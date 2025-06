La cura dei propri piedi è fondamentale, dal momento che è una parte del corpo fondamentale. Tuttavia, troppo spesso, si tende a trascurarli e a non dare ai piedi la giusta importanza. I talloni, infatti, svolgono quel ruolo indispensabile di sorreggere il corpo e di consentire di camminare. Se invece vengono trascurati, diventano oltre che un problema di natura estetica, anche un motivo di dolore e di sofferenza, talvolta anche con fuoriuscita di sangue. Vediamo quindi come mantenere i talloni morbidi e lisci.

Talloni morbidi e lisci

Soprattutto durante il periodo estivo, i piedi sono sempre in primo piano: al mare, sulla spiaggia o di sera, si utilizzano frequentemente sandali o scarpe aperte, che inevitabilmente li lasciano scoperti, evidenziando anche le piccole o grandi imperfezioni delle nostre estremità. Ma, indipendentemente dalla stagione, i piedi andrebbero sempre curati, specie se la nostra pelle tende a seccarsi facilmente e di conseguenza a squamarsi, facendoci provare un notevole disagio e imbarazzo. Vediamo quindi come prendersi cura dei talloni.

Talloni screpolati: cause

I motivi secondo i quali i talloni tendono a spaccarsi possono essere svariati. Ad esempio, tra questi annoveriamo l’obesità, o l’eccessiva sudorazione dei piedi, fino ad arrivare alla psoriasi, ma anche lunghe camminate, sport, sudore eccessivo e giornate intere sui tacchi alti o in scarpe non adatte ai nostri piedi, causano facilmente secchezza e ispessimento dei talloni. A volte, tuttavia, le lacerazioni compaiono senza una vera e propria causa apparente.

Molto spesso sulla secchezza della pelle del piede influiscono anche fattori come lo strofinamento delle calze con le calzature, magari eccessivamente dure e rigide. Oppure annoveriamo un modo sbagliato di deambulare, ma anche la scarsa igiene di questa parte del corpo o dei problemi legati a patologie quali il diabete mellito e anomalie della tiroidea.

D’estate, la problematica dei talloni secchi e screpolati peggiora, e risulta esser molto comune sia tra i maschi, che tra le femmine. Le cause vanno ricercate necessariamente in una perdita d’idratazione e in un’eccessiva sudorazione. Oltremodo in estate subentra anche un’altra componente quando facciamo uso di scarpe aperte e sandali: infatti i talloni screpolati sono davvero antiestetici alla vista.

Talloni screpolati: sintomi

Questi fastidi, se non curati, possono provocare dei veri e propri tagli nella pelle, con conseguente bruciore e dolore. I sintomi che con maggiore frequenza si manifestano sono rappresentati da un fastidioso prurito della pelle intorno al tallone, oppure dal colore della cute gialla e squamata, o la comparsa di sangue, fino addirittura alla difficoltà di riuscire a camminare. È buona regola, pertanto, tentare di comprendere quali sono le cause scatenanti per intervenire il prima possibile ed impedire immediatamente la degenerazione del problema.

Talloni screpolati: soluzioni

Per curare i talloni spaccati esistono dei trattamenti che cercano di eliminare, seppur in maniera lenta, le cellule morte, in modo da ridare il giusto livello di idratazione ai piedi ed un aspetto sano. Tra i tanti rimedi naturali è possibile utilizzare il burro di cacao o di karitè, le quali rappresentano delle sostanze molto idratanti che rimuovono la pelle screpolata. In alternativa, un ottimo rimedio consiste nello spalmare la vasellina, avendo cura di coprire i piedi con una calza bianca per un paio di ore. Altri approcci sicuramente efficaci prevedono l’applicazione del grasso da cucina (lardo o strutto, ad esempio), oppure la paraffina mescolata con l’olio di cocco, da applicare sui piedi durante la notte. Inoltre, citiamo anche l’utilizzo di una banana matura ridotta in poltiglia, da applicare sulla zona interessata per venti minuti circa. Ma vediamo nel dettaglio alcuni rimedi facili per i talloni screpolati.

Talloni morbidi e lisci: pediluvio

Uno dei primi rimedi quando si parla di talloni screpolati è il pediluvio. Esso consiste nell’immergere i piedi fino alle caviglie, per almeno 10 minuti, all’interno di una bacinella con dell’acqua calda a cui si possono mescolare varie sostanze rilassanti o medicanti. A differenza della credenza popolare, è sconsigliabile sciogliere il sale da cucina nell’acqua, dal momento che non permette l’idratazione cutanea ma aumenta la secchezza della pelle, peggiorando il quadro clinico.

Procedimento

Prendi l’abitudine di fare un pediluvio con amido di riso, bicarbonato di sodio e olii essenziali di lavanda o sandalo (oppure, se soffri di dolori reumatici usa olii di ginepro o di maggiorana), soprattutto se i tuoi piedi hanno avuto una giornata “stressante”. Questo trattamento purifica e ammorbidisce la zona dei talloni: basta riempire una bacinella con acqua calda e aggiungere 2 cucchiai di amido di riso, 2 di bicarbonato e alcune gocce di olio essenziale. Immergi i piedi per circa dieci minuti, prendendoti un po’ di tempo per rilassarti.

