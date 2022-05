Occhiali da sole per l’estate 2022: tutti i modelli

S copri con noi gli occhiali da sole del momento. Dai vintage come i cat-eye ai più moderni a mascherina, da quelli più sportivi a quelli con la montatura particolare. Ecco tutti i modelli di occhiali da sole per l'estate 2022

Occhiali da sole per l'estate 2022

Stai cercando gli occhiali da sole per questa estate 2022? Tra size esagerate, colore e geometrie in queste gallery troverai la montatura che darà sicuramente un twist ai tuoi look estivi.

Ci sono i modelli di occhiali da sole passe-partout per tutti i giorni, facili da indossare con qualsiasi styling. Ma gli occhiali da sole veramente glam sono quelli che invitano a vestire il viso con forme avvolgenti e oversize, montature super colorate e con lenti sfumate.

Sei pronta a schermarti dai raggi solari e ad attirare sguardi su di te? E allora osiamo, come Jennifer Lopez e Kim Kardashian, indossando questi bellissimi occhiali da sole che abbiamo selezionato per l'estate 2022.

Occhiali da sole cat-eye

Ti piacciono questi occhiali da sole? Li abbiamo visti sulle passerelle. Sono di Giambattista Vialli

La montatura cat-eye è un evergreen intramontabile ed è sempre più iconica. Perché? Non è più solo nera! I cat-eye e le montature a farfalla non passano mai di moda, si rinnovano continuamente nei colori e nei dettagli. Sono i modelli tanto amati dalle star hollywoodiane degli anni Cinquanta e Sessanta. Ecco gli occhiali da sole cat-eye che abbiamo scelto per questa estate 2022:

Guess Eyewear

Cat-eye di metallo con trafori laterali.

Emilio Pucci Eyewear

L’iconica stampa Baby Nuages sul frontale è un cult.

JPLUS

Un classico da indossare da perfetta Catwoman.

Karl Lagerfeld

La forma a occhio di gatto di questo modello futuristico di occhiali da sole evoca la silhouette felina di Choupette, la micia ereditiera di Karl Lagerfeld.

Kyme

Effetto giallo per l'occhiale tartarugato che non passa inosservato.

Lanvin

La forma femminile a farfalla è valorizzata da una leggera struttura metallica. Le aste sono

progettate per ospitare la catena Lanvin Eyewear.

Max&Co. Eyewear

Curve e angoli. Spessori e colori. Ogni elemento di questa montatura di occhiali da sole ricerca l'equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. E il colore bianco è il trend 2022. Max Mara Eyewear

Occhiale da sole dalla shape a gatto color nero lucido ma con lenti marroni. Fascino assicurato.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Cat-eye in acetato, proposto sia in varianti più classiche, come il nero e il tartaruga, che in colori pop, tra cui il miele, il viola e il verde. Il plus? Ogni occhiale è abbinato a un astuccio customizzato in materiale a specchio con effetto iridescente.

Salvatore Ferragamo

Acetato riciclato per questo grande ma leggero occhiale da sole, molto audace.

Saraghina

Il cat-eye estremizzato nella forma a triangolo è l'occhiale più glamour dell'estate.

Vivienne Westwood Sun Collection

Super fashion questo occhiale da sole ispirato alle maschere da sci vintage. Leggerissimo!

Web Eyewear

Quando artigianalità e design si incontrano anche una classica forma cat-eye diventa contemporanea. Non si può sbagliare!

220 euro

Occhiali da sole oversize

Occhiali da sole firmati Salvatore Ferragamo

Forme grandi e sofisticate molto anni '70, per occhiali da sole che coprono tutto il volto. Gli oversize sono i super gettonati in tutte le sfilate primavera estate 2022. Ecco i modelli di occhiali da sole oversize che abbiamo selezionato per te:

Emilio Pucci Eyewear

Occhiali da sole oversize, con inserto stampa Vivara sulle stanghette.

Bally Eyewear

Montatura oversize con l'iconico monogramma B-Chain in metallo. Per una forte personalità.

Bolon

Che grinta in questo occhiale da sole! Ha aste in metallo oro e lenti fumo dietro le quali nascondersi.

Max Mara

Un classico questo grande occhiale color avana. 170 euro Miu Miu Eyewear

Occhiali da sole macro logo e oversized per una femminilità audace e moderna.

Salvatore Ferragamo

Sono elegatissimi e pensano al Pianeta questi occhiali da sole dal design rettangolare, realizzati in acetato Eastman Renew (una miscela certificata di plastica a base biologica e contenuto riciclato recuperato da processi industriali).

Sportmax Eyewear

Oversize, avvolgente e nero lucido, da catwalk.

Victoria Beckham

Lo stile anni '70 non tramonta mai! Senza dubbio esalta la femminilità.

Max Mara

Una silhouette elegante con le aste personalizzate per questi occhiali da sole che sfoggiano un iconico dettaglio gioiello.

210 euro

Occhiali da sole a mascherina

Occhiali da sole a mascherina Rick Owens

Per apparire e non solo per proteggersi dai raggi UV gli occhiali a mascherina sono un must. Sempre più avvolgenti e sofisticati.

