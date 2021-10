I ncomprensioni con il tuo partner? La causa potrebbe essere lo zodiaco. Scopriamo quali sono le coppie peggio assortite.

Ci sono segni zodiacali che sono molto attratti l'uno dall’altro, che condividono passioni, sogni e interessi e altri che invece, per le loro caratteristiche diametralmente opposte, sono destinati a scontrarsi e a litigare per ogni cosa.

Scoprire che la persona con cui stai uscendo appartiene a un segno zodiacali incompatibili con il tuo, ovviamente non dovrebbe mai essere un motivo per porre fine alla relazione; ogni persona ha la sua personalità e il suo carattere che prescinde dallo zodiaco.

Tuttavia, è importante tenera anche presente che i nostri partner influenzano direttamente la nostra routine quotidiana, il nostro umore e tutto quello che ne concerne.

Litigare per ogni singola decisione da prendere, non è un’esperienza rilassante e sicuramente non apporta benessere alla coppia né a te.

Scopriamo quindi, quali sono le coppie peggio assortite dello zodiaco.

Capricorno e Ariete

Se sei nata sotto il segno del Capricorno e vivi con un Ariete, potresti sentirti molto più ansiosa e stressata a causa della tua natura controllata e responsabile.

L'Ariete, un segno molto impulsivo e ti metterà alla prova anche per la tua natura lenta, riflessiva e misurata.

Insomma una coppia non ben assortita, vivere con un partner dell’Ariete richiede molta pazienza, comunicazione e compromesso.

Dal canto suo, l'Ariete ama stare con persone oneste, romantiche e aperte a una comunicazione trasparente, tutto ciò che i Capricorno non sono.

Acquario e Toro

I nati sotto il segno zodiacale del Toro sono testardi e un po’ soffocanti, mentre l’Acquario mostra una natura energica ed entusiasta.

Questi due segni non si completano a vicenda, perché il Toro può avere enormi problemi ad adattarsi alla natura e ai pensieri indipendenti dell'Acquario, specialmente quando si tratta di discutere di questioni domestiche e finanziarie. I Toro sono anche molto pratici ci appartiene al segno dell’Acquario ama la creatività e l'immaginazione

La vulnerabilità è un fattore difficile, anche se essenziale, in questo binomio romantico.

Mentre le persone dell’Acquario, possano capire l'importanza di comunicare i loro pensieri e sentimenti, per mantenere un dialogo aperto e costruttivo, tendono, però, a farlo tenendo l'altra persona a debita distanza.

Il toro però è un partner veramente devoto e affidabile, in grado di portare equilibrio nella coppia. Con un po’ di impegno, l’unione tra questi due segni potrebbe essere felice.

Pesci e Gemelli

Artistici e intuitivi, i pesci possono faticare a capire fino in fondo il loro partner del segno dei Gemelli.

I Gemelli, infatti, sono noti per il loro comportamento molto incongruente e confuso; spesso non c’è correlazione tra quello che dicono e quello che invece fanno.

Nonostante la difficile comunicazione tra i due segni, li porti a lunghi litigi dettati proprio dalle incomprensioni, i nati sotto il segno dei pesci con molta determinazione, possono riuscire a far funzionare quest’unione, infatti, il due segno può davvero aiutarci a vicenda a tirare fuori il meglio l'uno dall'altro.

Cancro e Ariete



Tra le coppie peggio assortite dello zodiaco, non poteva mancare il Cancro e l’Ariete.

Sensibile, freddo e leggermente timido, il Cancro quando si trova a stare in coppia con l'Ariete infuocata, nascono i problemi.

L'Ariete ha una personalità molto entusiasta e a volte intimidatoria che può colpire pesantemente il partner del segno del cancro.

C’è un'incompatibilità dettati proprio da profonde diversità caratteriali: il Cancro brama un ambiente calmo, accogliente e confortevole, esattamente l'opposto di ciò che desidera l'Ariete: un ambiente pazzo, divertente ed elettrizzante. Qualcosa che sia fuori dalla loro zona di comfort.

Toro e Leone

Il Leone ama correre rischi e gli piace essere popolare, mentre il Toro è più tradizionale e segue le regole.

Ciò può causare litigi: con il Toro che accusa il partner del leone di scherzare sempre e non prendere mai nulla sul serio.

Tuttavia, nulla è perduto! Questa coppia può funzionare bene insieme poiché tendono a spingersi l'un l'altro al di fuori delle loro zone di comfort.



Cancro e Bilancia

Il problema più grande tra questi due segni è che come è noto, la Bilancia cerca sempre l’equilibrio in ogni cosa, la comprensione in ogni discussione e questo infastidisce molto il Cancro che invece ama schierarsi e soppesare poco le scelte.

Questo si ripercuote nella routine quotidiana, infatti, se un Cancro vuole semplicemente sfogarsi con il proprio partner Bilancia, ad esempio per un problema sul lavoro, può velocemente infastidirsi e arrabbiarsi nel tentativo della Bilancia di soppesare tutte le prove e i punti di vista.

Il partner del segno del Cancro vuole solo che la sua Bilancia si schieri dalla sua parte, ma questo è contro la natura del segno più equilibrato per eccellenza. A causa di questa incomprensione di fondo, Bilancia e Cancro, entrano nell'elenco coppie peggio assortite dello zodiaco.

Sagittario e Pesci

I partner del Sagittario sono noti per il loro modo di pensare etico e piuttosto filosofico.

In effetti, hanno spesso successo o sono attratti dalla carriera nelle pubbliche relazioni, grazie alla loro straordinaria capacità di disinnescare situazioni di tensione e aiutare le persone ad affrontare i loro problemi.

Ahimè, tutto questo non riesce bene al Sagittario se il suo partner è dei Pesci, uno dei segni più emotivi e fantasiosi.

Il sognatore dello Zodiaco e, come tale, il Sagittario deve davvero lottare per connettersi e comprendere il suo partner. .