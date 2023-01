M onocromatiche o coloratissime? Trasparenti, luminose o dalla finitura opaca? Comunque scegliate le paillettes, il mantra (di stile) è questo: shine, baby shine!

La tendenza paillettes spalanca le porte a infinite interpretazioni: nelle sfilate moda primavera-estate 2023 abbiamo individuato cinque look validissimi, che potranno essere la nostra fonte di ispirazione nella dolce stagione che verrà. Dalle versioni più glamour a quelle formali, ecco come indossare le paillettes.

Rainbow power! Il vestito di paillettes multicolor

Parola d'ordine della prossima stagione? "Brillare" sarà senz'altro un verbo imperativo, merito dei vestiti di paillettes più luminosi e sberluccicanti! Sentitevi libere di sfoggiarli in vista delle occasioni più glamour, ma anche in quelle formali ed eleganti in cui un pizzico di bagliore non guasterà affatto. Quale scegliere? Sì agli abiti con paillettes monocromatiche, quelle nere dalla finitura opaca risulteranno essere ovviamente le più eleganti. Tuttavia, le tendenze moda primavera-estate 2023 vi daranno sicuramente grande soddisfazione anche con gli abiti di paillettes multicolor, vedere per credere quanto portato in passerella a Milano da Francesca Liberatore. Il taglio sartoriale è midi, le maniche invece sono a sbuffo quel po' che basta per conferire alla silhouette un po' di volume. Protagoniste assolute ovviamente sono loro, le paillettes: coloratissime e applicate a blocchi di colore.

Courtesy Launchmetrics. Francesca Liberatore primavera-estate 2023.

Semplice e raffinato: il top di paillettes

Per sperimentare questa audace tendenza moda primavera-estate 2023 a piccole dosi, meglio lasciarsi conquistare dalla proposta di Emporio Armani. Un top di paillettes può essere la chiave giusta per non dire del tutto di no a questo diktat, e sfoggiarlo mantenendo un profilo leggermente più basso. Guida al look: sceglieremo un top con colletto stondato, dal taglio sartoriale simile a quello di una canottiera. A caratterizzarlo ovviamente saranno loro, le paillettes: trasparenti e raffinate.

Courtesy Launchmetrics. Emporio Armani primavera-estate 2023.

La gonna di paillettes, scenica e voluminosa

E se non sarà il top, allora sì che sarà una gonna a portare alla massima espressione la tendenza paillettes! In passerella da Jil Sander, la volumetria docet. Lunga e sfrangiata, la sua caratterizzazione punta tutto sul colore oro, che risulta essere il protagonista assoluto del look. I direttori creativi Lucie e Luke Meier - alla guida della maison dal 2017 - ci insegnano a bilanciare egregiamente simmetrie e accenti luminosi: sopra la gonna di paillettes, già audace di per sé, ci esortano a indossare un top smanicato e lungo, dalle linee estremamente minimali. Sotto, invece, un paio di sneakers per la giusta dose di comodità.

Courtesy Launchmetrics. Jil Sander primavera-estate 2023.

Formale ma glamour: la giacca di paillettes

Se c'è una giacca di paillettes che la prossima stagione sarà fonte assoluta di ispirazione, questa non potrà che essere firmata Dsquared2. Presentato in passerella a Milano durante la settimana della moda, questo blazer si distingue per la sua estrema versatilità. Luminoso e leggermente sciancrato, può essere indossato come suggerito - con gonna a tubino e top brassière, tutto di paillettes per un tripudio imprescindibile - ma anche con jeans e T-shirt bianca. Decontestualizzare la giacca di paillettes da questa mise specifica ci consente di esplorarne tutto il potenziale di capo must-have. E, fidatevi, è davvero tantissimo.

Courtesy Launchmetrics. Dsquared2 primavera-estate 2023.

Il minidress di paillettes, must-have delle disco lovers

Disco lovers, fatevi sotto. Nostalgia degli anni Novanta? Il minidress di paillettes è qui per restare, parola delle tendenze moda primavera-estate 2023. Potrete sfoggiarlo come unico e solo protagonista del look, oppure stratificarlo sotto un blazer oversize: a voi la decisione finale. Certo, il modello che più ci fa sognare arriva dalla sfilata Genny: la casa di moda italiana propone una versione con un sensuale scollo a V, profondissimo, e con dettagli cut out che enfatizzano la silhouette femminile. Risultato finale? Fascino estremo.