Massaggio

Dopo il pediluvio fai un leggero massaggio ai talloni ancora umidi con pietra pomice, che ti aiuterà ad eliminare la pelle vecchia e a lisciare la pianta del piede. Questo ti aiuterà ad ammorbidire duroni e callosità, che causano dolore e bruciore ai talloni. Arrivata a questo punto, prosegui svuotando la bacinella dell’acqua e, successivamente, riempiendola nuovamente con acqua pulita. Metti un po’ di sapone e metti i piedi per un quarto d’ora a mollo. Trascorso questo tempo, asciugali accuratamente in modo da non lasciare delle zone umide, poiché infatti se l’umidità dovesse rimanere nascosta nelle crepe o nei tagli della pelle potrebbe arrivare a causarvi un’infezione.

Crema

Una volta fatto il massaggio, dopo che l’acqua si è asciugata del tutto, applica una crema idratante (non per il corpo però, bensì una specifica per i piedi!), oppure del burro di karitè, o olio di mandorle dolci. Questi grassi vegetali, molto emollienti, nutrono intensamente la pelle e stimolano la rigenerazione dello strato corneo superficiale. Applicali tutti i giorni con un bel massaggio e loro ti aiuteranno ad eliminare le screpolature.

Succo di limone

Per ultimare questo trattamento fatto in casa, taglia in due parti un bel limone e per circa due settimane strofina ogni sera la zona o le zone screpolate spremendoci sopra anche il succo, e lasciandolo agire per mezz’ora. Quindi procedi ad un abbondante risciacquo e massaggia di nuovo con olio di oliva, o meglio ancora con olio di mandorle.

Talloni morbidi e lisci: pomate

Ci sono anche creme specifiche per trattare i talloni ispessiti, screpolati o soggetti a calli e duroni. Per chi dovesse avere l’intenzione di ricorrere a dei prodotti medicinali, è anche possibile utilizzare delle pomate, comunemente acquistabili in farmacia. Si tratta di prodotti specifici che garantiscono l’idratazione dei piedi, e devono essere applicati dopo un pediluvio, in modo tale da permettere una maggiore penetrazione nella pelle da parte del principio attivo, nonché un assorbimento più veloce. In alcuni casi queste pomate possono essere acquistate soltanto con la prescrizione medica. Esistono vari prodotti a base di acido salicilico, sostanza in grado di esfoliare gradualmente gli strati più superficiali della pelle, ossia quelli che si ispessiscono provocando secchezza ai talloni. Contengono anche ingredienti emollienti che idratano e disinfiammano la pelle dei talloni, donando loro tutta la salute che si meritano.

Talloni morbidi e lisci: impacchi

Se i tuoi talloni sono molto screpolati, allora dovrai procedere con degli impacchi. Procedi al normale lavaggio dei piedi, lasciandoli magari a bagno con qualche goccia di olio essenziale di tea tree, il quale ha proprietà rifrescanti e battericide.

Asciuga e, preferibilmente prima di andare a dormire, cospargi i piedi, ed in particolare i talloni, con abbondante crema idratante specifica per i piedi oppure per il corpo, ed avvolgili con della pellicola trasparente da cucina, sia per evitare che durante il sonno sfreghi contro le lenzuola togliendoti la crema, sia perché l’azione del calore dato dalla pellicola farà penetrare maggiormente in profondità le sostanze benefiche contenute nella crema nell’ epidermide. Al risveglio, il mattino seguente togli la pellicola e sciacqua i piedi.

Prendi un guanto di crine oppure una pietra pomice e sfrega sui talloni senza esagerare e senza impiegare molta forza, in modo da esfoliare la pelle ruvida dei talloni ed eliminare gran parte delle cellule morte. Risciacquate ancora il piede ed asciugatelo bene e stendete infine un velo di crema idratante. Ripeti l’operazione completa almeno due volte alla settimana i primi tempi, poi man mano che la situazione migliora, ripeti una volta a settimana. Applica invece la crema idratante dopo la pulizia, tutti i giorni.

Talloni morbidi e lisci: scrub esfoliante

Questo è uno step molto importante: esfoliare i talloni è imprescindibile per renderli morbidi. Puoi utilizzare apposti prodotti che trovi in profumeria o al supermercato oppure crearli in casa, con ingredienti facilmente reperibili e che hai sicuramente in dispensa.

Ad esempio, scegli se utilizzare caffè in polvere, zucchero o sale fino e mescolalo con olio di oliva o di mandorla oppure miele. Quando avrai ottenuto un composto spalmabile, utilizzalo per massaggiare energicamente i tuoi talloni. Un esfoliante leggero ma molto rinfrescante è il dentifricio: con la sua azione leggermente abrasiva, toglierà tutta la pelle morta dei tuoi talloni e, inoltre, creerà un effetto “freddo” piacevolissimo in estate.

Risciacqua con cura i piedi e asciuga.

