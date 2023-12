6 consigli di salute e benessere se sei del Capricorno

Seriosa, inflessibile e forse un po' rigida, la donna del Capricorno ha bisogno di riportare nella sua vita la giusta dose di leggerezza

La donna del Capricorno è sicuramente una delle più affidabili dello zodiaco, sia sul lavoro sia in amore. Ma è talmente affidabile da prendere ogni cosa sul serio, togliendo margini al gioco e alla giusta leggerezza. Il risultato è, spesso, un’eccessiva rigidità che sfocia in una sorta di frustrazione continua. La soluzione per una vita a tutto benessere, è introdurre nella routine momenti divertenti, distensivi. E regalarsi piccole pause dal lavoro, abdicando per un po’ alla natura instancabile del segno. È importante curare anche la dieta e ritemprarsi in zone montane, molto amate dai nativi Capricorno

La donna nata sotto il segno del Capricorno è spesso accusata di rigidità e inflessibilità. E, in parte, è vero. Si tratta di una personalità decisamente instancabile, amante del lavoro e della carriera, non incline a prendere le cose con la dovuta leggerezza.Neppure quelle che per gli altri sono più frivole e meno importanti. Il risvolto positivo è che con la donna Capricorno ci si trova in una vera botte di ferro: affidabile, seria, organizzata. Per rendere più soft la routine quotidiana delle native del segno, aumentando anche la sensazione di benessere, può essere utile imparare a staccare, a ritemprarsi e a ridere più spesso.

Il lavoro non è la vita

Benché il lavoro vada preso sul serio e nonostante la carriera sia un’importante fonte di soddisfazioni a cui non dover rinunciare, la donna del Capricorno in questo senso tende comunque a esagerare identificandosi spesso con la propria professione.

Il risultato è che il lavoro diventa la vita e viene portato anche a casa, con il suo carico di stress e preoccupazioni. Il primo consiglio, quindi, è imparare a lasciare in ufficio il lavoro e a staccare più spesso, dedicandosi a diverse passioni extra-lavorative.

È importante fissare confini e paletti tra ufficio e casa.

Stacca spesso

Uno degli ambienti vacanzieri preferiti dalla donna Capricorno è la montagna, per la sua quiete e la purezza dell’aria, nonché per il silenzio. Le donne del segno, così come gli uomini, non amano folla e chiasso.

Quindi, quando si decide di andare in vacanza o ritagliarsi doverose e salutari pause, è bene scegliere luoghi un po’ defilati e non eccessivamente turistici. Una bella passeggiata nel bosco, per esempio, è l’ideale. Tenendosi alla larga da mail di lavoro e spegnendo lo smartphone…

Urge, infatti, un detox sia lavorativo, sia tecnologico.

Leggerezza

Imparare la giusta leggerezza è un compito gravoso ma importante per la donna nata sotto il segno del Capricorno. Leggerezza che significa saper prendere le cose come vengono, senza dover sempre programmare tutto nei minimi dettagli e dandosi anche per “dispersa” per dedicarsi del tempo prezioso di sano ozio.

Leggerezza anche nelle relazioni, che la donna Capricorno prende sul serio, in modo eccessivo. Imparare a giocare in coppia è un’ottima strategia per farsi del bene e per farne anche al partner.

La leggerezza, infatti, non è superficialità ma saper vivere.

La compagnia

La donna del Capricorno di solito non ha una moltitudine di amici, ma quelli che ci sono si possono definire affidabili ed “eterni”. L’amicizia è importante per questo segno ma tende a diventare anch’essa un po’ troppo seriosa e performante, perdendo la componente del divertimento e, soprattutto, divenendo eccessivamente esclusiva e possessiva.

Un compito di benessere dedicato alla donna Capricorno è proprio quello di aprirsi alle nuove conoscenze, abbandonando una parte della caratteristica diffidenza del segno. E, soprattutto, di divertirsi di più in compagnia di amiche e amici.

Nuotare

Uno dei punti fisicamente deboli della donna Capricorno sono le ossa e le articolazioni. Uno sport perfetto per questo segno, è il nuoto. Nuotare, infatti, regala un duplice beneficio: rilassa e tonifica, senza pesare sulla colonna vertebrale.

Allentare lo stress e la tensione nell’ambiente acquatico, silenzioso e riflessivo, può donare un grande senso di benessere al Capricorno. Che tonificherà tutta la muscolatura a suon di bracciate, senza essere disturbato nella sua performance.

Il tutto, non pesando su schiena e articolazioni (soprattutto sulle caviglie).

La dieta sana

Un’alimentazione equilibrata e sana è consigliata a tutti i segni. Nello specifico, per la donna nata sotto il segno del Capricorno, sono indicati tutti quei cibi dall’azione rilassante e ricchi di calcio e magnesio. Dunque, via libera a frutta fresca e, soprattutto secca come noci, mandorle, anacardi, pinoli e nocciole. Meglio ancora se consumata insieme, per esempio, allo yogurt ricco di calcio e fermenti lattici vivi.Considerati i ritmi lavorativi del Capricorno, è importante concedersi un’ottima prima colazione ricca di minerali, vitamine e prodotti freschi. Per quanto riguarda il caffè, meglio non esagerare alternandolo a tisane dall’azione distensiva a base di lavanda e melissa.