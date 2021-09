D ai Pesci all'insospettabile Scorpione: i segni zodiacali più empatici che vivono con forza e intensità le emozioni.

L’empatia è una capacità straordinari che poche persone hanno. Non tutti i segni zodiacali sono empatici infatti, ma solo alcuni riescono a sentire le emozioni degli altri e farle proprie, vivendole in prima persona. Di fronte alla storia raccontata in un libro o in un film, all’esperienza tragica di qualcuno che non conoscono (o peggio ancora che conoscono), gli empatici provano una forte sensazione di vicinanza. Non riescono a voltarsi dall’altra parte, ma si lasciano coinvolgere e spesso queste emozioni forti si trasformano anche nella voglia di agire con impulsività.

Se l’empatia è un valore aggiunto in molti casi, in altri può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Come per i Pesci che tendono a trattenere le emozioni e a non mostrarle per non turbare gli altri. Il risultato? Si fanno carico dei problemi di tutti e vivono nell’illusione di poter gestire ciò che provano. L’astrologia, non a caso, racconta molto delle persone e della loro capacità o meno di essere empatiche. Chi non riesce a “entrare in contatto con le emozioni” non è necessariamente una “cattiva persona”, semplicemente non ha questo particolare dono che può rivelarsi spesso utile. Quali sono i segni zodiacali empatici? La lista è una vera sorpresa, dal taciturno Toro al tostissimo Scorpione sino allo spensierato Acquario.

Acquario

Per l’Acquario c’è solo una cosa più importante della sua felicità: le persone che ama devono stare bene. Per le nate sotto questo segno dello Zodiaco il benessere di coloro che ha a cuore è fondamentale. Il suo sogno? Un mondo perfetto in cui tutti vivono senza pensieri e felici, per arrivare a ciò non esita a rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Attenzione però, l’eccessiva sensibilità di questo segno, che va particolarmente fiero della sua empatia, lo rende anche molto permaloso. Se viene ferito potrebbe reagire in malo modo e a quel punto fargli cambiare idea potrebbe risultare particolarmente complicato.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono senza ombra di dubbio i più empatici dello Zodiaco. Hanno la capacità innata di percepire l’umore delle altre persone e un grande altruismo. Colgono con facilità l’atmosfera che si respira in una stanza semplicemente entrandoci e quando conoscono qualcuno di nuovo riescono a entrarci immediatamente in contatto. Una sorta di piccola magia che i Pesci riescono a compiere senza sforzi. D’altro canto la grande sensibilità delle pescioline le porta a farsi carico anche di problemi che non sono loro. Vivono in constante stato di agitazione quando qualcuno che conoscono non sta bene e spesso l’angoscia è davvero insopportabile. Un vero e proprio stress a cui uniamo il fatto che i nati sotto il segno dei Pesci non amano condividere i propri malesseri, preferendo infondere calma e tranquillità negli altri.

Toro

Vigorose e forti, le nate sotto il segno del Toro sono anche molto empatiche. Sotto la scorza dura, fatta di tenacia e schiettezza, nascondono un cuore d’oro e la capacità di essere compagne e amiche per la vita. La donna Toro è l’amica perfetta: sa ascoltare, ti comprende e ti sa consigliare, supportandoti sempre. Spesso si fa carico dei problemi degli altri, proprio come i Pesci, diventando una vera e propria roccia.

Vergine

Al pari del Toro, la Vergine appare spesso come distaccata e dura, in realtà se si impara a conoscerla si rivelerà l’esatto contrario. Le nate sotto questo segno infatti tendono a crearsi una sorta di corazza per difendersi dal mondo intorno, proprio a causa di una eccessiva sensibilità. Sono donne che entrano in sintonia non solo con le persone, ma anche con la Natura e soprattutto con gli animali. Per poterle conquistare servono sincerità e delicatezza e quando abbasserà le barriere che si è creata sarà bellissimo starle accanto.

Scorpione

Irruenza e tenacia sono i tratti distintivi dello Scorpione che però è anche un segno particolarmente sensibile e premuroso. L’empatia è una caratteristica importante per le scorpioncine che sono sempre pronte a farsi in quattro per le persone in difficoltà. Le nate sotto questo segno spesso vivono le emozioni con una tale forza e energia che fanno fatica a gestirle e controllarle. Per questo a volte hanno bisogno di ritagliarsi del tempo per riflettere e non sopportano di essere ingannate. Se menti o prendi in giro uno Scorpione non ci penserà due volte a mostrarti il suo pungiglione velenoso.

I segni meno empatici dello Zodiaco

Quali sono i segni meno empatici dello Zodiaco? Senza dubbio il Capricorno ha maggiore difficoltà a entrare in contatto con gli altri. Questo perché è un segno che tende a seguire più la mente che il cuore. Non riesce a gestire bene le difficoltà emotive e preferisce il raziocinio. Poca empatia anche per il Sagittario, un segno che considera i sentimenti spesso come una trappola, perciò tende a tenersi a distanza da essi e preferisce non rischiare.