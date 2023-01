H ai voglia di una ventata di novità anche nel tuo allenamento? Punta sui

training del momento: motivano, aiutano a ritrovare una forma smagliante e scolpiscono la silhouette. Ciascuno lo fa a modo proprio. Tu scegli il tuo

Fitboxing per sentirti leggera

Arriva da New York il training che unisce l’allenamento a intervalli, o HIIT. Si fa con un sacco da boxe speciale che, grazie a sensori, misura forza e sincronizzazione: preparati perché è una scarica di adrenalina e, a lezione finita, ti sentirai più leggera. L’importante è darci dentro e cercare di mantenere alta e costante l’intensità. La regola è non fermarsi mai, intervallando colpi di fitboxing a ritmo di musica con brevi ma fitte sessioni di esercizi funzionali, come sit-up, squat e flessioni.

Nella stessa lezione, che dura meno di un’ora, farai sia cardio sia potenziamento muscolare.

Dove provarlo: Nei centri Brooklyn Fitboxing

Hot Iron per rassodare

Con questo corso il bilanciere diventerà il tuo migliore amico. L’allenamento di forza infatti è il più efficace e completo perché potenzia gambe, glutei, spalle e braccia, stimolando la crescita di muscoli (o massa magra) a scapito della massa grassa. Senza contare gli addominali che, anche se non te ne accorgi, sono sempre attivi qualsiasi movimento tu faccia per spostare un bilanciere carico. Altro aspetto molto stimolante: il peso dei dischi lo scegli tu, d’accordo con il coach, in base al tuo livello di allenamento.

Non è finita: serve concentrazione, e questo i aiuterà a staccare la testa dal resto.

Dove provarlo: Nelle palestre McFIT

Barre Plus per modellarti

È adatto a tutte, ma se ami la danza (quella classica in particolare), questo corso è l’ideale. La lezione, infatti, si svolge alla sbarra, che diventa tutt’uno con il corpo. Con il suo “sostegno” farai piegamenti, esercizi posturali, ripresi anche dal Pilates, di allungamento ed equilibrio, con un focus sul core training. Poi, con l’uso di attrezzi come la soft ball, l’attenzione si sposta sulla tonificazione, specie di gambe e glutei.

Ma non sottovalutare il workout: saranno 40 minuti intensi dove bruci fino a 400 calorie, grazie al ritmo costante dettato dalla musica che mantiene la frequenza cardiaca sempre alta.

Dove provarlo: Nei centri Virgin Active

Bio electrical per risultati veloci

Una ricerca all'Università di Roma Tor Vergata lo conferma: l’allenamento che sfrutta l’elettrostimolazione muscolare (EMS) è sicuro ed efficace. Con questa tecnologia basata sul potenziamento degli stimoli elettrici del corpo in 20 minuti di fitness ottieni i risultati di una seduta di 2 ore. Durante l’attività, indossi una tuta wireless di materiale tecnico (personale e simile a una muta corta): registra in tempo reale dati e parametri fisiologici, in base ai quali crea un allenamento su misura. Puoi scegliere tra diversi programmi: rassodare, aumentare la forza muscolare, migliorare la flessibilità.

Dove provarlo: nei centri Urban Fitness

Fitness music per ballare

Basta playlist spotify, in palestra è arrivato il momento di allenarsi al ritmo di veri e propri dj set dal vivo, come se fossi in discoteca. È testato che quando la musica è più coinvolgente diventa il motore dell’allenamento, la sensazione di stress fisico diminuisce, fai meno fatica a tenere il ritmo e il workout diventa più facile.

La scelta musicale, dall’hip hop all’elettronica fino al pop, non è mai casuale e soddisfa tutti i gusti. Così, con gli esercizi total body e a corpo libero, motivate dalla voce del trainer stare al passo è facile. E la lezione di gruppo, della durata di 60 minuti, diventa una festa.

Dove provarlo: Da John Reed Fitness Music

