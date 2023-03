Piedi secchi e talloni screpolati: cause e rimedi naturali

P ediluvio, olio di cocco, aloe vera e molto altro: conosci tutti i rimedi naturali per rimettere in salute i tuoi piedi secchi e screpolati?

Hai a cuore la tua skincare routine, ti premuri ogni giorno di idratare il tuo corpo e quando si parla di make up sei sempre attenta ai trend più in voga. Persino ai capelli doni regolarmente qualche coccola. Lo stesso fai con le tue mani, seguendo le tendenze del momento in fatto di smalti. E allora perché non prenderti cura anche dei tuoi piedi? Spesso secchi e un po’ trascurati, anche i piedi hanno bisogno di qualche accortezza. Per non parlare dei talloni: anche a te capita di averli screpolati? Ecco le cause e i rimedi naturali per rimetterli in salute.

Talloni screpolati, conosci i rimedi naturali?

L’igiene è la prima accortezza da seguire se vuoi dei talloni belli, lisci e levigati. Aggiungi un’adeguata routine cosmetica, che non deve mancare neppure quando si parla di piedi. Le cause dei talloni screpolati sono diverse. Il problema può insorgere perché trascorri troppo tempo in piedi oppure per via dell’eccessivo sfregamento dei piedi nelle calzature. Attenzione anche a bagni o docce troppo calde e lunghe. Resta buona abitudine scegliere con cura i detergenti. Evita quindi quelli aggressivi e accertati di risciacquare bene ogni parte del corpo. Ai primi segnali è importante intervenire: alcune accortezze beauty da eseguire direttamente a casa tua possono fare la differenza. Al contrario, se trascurati, sui tuoi talloni potrebbero comparire tagli e screpolature più consistenti, che rischiano di infettarsi.

Presta sempre attenzione alla tua igiene quotidiana. La doccia o il bagno sono importanti ed è altrettanto importante rimuovere al meglio i residui di bagnoschiuma su piedi e talloni. Se restano a oltranza in contatto con la pelle, rischiano di disidratarla e danneggiare la barriera protettiva. Piedi e talloni secchi, inoltre, vanno asciugati con delicatezza. Quindi, tamponali accuratamente con una salvietta di cotone.

Se davvero desideri sfoggiare piedi sani e belli, concediti un pediluvio a fine giornata: è l’ideale per ammorbidire la pelle e rimuovere gli ispessimenti che spesso insorgono insieme ai talloni screpolati. È sufficiente versare 3 cucchiai di bicarbonato in una bacinella di acqua calda e tenere in ammollo i piedi per circa 15 minuti. Mattina e sera applica crema a base burro di karité o di olio di argan associate ad acido salicilico o alfa-idrossiacidi. Ripeti l’operazione per 3/4 giorni, senza esagerare. Il rischio è che si formi una sorta di barriera che non garantisce la corretta traspirazione della pelle. Quando secchezza e screpolature migliorano, procedi con una crema nutriente a base di olio di cocco o di oli essenziali e ricordati di usarla sia la mattina sia la sera.

Piedi secchi, le cause

Vuoi evitare calli, tagli e altri inestetismi sui tuoi piedi? La secchezza che si manifesta soprattutto su talloni e pianta del piede è indubbiamente un problema estetico, ma non solo. Se vuoi evitare eventuali complicazioni, non trascurare i primi segnali. All'origine possono esservi cause differenti, tra cui una certa predisposizione individuale. Importante è l'idratazione: se bevi poco, fai docce troppo calde e prolungate o usi detergenti aggressivi, anche la pelle dei piedi rischia di screpolarsi. Attenzione anche alle calzature che indossi, evita quelle troppo strette. Ci sono poi problemi di salute che possono causare secchezza ai pedi: succede per esempio alle persone che soffrono di diabete. Questa malattia, infatti, non permette al sangue di fluire correttamente e i piedi possono diventare secchi e gonfi. Lo stesso vale in caso di problemi di pressione sanguigna. Da non dimenticare l'invecchiamento: l'inevitabile trascorrere degli anni comporta una perdita di tonicità e così anche la pelle dei piedi rischia di diventare più secca.

Un pediluvio con bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale è un rimedio facile e homemade perfetto per ammorbidire i tuoi piedi. Per una maggiore efficacia, ripeti l'operazione più volte a settimane. Prediligi oli essenziali al bergamotto, all'arancia o alla menta se preferisci un effetto rinfrescante. Per una sensazione di totale relax, invece, meglio optare per la lavanda. In alternativa, per ammorbidire i tuoi piedi, aggiungi un paio di cucchiai di miele. In caso di pelle dura e ispessita, è importante levigare la cute e togliere le cellule morte: per farlo, è fondamentale l'esfoliazione. Serviti della pietra pomice o di una lima abrasiva per i piedi. Quindi, dopo esserteli lavati con acqua tiepida, applica delicatamente una crema idratante per piedi secchi.

I rimedi green contro la secchezza dei piedi

Oltre a pediluvio, esfoliazione e creme idratanti, ci sono altri segreti 100% naturali che possono aiutare i tuoi piedi a tornare forti, sani e belli. Di cosa si tratta?

Prova ad applicare una maschera alla papaya, schiacciando la sua polpa e unendola al succo di limone. Poi applica il composto sui piedi (per non più di 20 minuti).

Non solo la papaya: persino la banana è perfetta per idratare la pelle secca. Anche in questo caso non dovrai fare altro che schiacciarla e applicarla sui piedi per 20 minuti. Infine, risciacqua.

Come dimenticare l'aloe vera? È un prodotto naturale perfetto per la cura della pelle. Applicala sui piedi dopo averli lavati.

Prova anche olio di cocco e succo di limone. Ti basta tenere i piedi nell'acqua tiepida per circa un quarto d'ora, poi asciugali delicatamente e applica il composto. Come si prepara? A un cucchiaio di succo di limone unisci un cucchiaino di olio di cocco. Poi armati di pazienza e lascia agire per un'ora. Infine, non dovrai fare altro che risciacquare. Ma non è finita qui, perché l'olio di cocco può essere aggiunto a due fondi di caffè: la soluzione che ne deriva si rivelerà un ottimo esfoliante naturale. Anche con la farina di ceci è possibile realizzare un esfoliante efficace, utile sia per i piedi sia per i talloni. Per prepararlo ti basta unire 3 cucchiai di farina di ceci, 3 cucchiai di zucchero di canna e 3 cucchiai di mandorle tritate (o, se preferisci, farina di mandorle). Dopodiché aggiungi un cucchiaio d'olio e la quantità d'acqua necessaria per ottenere un composto omogeneo e facile da applicare. Infine, massaggialo nei punti più duri e screpolati.

Ricco di vitamine A ed E, il burro di karité è un idratante naturale perfetto per tutto il corpo: applicalo con un massaggio anche sui tuoi piedi.

Lo sai che anche l'olio di sesamo è efficace contro i piedi secchi? Basta metterne 5 gocce ogni sera prima di andare a dormire.