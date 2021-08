L a bella stagione è il momento in cui la pelle deve essere trattata nel migliore dei modi: ecco dunque perché durante l'estate devi evitare di truccarti troppo

Da addicted del make up può riuscire difficile comprenderlo, ma la verità è che durante l'estate devi evitare di truccarti troppo, lasciando perdere (o usando molto meno) alcuni dei tuoi alleati di bellezza preferiti.

Mettere da parte una buona quantità dell'armamentario di trucchi che quotidianamente ti rendono più bella all'inizio può risultare un pizzico scoraggiante, ma alla lunga è davvero la scelta migliore. Vediamo perché.

Ferma il lucido

Iniziamo dal primo motivo per cui durante l'estate devi evitare di truccarti troppo: l'odiatissimo effetto lucido. Quest'ultimo, oltre a farti sentire "unta" fa la sua apparizione in foto e selfie facendoti sembrare reduce da una maratona.

Attenzione, il fatto che il viso sia leggermente più lucido d'estate è normale. Nel corso della bella stagione, infatti, si suda e il viso può diventare più oleoso. È una risposta naturale che può essere limitata con maschere viso specifiche e prodotti calibrati (consigliati dal proprio dermatologo).

Tuttavia, un make up più leggero va d'accordo con il clima caldo e umido: opacizza la pelle, elimina la sensazione di appiccicoso ed evita la presenza di grumi disciolti intorno agli occhi.

Rende più pulita e luminosa la pelle

Poi, durante l'estate devi evitare di truccarti troppo perché anche la tua pelle merita una vacanza. Ricollegandoci a quanto detto precedentemente, durante la bella stagione si suda di più e i pori tendono a chiudersi più velocemente.

Applicare il trucco può accelerare questo processo. Infatti, fa aumentare la sensazione di unto e appiccicoso. Invece rinunciare a una parte di prodotti (siano essi liquidi o in polvere) aiuta a far in modo che i pori non si occludano.

Ciò, di conseguenza, porta a una maggiore pulizia e a una maggiore luminosità. Chiaramente ciò non significa che tu debba dimenticare la pulizia del viso basica, ma di certo il processo risulta più facile.

Evita le irritazioni e gli sfoghi

Come abbiamo già sottolineato, quando il make up è più "pesante" copre il viso, costringendo la pelle a trattenere il sebo e il sudore che produce con il calore.

Se ciò porta già ai punti succitati, ovvero eccessiva lucidità e viso "sporco" e unto, ci sono delle conseguenze negative più "drammatiche" da tenere in considerazione: le irritazioni e gli sfoghi.

Sì, perché il continuo trattenere sebo e sudore conduce alla congestione della pelle e fa sì che si accumulino batteri, con conseguente aumento di tutte le fastidiose imperfezioni.

Esalta l'abbronzatura

Una delle cose più belle dell'estate è il colore scuro, a tratti dorato, che un'abbronzatura uniforme riesce a regalare al corpo e, ovviamente, anche al viso.

Durante l'estate devi evitare di truccarti troppo proprio per esaltare il colorito naturale che la pelle assume dopo l'esposizione al sole e per evitare errori di abbinamento.

Make up e abbronzatura devono, infatti, andare d'accordo. Colori troppo scuri o calcati, così come l'uso eccessivo di fondotinta o ombretti possono farti perdere quella bellezza quasi esotica che la tintarella ti ha regalato.

Dedica più tempo al benessere della pelle

Il tempo tolto all'applicazione del make up può diventare un'occasione per riadattare la beauty routine all'estate a alle vacanze. Prima di uscire puoi dedicare del tempo alla tua pelle e capire come sole e mare la stanno cambiando e quali sono le sue reali necessità.

Invece di stendere fondotinta o creme troppo pesanti per la stagione, puoi soddisfare i suoi bisogno applicando dei tonici che ne esaltano il naturale splendore o regalarti il piacere di una maschera delicata.

Ancora, puoi scoprire quali sono le peculiarità della tua pelle quando è a "nudo": quali sono i suoi punti di forza? Quali le sue debolezze? Un periodo di minore applicazione del make up ti può far scoprire qualcosa che prima non sapevi.

Riscopri la tua bellezza naturale

Un'altra ragione per optare per un make up più leggero è la riscoperta della tua bellezza naturale. Come abbiamo già detto, durante l'estate l'abbronzatura e il relax ti fanno risplendere e ciò ti porta ad avere un pizzico d'autostima in più.

Basta davvero poco per riscoprirsi e ritrovarsi: un look nude, easy e chic, abbinato a colori in palette che fanno risaltare in modo del tutto naturale il tuo incarnato, una chioma lasciata sciolta (o sapientemente raccolta, in base alla forma del viso) e un velo di gloss basteranno per essere perfetta.

Elimina l'effetto scioglimento

Ultimo motivo per cui durante l'estate devi evitare di truccarti troppo: evitare l'effetto a volta inevitabile che si verifica quando, con il troppo caldo, il trucco si scioglie e cola.

Insistere con un make up troppo pesante, con grandi quantità di mascara o kajal, con fondotinta o ombretti in crema particolarmente densi può vanificare qualsiasi sessione accurata di trucco e farti sentire insoddisfatta mentre sei fuori.

In linea generale, gli alleati per questa stagione sono ciprie delicate, gloss brillanti, ombretti impalpabili in polvere e mascara waterproof da applicare con cura e attenzione. Andare oltre può solo creare un triste effetto "clown". Meglio di no, vero?