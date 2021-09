S enza storytelling è difficile arrivare al cuore delle persone. Ecco tutti i motivi per cui dovresti utilizzarlo nel tuo lavoro.

Non bastano cataloghi e landing page, per far funzionare la tua attività lo storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie per catturare l'attenzione, è fondamentale. Si tratta di una strategia di comunicazione molto efficace, in grado di coinvolgere emotivamente le persone e di veicolare i valori del tuo brand per attirare i clienti giusti. Quelli davvero sintonizzati con la tua mission. Con un buon storytelling puoi distinguerti dalla concorrenza creando una tua inconfondibile identità, anche dal punto di vista visivo. Perché una narrazione efficace non passa solo dalle parole. Ecco allora tutti i motivi per cui lo storytelling è essenziale per il tuo lavoro.

Veicola i tuoi valori in modo efficace

Non basta promuovere i tuoi prodotti per arrivare al cuore delle persone. Servono storie capaci di veicolare i tuoi valori in modo coinvolgente. Storie sintonizzate con il tuo brand che ne rispecchino la mission, utilizzando un tono di voce adeguato. Storie in cui le persone possano identificarsi o che siano per loro fonte di ispirazione. Uno storytelling efficace è come un abito che calza a pennello. Sa raccontare la tua attività, i tuoi prodotti o i tuoi servizi in modo coinvolgente. Ma ovviamente non può essere improvvisato, richiede studio e attenzione, sia nella scelta delle parole che di tutto ciò che ruota intorno alla comunicazione visiva. Immagini, caratteri, colori devono rappresentare la tua azienda. Un duro lavoro ripagato dai risultati.

Attira i clienti giusti

Non occorre attirare tutte le persone, ma quelle giuste. Uno storytelling efficace arriva al cuore dei clienti che fanno davvero per te. Le persone sono diverse e così i loro gusti, tentare di conquistare tutti è una strategia sbagliata. Ne sono ben consapevoli grandi brand come Ikea, che ha saputo sfruttare benissimo il potere della narrazione per attirare il proprio target, adattandosi ai tempi che cambiano. Tutti i diversi canali comunicativi dell'azienda trasmettono una sensazione di familiarità. Lo stile d'arredamento non è freddo e impeccabile, ma vivibile e pratico, semplice e affidabile, a prova di grandi e piccini.

Le persone che rientrano in questo target si immedesimano nel mondo Ikea, sentono di farne parte, perché lo storytelling dell'azienda è studiato per rispondere ai loro bisogni ma anche per stimolarne i desideri e la creatività. Sono questi gli esempi da cui trarre ispirazione. Certo, non devi simulare lo stile narrativo di Ikea ma trovarne uno tutto tuo, che rispecchi il tuo brand e che al tempo stesso risponda alle necessità di chi apprezza e ha bisogno dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi.

Ti differenzia dagli altri

Va da sé che uno storytelling ben fatto ti rende inconfondibile. E questo a prescindere dal fatto che la tua attività si occupi di prodotti o servizi piuttosto comuni. Se per esempio vendi creme e prodotti di bellezza, con una narrazione efficace puoi distinguerti dalla concorrenza raccontando cosa li rende unici. Anche lo storytelling visivo è molto utile, difatti la scelta di specifici colori e caratteri non va mai lasciata al caso. Se ci pensi, i prodotti naturali sono spesso contraddistinti da tonalità non troppo accese che rimandano al mondo naturale. Hanno grafiche "rilassanti" e mai troppo azzardate o destabilizzanti. La narrazione passa infatti dalle parole ma anche dalle immagini che raccontano la tua attività. Tutto dev'essere coerente, incluso il tono di voce che utilizzi nel tuo storytelling.

Sa emozionare e coinvolgere le persone

Uno storytelling efficace sa emozionare e coinvolgere i potenziali clienti, facendoli sentire parte di una storia. E al tempo stesso risolve i loro "problemi". I prodotti di bellezza, per esempio, aiutano i tuoi clienti a rendere la pelle più idratata, luminosa, distesa e in definitiva a sentirsi più belli e a proprio agio. Ma non basta dire che sono efficaci per questo e quel motivo, bisogna saperli raccontare suoi social e altri canali tramite parole e immagini coinvolgenti dal punto di vista emotivo. Ricordando che le persone hanno bisogno di identificarsi nei valori della tua attività. Molto importante è anche fornire informazioni utili e ovviamente credibili. Anche questo è un modo per risolvere problemi! Ma soprattutto ricorda che una narrazione efficace non può prescindere da una cosa, ovvero l'effettiva qualità dei prodotti o dei servizi che vendi.

Aumenta la tua popolarità e credibilità

Se i servizi e i prodotti che vendi sono di qualità, quindi la base è buona, e il tuo storytelling è ben strutturato e coerente con i tuoi valori, il tuo brand acquisirà pian piano popolarità e soprattutto credibilità nel settore di interesse. Perché una narrazione efficace è in grado di raggiungere le persone giuste, tende a fidelizzarle, ad aumentare la fiducia nel tuo brand e a stimolare di conseguenza le vendite. Che come vedi sono solo l'ultimo tassello di un percorso molto più lungo e articolato. Un dietro le quinte che richiede molto studio e impegno, fondamentale per il successo della tua attività.