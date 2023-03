G rande trionfo dell'eleganza con la E maiuscola alla cerimonia degli Oscar: i make up e le acconciature celebrano la gloriosa Hollywood

Agli Oscar 2023 edizione numero 95 il tradizionale Red Carpet si tinge di champagne, per evocare lo scenario di una spiaggia al tramonto, dicono da Los Angeles. E ai colori della sabbia sembra ispirarsi la maggior parte degli hair look delle stelle. Trionfano, infatti, i biondi in tutte le sfumature, anche quando virano al biondo fragola e biondo rame o contrastano con le radici scure.

Quanto al make up, invece, il leit motiv è indubbiamente il look da grand soir, dove il rossetto vivace, quello che si staglia da lontano, la fa da padrone. Insomma, gli Oscar 2023 celebrano il ritorno all'eleganza in una passerella dove non c'è stata nessuna trasgressione almeno in ottica beauty.

Oscar 2023: Cate Blanchett e il finto chignon

Cominciamo la nostra rassegna sui beauty look degli Oscar 2023 con Cate Blanchett che, con il suo finto chignon, ci ricorda che anche i capelli medio-corti possono raccogliersi in un'acconciatura ricca di charme. Caso mai fossimo a corte di idee per la bella stagione, siamo avvisate!

Il nostro commento: da imitare.

Oscar 2023: Michelle Williams con il taglio alla bebè

Il biondo vaniglia di Michelle Williams sembra un tutt'uno con il suo taglio alla bebè meravigliosamente cesellato lungo il perimetro della testa. Il look è talmente zuccherino che forse avremmo preferito un rossetto meno squillante. Perché non indossare un rosa baby?

Il nostro commento: un po' candy mania un po' manga.

Lady Gaga con un make up disco anni '80

Lady Gaga sfoggia un trucco che riecheggia gli anni '80. Smokey eyes esagerato, occhi bordati di nero, allungati sino alle tempie. Ma più di tutto spicca il fard a tutta guancia en pendant con il rossetto rosso arancio, una vera estrosità per il red carpet degli Oscar.

Il nostro commento: un look disco che resterà nella storia.

Cara Delevingne e il look da grand soir

Chignon da etoile, trucco in armocromia e il beauty look da gran serata della top model Cara Delevingne è servito. Da notare l'ombretto sul rosso (sulle palpebre inferiori) che si accorda meravigliosamente all'abito di Elie Saab.

Il nostro commento: una misurata opulenza.

Oscar 2023: Jessica Chastain effetto "vecchia Hollywood"

Con Jessica Chastain il tempo sembra essersi fermato alla gloriosa Hollywood degli anni '40 e '50 quando impazzavano le onde alla Rita Hayworth. Merito di Madre Natura o delle extension non è dato sapere, ma in ogni caso sarebbe stato un peccato raccogliere quei meravigliosi capelli rosso rame.

Il nostro commento: raffinata perfezione.

Halle Berry e le onde piatte anni '20

Anche Halle Berry sceglie le onde dall'eco nostalgica, ma aggiunge un tocco di brio alle onde piatte in stile anni '20. Strepitosa poi la scelta della schiaritura sulle punte per vivacizzare l'acconciatura.

Il nostro commento: siamo già in fila per sapere come replicare il suo look.

Lily James con lo chignon da ballerina

Non c'è Red Carpet che si rispetti senza chignon tiratissimo. Lily James non sfugge alla tradizione, ma ne ammorbidisce la compostezza con delle ciocche che emergono dall'acconciatura. Interessante la scelta delle sopracciglia pettinate verso l'alto che mettono in risalto i suoi occhi a mandorla. In gergo si chiamano foxy eyes: occhi da volpe.

Il nostro commento: un po' di classicismo non guasta.

Florence Pugh e l'acconciatura scolpita

Florence Pugh sfoggia un'acconciatura da mettere nella lista per il parrucchiere: non è uno chignon né una coda, ma un insieme di entrambi.

Il nostro commento: innovativa.

Rihanna con il bun in alto

Agli Oscar 2023 Rihanna porta un bun in alto apparentemente scompigliato, ma che in realtà nasconde un gioco di nodi.

Il nostro commento: avveniristica.

Jamie Lee Curtis, Oscar alla simply chic

Chiude la nostra parata di stella sui beauty look degli Oscar 2023, Jamie Lee Curtis, premio Oscar come miglior attrice non protagonista e anche, a parer nostro, alla irresistibile semplicità.

Il nostro commento: quando un look diventa un tratto distintivo.