Le montature a mascherina, più sportive, sono ideali con i look casual, ma non solo. Potrai indossarli anche con un tailleur o un maxi abito. Si distinguono per i colori vivaci come il giallo o il rosa fluo oltre che per i materiali, tecnici proprio come i modelli dei ciclisti. Ecco i modelli di mascherina da non perdere:

Versace Eyewear

Mascherina con logo laterale.

DKNY

Per chi ama lo sport e lo stile questa montatura leggera è perfetta per l'uso quotidiano.

Michael Kors

Una preziosa struttura multi-materiale, molto femminile.

Nike Show X3 Elite L

Lenti monoblocco ad ampia aderenza per altissime prestazioni. Da sapere: il materiale della montatura di questi occhiali da sole deriva per almeno il 40% da olio di ricino.

Emporio Armani Eyewear

La mono-lente specchiata disponibile in tonalità oro o argento è stata vista sulla passerella della collezione Emporio Armani uomo.

Prada Linea Rossa Eyewear

Con ampio frontale avvolgente a mascherina, questi occhiali da sole hanno innovative schermature laterali che garantiscono una protezione maggiore dagli agenti atmosferici. Per tutte le proposte colore sono disponibili lenti idrofobiche, ossia impermeabili allo sporco.

Vivienne Westwood Sun Collection

Mascherina con lente gialla very old style.

219 euro

Occhiali da sole sportivi

Occhiali da sole Max Mara

Non solo per lo sport! La street fashion vuole gli occhiali da sole sportivi indossati anche con outfit da ufficio. Guarda i modelli di occhiali sportivi di tendenza per l'estate 2022:

Dolce&Gabbana

Occhiali da sole sportivi e avvolgenti, in fibra di nylon.

Prada Eyewear

Sintesi tra ispirazione modernista e stile contemporaneo per il modello di occhiali da sole presentato durante la sfilata Prada Uomo. Si trova Nero, Bianco e anche con un'esclusiva variante Cromata.

Emporio Armani Eyewear

Taglio sportivo e linea aereodinamica per questi occhiali da sole avvolgenti, realizzati in materiali sostenibili.

Burberry Eyewear

Silhouette grintosa e sportiva per questa montatura della Primavera/Estate 2022 di Riccardo Tisci.

Adidas Originals

Geometrico con lente colorata per q.uesta mascherina perfetta anche per la spiaggia. 169 euro Nike Aero Drift

Occhiali sportivi

Occhiali da sole eccentrici

Occhiali da sole Lanvin

Sapresti osare questi occhiali da sole? Con orecchie da gatto, onde, visiere, colori fluo e pastello per look kawaii e manga. Scommettiamo che occhiali così non ne hai mai visti?

GCDS

Mascherina “cat-ears” di ispirazione kawaii.

Dolce&Gabbana

Giallo con aste larghe con inserti trasparenti, per occhiali da sole personalizzati con l'iconico logo DG crossed in gomma e pratico cordino in gomma a spirale dello stesso colore e materiale: amazing!

GCDS

Occhiale da sole dalla shape geometrica arricchita dal logo in metallo sul profilo laterale del frontale. Nuovo concept di asta che crea un'onda dinamica, rendendo lo stile unico.

Dolce&Gabbana

Futuristica questa maschera in fibra di nylon nera con la visiera clip-on, removibile sul frontale.

220 euro

Occhiali da sole geometrici

Un modello Versace di occhiali da sole per la primavera estate 2022

Tra gli occhiali da sole geometrici dell'estate 2022, quelli piccoli rettangolari sono un grande revival stile Matrix anni '90. Hanno silhouette a diamante, forme esagonali e squadrate oppure ovali. Guarda la gallery con gli occhiali da sole geometrici che ci piacciono di più per l'estate 2022:

Kyme

Occhiali da sola geometrici, di acetato, con lenti sfumate.

Bayria Eyewear

Forma pentagonale molto Seventies con effetti tridimensionali.

Etnia Barcellona

Montatura in acetato nero rettangolare e lente trasparente blu ovale, un mix geometrico equilibrato.

Fielmann

Shape super classica per questi occhiali da sole in acetato da usare tutti i giorni.

Jimmy Cristal New York

Montatura squadrata in nylon, metallo e cristalli applicati a mano e un super prezzo. 85 euro 6 di 14 - Kartell

Kartell

160 euro 7 di 14 - Kyme

Kyme

229 euro 8 di 14 - Max&Co. Eyewear

Max&Co. Eyewear

99 euro 9 di 14 - Prada Eyewear

Prada Eyewear

329 euro 10 di 14 - Sportmax Eyewear

Sportmax Eyewear

250 euro 11 di 14 - Vanni

Vanni

260 euro 12 di 14 - Versace Eyewear

Versace Eyewear

Green Vision Marco Melis Eyewear

Sei pronta a indossare gli occhiali da sole più trendy del 2022? Qui trovi tutti quelli che dovrai tenere d'occhio per essere di tendenza.