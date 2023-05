A derente o addirittura attilato, oppure morbido e fluido nella silhouette: il top a fascia sa essere protagonista assoluto dei look così valido alleato di giacche e blazer. Ecco 5 idee moda rubate allo street style per guidarti nei tuoi styling all'insegna di questa indiscussa tendenza moda primavera-estate 2023

Street style chiama, guardaroba risponde. È ora di (ri)dare onore e gloria ai top a fascia, che it-girls e fashioniste ci invitano a guardare come un'indiscutibile tendenza moda primavera-estate 2023. Ti stupirai: le idee per testarti nello styling sono tantissime, ma qui ne abbiamo evidenziate 5 da cui cominciare praticamente subito. Il vero consiglio? Lasciati guidare dalla (tua) creatività.

Top a fascia: luminoso, sui pantaloni bianchi

Il bianco è il colore della purezza, del candore. Se stavi ragionando sul tuo prossimo look total white, ecco la risposta che cercavi. Il top a fascia è complice: questa mise d'ispirazione street style insegna come abbinarlo a pantaloni sartoriali bianchi, dal taglio dritto e con stiratura frontale. Nello specifico, è di un top a fascia molto prezioso che parliamo: tempestato di cristalli e con drappeggio sul seno. Probabilmente, lo avresti immaginato solo per occasioni d'uso serali e molto formali. Ebbene, ricrediamoci: abbinato così, con accessori cromaticamente coordinati al look, è perfetto anche di giorno.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

In palette: il top a fascia con la gonna lunga

Cosa indossare con una gonna lunga, fluida e stampata? La risposta è sempre qui, nel top a fascia. Consiglio di stile: asseconda la silhouette della gonna per ottenere uno styling omogeneo nel mood e nelle linee. In questo look street style troviamo infatti un top a fascia in raso dalla finitura lucida, molto morbido. È asimmetrico, più lungo sulla schiena, più corto davanti. Ma si sposa perfettamente con quanto abbinato.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Quando il corsetto è anche un top a fascia

Variazione sul tema: il corsetto, sì, può essere un'ottima licenza poetica per interpretare la tendenza del top a fascia. È sempre lo street style a mostrarci la strada maestra, qui è stato indossato in chiave monocromatica, puntando su una nuance neutrale quale il color sabbia. Pantaloni cargo con maxi tasconi, trench cammello e stivali bianchi dal gambale alto completano la mise. E il corsetto? Trionfa da vero protagonista in questo look, lasciando le spalle a vista come top a fascia comanda. Un'interpretazione ibrida a cui pronunciare un sonoro sì.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Il top a fascia attillato? Si indossa con la giacca

Aderente, anzi no aderentissimo. Anzi, meglio ancora: attillato. Se il top a fascia che stai considerando di indossare veste come una seconda pelle, e soprattutto se è cortissimo lasciando l'ombelico a vista, aggiungi nel tuo styling un elemento essenziale: il maxi blazer. Meglio ancora se oversize. Verrà a crearsi un contrasto di simmetrie molto interessante, da sfruttare anche con pantaloni abbinati in chiave tailleur, gonne a matita, oppure... in versione disco dance. Come? Paillettes, paillettes, paillettes!

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

La tendenza piume incontra il top a fascia

La più charmant delle proposte street style è la tendenza piume, che incontra il top a fascia trasformandolo in un tripudio di carattere, colore e personalità. Il look da cui ti invitiamo a prendere ispirazione ha un cuore 100% fashionista ed è sicuramente agli antipodi del minimalismo: se desideri procedere a piccole dosi, concediti il piacere di un top a fascia in cui le piume decorano soltanto l'orlo superiore. Potrai indossarlo con gonne di jeans, come in questa mise, ma anche con pantaloni a vita alta, shorts e gonne di seta. Non ti resta che provare!