La donna Capricorno è senza dubbio la più caparbia e precisa dello zodiaco! Se sei nata sotto questo segno ecco tutti i consigli di stile fatti su misura per te

Segni particolari: scrupolosa, meticolosa, tenace. Con un culto smisurato per il successo e – esattamente come l’animale simbolo del segno – sempre piena di desiderio di “arrivare in cima”.

Le nate tra il 22 dicembre e il 20 gennaio sono rigore allo stato puro, non ammettono trasgressioni e non amano uscire troppo dai propri schemi. Sono donne che vanno dritte per la propria strada insomma.

Se appartieni al segno zodiacale del Capricorno sei indubbiamente la bossy-girl dello zodiaco, una vera tipa tosta sempre fedele al proprio stile, nella vita come nell’armadio!

Di te gli astri dicono che sei una donna di carattere, caparbia e assolutamente unica nel perseguire i propri obiettivi.

Dicono anche che non ami troppe escursioni fuori dalla tua comfort-zone: custodisci gelosamente i tuoi equilibri tenendoti accuratamente alla larga da colpi di testa non desiderati.

Nell’armadio tutto questo si traduce in una selezione lineare e rigorosa, elegante e raffinata, capace di farti sentire esattamente nei tuoi panni!

Se sei una nata tra il 22 dicembre e il 20 gennaio il fashion-oroscopo di questo mese parla proprio di te. Non perderti dunque tutte le dritte delle stelle su stile e must-have targati Capricorno, per uno shopping assolutamente impeccabile… esattamente come piace a te.

Maria de la Orden – Foto Getty

Come si vestono le donne del Capricorno

Le stelle dicono delle Capricorno che sono donne forti, votate alla precisione e al rigore. Il guardaroba di solito dà loro ragione!

Se sei una Capricorno DOC infatti siamo pronti a scommettere che selezioni i pezzi da inserire nel tuo armadio con una ratio estrema e prestando particolare attenzione a pulizia delle linee ed eleganza.

Il tuo fashion-potere risiede senza dubbio nella tua grande capacità di rimanere fedele a te stessa in ogni occasione, senza mai prestare troppa attenzione ai trend del momento, ma con il grosso pregio di sapere sempre interpretare al meglio i fashion-diktat assoluti e le massime dei grandissimi della moda.

Il tuo stile è senza dubbio minimal e chic, impeccabile, esattamente come te!

Il tallone d’Achille di una Capricorno? Il tuo spirito così rigoroso a volte tende ad “ingabbiarti” in un uno stile un po’ ripetitivo, poco incline a giocare con le frivolezze della moda.

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di provare a lasciarti andare a piccole follie, magari in dettagli come gli accessori o i bijoux.

Ricorda sempre quello che diceva Alexander McQueen: “La moda dovrebbe essere una forma di evasione, non una prigionia”.

Zina Charkoplia – Foto Getty

I colori

La “nuance del cuore” delle donne Capricorno? Facile: il nero!

Non esiste tinta più lineare, elegante, rigorosa e del tutto priva di rischi nel medesimo tempo. In fatto di cromie è quanto di più impeccabile si possa inserire nell’armadio. Come resistere al suo fascino se sei una nata sotto il segno più tenace e preciso dello zodiaco?

Ovviamente il nero non è l’unico colore presente nel tuo armadio: anche tutte le sfumature del grigio, dall’antracite al perla, sono le benvenute, mentre a rischiarare la selezione di capi scuri non mancano accenni di bianco e nude.

In quanto alle fantasie e alle stampe invece ami senza dubbio i grandi classici in black and white: dal Pied de Poule ai quadretti Vichy siamo pronti a scommettere infatti che le lavorazioni iconiche in tonalità basiche nel tuo armadio la fanno da padrone assolute.

Sophia Roe – Getty

Il guardaroba perfetto del Capricorno

Di cosa si compone dunque il guardaroba ideale di una vera Capricorno? Sbirciamo subito nell’armadio-simbolo del segno di terra più preciso dello zodiaco!

Se sei una Capricorno DOC il tuo guardaroba sarà di certo una selezione meticolosa di pezzi iconici e trasversali, con pietre miliari come tubini neri, completi giacca-pantalone, cappotti cammello e trench dall’animo british.

Tra i trend dell’inverno 2023 consigliatissimi per te c’è infatti il bold-blazer, un capo che – ne siamo assolutamente certi – saprà farsi interprete del tuo stile rigoroso e di carattere.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la tua passione per il classico non ti impedisce di puntare anche su pezzi più sporty, purché mantengano un’allure chic di base.

Va libera dunque anche a cinque tasche in liscissimo denim scuro e a piumini dal taglio regolare, possibilmente in tonalità neutre

Gli accessori seguono la stessa linea: easy and chic sono le parole d’ordine alle quali non rinunci mai.

Slanciatissime décolleté a stiletto si affiancano a mocassini, boots al ginocchio e scarpe mannish style, mentre per le borse – macro o mini che siano – l’importante è il design, che deve essere imperativamente basico e raffinato.

Shopping corner

Ed eccoci dunque all’angolo amato dalle donne di ogni segno: lo shoppng-corner, questa volta targato Capricorno!

Se appartieni a questo elegante segno di terra ecco dunque un’intera gallery di must-have selezionati per te dagli astri.

Giubbino in stile militare, Piombo in Ovs

Gonna longuette in tessuto effetto tweed, Nuna Lie

Maglia con fili di lurex, Emme Marella

Stivali con tacco sottile, Primadonna

Girocollo in argento 925 finitura gold con perle, Morellato

Cappotto-parka in lana, Geox

Tote bag in tessuto, roccobarocco

Camicia con fiocco, H&M

Décolletée con fiocco, Paola Venturi

Blazer da smoking, Luisa Viola

Pantaloni ampi a quadri, Pennyblack

Orologio Gracieuse, Cluse

Piccola borsa a tracolla, Studio Sarta

Blazer doppiopetto corto, Stefanel

Mocassini con frange, Geox