio

Quando ci poniamo davanti allo specchio con l'abito nuovo addosso e una generosa dose di autoironia, tutto calzerà a pennello. Sorridere di se stessi aiuta a far salire l'asticella del volersi bene, e apprezzare il proprio corpo. Uno dei motivi per essere autoironica è proprio questo: l'autostima. Uno studio condotto dall’Università di Granada, in Spagna, ha evidenziato come ridere di noi stessi non solo aiuti a gestire la rabbia e gli avvenimenti negativi del quotidiano, ma che soprattutto supporti in modo significativo il benessere psicologico di una persona. L'ha detto anche Helena Bonham Carter: Perché mettere la propria autostima nelle mani di estranei?

Lo studio ha messo in relazione umorismo e benessere, personalità e gestione della rabbia. Per i ricercatori coloro che tendono a prendersi in giro e a far battute su se stessi hanno alti livelli di autostima. Quando una persona riesce a ridere di se stessa vuol dire che non si lascia condizionare dai giudizi altrui, non ponendosi mai su un piedistallo, mantenendo un basso profilo divertente e ironico che conquisterà gli altri.

L’umorismo consente di rafforzare le relazioni sociali ed è auto-potenziante: è volto al mantenimento di una visione umoristica in situazioni potenzialmente stressanti e avverse.

Leggerezza ed autoironia a braccetto

Un altro dei motivi per essere autoironica è stare in pace con se stessi. No c'è nulla di più bello dell'essere in equilibrio con il proprio modo di essere. Benessere fisico e mentale, si intende. Per questo le persone autoironiche hanno una marcia in più. Arriva una critica e con estrema eleganza la si rispedisce al mittente o la si fa scivolare via. Questo perché essere autoironici significa essere liberi dai giudizi altrui e prendere la vita con leggerezza ed eleganza.

Volersi bene ed accettarsi è fondamentale per il benessere psicofisico di ognuno. Ridere di se stessi è un antidoto contro la frustrazione. Le persone autoironiche riconoscono di aver sbagliato, chiedono scusa e trovano soluzioni.

In un mondo fatto di tanta apparenza, tendiamo ad essere troppo severe, intransigenti con noi stesse, rifiutando anche la possibilità di sbagliare. Questo si traduce in condizionamento, quella prigione che Max Weber chiamava invisibile gabbia d’acciaio, dove trionfano costrizioni e stereotipi. Essere autoironica consente di diventare amichevole, flessibile, raggiungendo un maggiore equilibrio interiore. Servono consapevolezza e la capacità di saper cogliere gli aspetti più paradossali e positivi degli avvenimenti della vita.

Umorismo ed eleganza

Diciamolo: le persone autoironiche sono le preferite anche delle commesse dei negozi di abbigliamento. Quando il fit di un abito è perfetto, saranno gioiose nel manifestarlo, se invece il consiglio è sbagliato, non se la prenderanno affatto, e sdrammatizzeranno nel camerino. Tra i motivi per essere autoironica c'è proprio l'eleganza nel rapporto con il proprio fisico. Ridimensionare i difetti e trasformarli in punti di forza, valorizzarsi: queste sono le armi d'eleganza che una persona autoironica avrà sempre a completa disposizione.

Ridere di noi rende più forti e raggianti

Anche le persone che si sanno prendere in giro hanno delle fragilità. L'autoironia non rende invincibili ed immuni alle paure, ma è uno strumento che consente di affrontarle con maggior determinazione. Ridere e prendere con serenità un momento avverso, è il miglior modo per vederlo meno insormontabile.

Allo stesso modo, con umorismo si apprezzano anche quelle parti di noi che non ci piacciono. Che siano il naso o le cosce, piuttosto che quel lato del carattere che vorremmo fosse diverso. Giocare con sé stesse e trasformare questi "punti deboli" in particolarità, dà una marcia in più. Si sa che con una risata si rilasciano endorfine, che allontanano paure e stress.

L'autoironia che conquista

Uno dei motivi per essere autoironica è che è seducente. Ridere, essere propositive, umoristiche, scanzonate, sono caratteristiche che fanno presa sul partner, quell'atteggiamento vincente nelle relazioni che piace. Tendenzialmente l’autoironia è una caratteristica che involontariamente, se ci appartiene ovviamente, cerchiamo nei potenziali compagni. Si sa: quando un uomo è dotato di umorismo è in grado di prendersi in giro ma di farci anche molto ridere.