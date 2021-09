Perché gli sguardi tra te e il tuo cane possono essere la cosa più bella che c’è

A ttraverso lo sguardo, il cane può comunicarci tanto. Soprattutto, però, guardare il proprio peloso negli occhi può farci tornare il sorriso, anche negli attimi più difficili.

Gli sguardi tra te e il tuo cane hanno un valore prezioso. “Il cane è il migliore amico dell’uomo”, quante volte abbiamo sentito questa frase? Ci sono dei momenti davvero preziosi che possiamo trascorrere insieme ai nostri pelosi. Attimi che non possiamo dimenticare. In qualche modo, ci conoscono: il legame tra noi e i nostri pet è speciale, e non è un eufemismo.

Gli occhi dei cani sanno trasmetterci delle emozioni che ci toccano nel profondo, nelle famose “corde del cuore”. Tessono la nostra anima di fotografie irripetibili, che non possiamo proprio dimenticare. Gli sguardi tra te e il tuo cane sono carichi di significato, perché, mediante gli occhi, comunica tanti aspetti che a volte infatti potresti addirittura ignorare.

Ti risolleva da qualsiasi umore grigio

I momenti bui, carichi di ansia e di paura, capitano a tutte noi. Ci sono delle giornate che proprio non ne vogliono sapere di ripartire. Il tuo “cielo interiore” è nero, grigio, il tuo umore ne risente. Eppure, a un certo punto, quando il cane salta sul letto, quando ti viene incontro, quando inizia a darti piccole “testate”, ecco che tutto cambia. In un soffio, tutto va per il meglio.

Gli animali hanno un potere incredibile. Ci permettono di lenire qualsiasi ferita aperta, di affrontare qualsiasi momento difficile. Quando guardi il tuo peloso, ti senti bene perché lui si affida a te. E se sei triste, il cane – così come il gatto – lo sente, lo avverte. Ed è in quegli attimi che inizia a comportarsi in modo strano: percependo il tuo malessere, cerca di tirarti su. Di farti stare bene.

Ti fa sentire (davvero) amata

I sentimenti di un cane possono sembrare molto semplici all'apparenza. Dietro ogni loro gesto, però, c’è tanto di più. Molto di più. Il loro affetto verso di noi è incredibile, e mediante lo sguardo è comunicato in ogni istante. Avere un peloso nella propria vita porta tanto amore, incredibile e infinito amore. Lui o lei crede in te ciecamente, si affida totalmente a te.

L’affetto di un cane non si riesce neppure lontanamente a misurare. Nel momento in cui prendi un cane, il primo sguardo è già indimenticabile. Ci sarà poi il secondo, il terzo e il millesimo. Eppure, a volte, ti fermi ancora a vedere quello che vuole comunicarti, cosa vuole dirti. Adottare un cane significa essere amate per tutto il percorso della sua vita. Ogni giorno, e in modo puro, innocente e incondizionato. Senza mezzi termini.

Ti dà la forza di crederci

Sembra una sciocchezza, ma avere un cane ti dà in qualche modo una forza interiore incredibile. Ecco perché gli sguardi del cane possono essere per te motivo di forza e di incoraggiamento. Ti permette di stare bene con te stessa, di rimetterti in gioco. È un’emozione forte, ed è davvero incredibile. Un legame sincero, che non viene intaccato dai tradimenti o dalle delusioni.

Tu credi nel tuo cane, e lui ti insegna a credere un po’ più in te stessa, nelle tue capacità. Qualsiasi paura o timore, a volte, viene ridimensionata quando trascorri del tempo con il tuo peloso. Qualsiasi dubbio riguardo al futuro, alle scelte che hai fatto, ai timori del lavoro, spariscono in un soffio. Non è da tutti riuscire a raggiungere tale traguardo. No, ecco perché avere un cane o un gatto ti fa stare bene.

Ti fa sorridere

Per fortuna, i nostri pelosi ci strappano sempre un sorriso. Dal cane al comportamento del gatto (l’animale buffo per eccellenza), gli animali sanno portare nella nostra vita quella risata che, talvolta, manca. Come si fa dopotutto a non sorridere, quando arriva sul nostro letto, in cerca di coccole? Come si fa a rimanere impassibili quando ricerca le tue attenzioni speciali?

La sua presenza porta un valore aggiunto alla tua vita, un qualcosa che, magari, prima c’era, ma ora è più accentuata: l’allegria. Essere tristi in presenza di un cane non è facile, perché lui lo saprà e, in qualche modo, avrà cura di vederti tornare a sorridere. Quando guardi il tuo cane, dentro di te esplode una sensazione d’amore, di sorrisi che scardinano l’anima e la tengono al caldo.

Ti aiuta a diventare la migliore versione di te stessa

Gli sguardi del tuo cane sono preziosi perché, senza di lui, non saresti chi sei al momento. Un animale ti cambia, è inevitabile. Ti insegna a diventare più responsabile, ad avere più rispetto per gli altri. Sviluppa in te un’attitudine innata di positività.

Fiducia, empatia e altruismo, infatti, sono delle doti che possiamo coltivare nella nostra vita, e che spesso vengono aumentate grazie alla presenza di un peloso. Guardare il proprio cane, giocare con lui, fare una passeggiata insieme permette di tornare a stare bene. Di schiarire il cielo, di portare un sorriso alle labbra. Soprattutto, di diventare migliore - e non è affatto poco.