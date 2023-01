Quali sono i profumi più adatti all’inverno?

A ffrontare la stagione fredda nel modo giusto? Ecco come scegliere i profumi adatti all'inverno e che sappiano riempire di calore e benessere sia il tuo corpo che la tua mente

Sarà che le temperature basse, il colore del cielo dai toni freddi e l’atmosfera che sembra ferma nel tempo tipica dell’inverno porta con sé la voglia di calore. Fatto sta che quando si tratta di profumi adatti all’inverno e alle caratteristiche tipiche di questa stagione, questo desiderio di tepore la fa da padrone.

Fragranze che, quindi, una volta indossate, sappiano creare una sensazione di benessere in chi le indossa e in chi le incontra per caso. Che richiamino alle fredde atmosfere invernali ma che, allo stesso tempo, ricordano le tante note di calore date dai caminetti accesi, dalle cioccolate calde, dalle coperte e dalla voglia di abbracciarsi e avvolgersi in un concentrato di coccole e tenerezze. Insomma, dei profumi adatti all’inverno e alle sue bellissime e infinite peculiarità.

Quali fragranze preferire per i profumi dell’inverno?

Parlando di fragranze, quindi, la parola d’ordine deve essere calore e comfort. Note calde, che sappiano avvolgere chi le indossa e chi si ha accanto per scaldare l’animo, il corpo e la mente. E per allontanare quelle sensazioni che, in inverno, tendono a fare capolino tra le pieghe della nostra memoria e del cuore. Sfumature e profumazioni che evocano cose belle, spensieratezza e momenti piacevoli come le fragranze legnose, floreali, quelle ambrate-orientali e quelle speziate.

Per un concentrato di calore e benessere che vi saprà invadere dalla testa ai piedi e anche dentro di voi.

Profumi adatti all’inverno, ecco quali scegliere

Se si vuole optare per delle fragranze capaci di incantare e trasmettere una sensazione quasi di magia e di relax immediato, quelle speziate sono perfette, poiché richiamano al calore delle terre mediorientali e in cui si sente l’aroma del cardamomo, dello zafferano, del pepe o della curcuma. Ma anche del gelsomino e della vaniglia. Dei profumi adatti all’inverno e ad allontanare la sua freddezza con un pieno di calore delicato e sensuale.

Se poi si vuole dare un tocco di dolcezza unica all’inverno, stimolando le endorfine e circondandosi di un mood volto al benessere e al buonumore, una buona opzione sono le fragranze che richiamano al caffè, al caramello e al cioccolato. Profumi adatti all’inverno e che sapranno conquistare chiunque ne percepisca il richiamo.

Le fragranze più “fredde”

Ma la stagione fredda non è solo gelo e temperature che fanno venire voglia di non uscire di casa. Questa è anche una stagione dai tratti fiabeschi e che richiama paesaggi surreali e incantati. Ecco perché, tra i profumi adatti all’inverno, ci sono anche quelli che rimandano alle atmosfere dei boschi innevati, delle passeggiate nella natura addormentata e di ciò che vi aspetta una volta rientrati a casa. Tra caminetti accesi, coperte e cioccolate calde. Fragranze legnose e che abbinano muschio, vetiver e tè Oolong anche noto come tè blu.

Così come le fragranze prettamente boschive e floreali, quelle con note agrumate come il cedro o quelle che abbinano il muschio a delle leggere note legnose. Profumi adatti all’inverno e a chi desidera rievocare i paesaggi innevati tipici della stagione e le serate davanti al fuoco di un camino acceso.

Sulla stessa lunghezza d’onda olfattiva, poi, sono perfette anche quelle profumazioni con note di cuoio, menta e lavanda. Profumazioni capaci di creare un contrasto tra il freddo e la ricerca di un calore profondo, che avvolga il corpo ma che arrivi anche all’anima.

Profumi davvero unici, che sanno inebriare i sensi e che vi accompagneranno nella stagione fredda avvolgendovi di note sensuali e di richiami a luoghi da fiaba. Permettendovi di affrontare il freddo invernale con un pieno di delicato calore e di sfumature che evocano tutta la bellezza e dello stare insieme e vivere momenti di puro benessere.