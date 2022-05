Come ravvivare una matita per le labbra apparentemente inservibile

L a vostra matita per le labbra è apparentemente inutilizzabile? Niente paura, forse si può rimediare! Ecco come ravvivarla e garantirsi un make up a regola d'arte

Regola numero uno per un make up a regola d’arte è la qualità dei prodotti che si utilizzano per truccarsi. Che si tratti di un fondotinta, di un rossetto, dei pennelli, della matita per le labbra o di qualsiasi altro alleato della vostra bellezza, per far si che il risultato sperato nell’utilizzarlo si trasformi in realtà è bene che questi siano ben tenuti. Per garantirsi un’applicazione a dir poco perfetta.

Ma come si fa a correre ai ripari e recuperare un prodotto quando, per disattenzione o altro, lo si lascia all’aria aperta o lo si rovina, rendendolo praticamente inutilizzabile anche se nuovo? Ovviamente prendendosene cura nel modo corretto. E prestando attenzione a pochi e semplici trucchetti che tutte noi dovremmo conoscere. Ecco, per esempio, come ravvivare la matita per le labbra e garantirsi un beauty look invidiabile e una bocca dall’effetto wow assicurato.

Matita per le labbra secca? No problem!

Chi si è trovato di fronte a questo problema, sa bene quanto sia fastidiosa la sensazione di dover rinunciare al prodotto che tanto si voleva usare proprio all’ultimo momento. Di cosa parliamo? Dell’attimo in cui, aprendo la propria matita per le labbra, la si ritrova secca tanto da non riuscire nemmeno a farla scrivere.

Se il motivo è nella sua scadenza nulla da fare, anche per il make up le date devono essere rispettate e la vostra pelle ringrazierà di certo. Ma se invece, molto più frequentemente, il motivo della secchezza è dovuto a un scorretta conservazione del prodotto, magari perché lo si è chiuso male, allora è possibile agire. E ravvivare la vostra matita per poterla utilizzare di nuovo e ottenere il trucco che tanto si sta desiderando. Ma come si fa?

Per donare nuova vita a una matita per le labbra ormai secca vi serviranno solo tre magici aiutanti:

un temperamatite apposito;

una candela;

della vaselina.

Come fare

A questo punto dovrete semplicemente:

affilare e temperare lo strato più superficiale della matita per labbra, avendo cura di non esagerare ma di eliminare solo la parte superiore;

lo strato più superficiale della matita per labbra, avendo cura di non esagerare ma di eliminare solo la parte superiore; strofinare il corpo della matita con i palmi delle mani, in modo energico, per scaldarla così da ammorbidirne la pasta interna. La stessa cosa si può fare avvicinando la matita al calore della fiamma di una candela, prestando attenzione a non bruciarla o scioglierne la punta;

applicare una piccola quantità di vaselina direttamente sulla punta della matita per le labbra, usando un pennello per aiutarsi se necessario.

Una volta eseguiti tutti i passaggi dovrete attendere che la matita assorba la vaselina. Dopo tutto la pazienza è la virtù dei forti e di chi vuole un make up al top. Ed ecco che la vostra matita per le labbra sarà di nuovo morbida, compatta, scorrevole e utilizzabile, esattamente come se fosse nuova.

Matite labbra troppo morbide

Ma attenzione perché non esistono solo matite per labbra troppo secche o indurite. A volte il problema è proprio quello opposto. Può accadere, infatti, che la vostra matita per le labbra risulti troppo morbida, disomogenea, rompendosi non appena la poggiate sulla bocca (e comunque rovinandosi mentre la applicate).

Via libera al cestino, quindi? Assolutamente no! Anche in questo caso è possibile rimediare al “danno” e ravvivare la vostra matita per le labbra in modo semplice e veloce. Come? Mettendola per qualche minuto in frigorifero. E avendo cura poi di riporla in un ambiente asciutto e ventilato in modo da non ricadere nello stesso errore di conservazione.

Come visto, quindi, ravvivare una matita per le labbra apparentemente non più utilizzabile è possibile ed è anche piuttosto semplice. L’importante è che questa sia ancora in buono stato e ovviamente non scaduta. I prodotti make up scaduti, infatti, non possono essere utilizzati. Un accorgimento di assoluta importanza per la salute del vostro corpo.

A questo punto non vi resta che controllare i prodotti del vostro beauty case, buttando quelli che hanno finito il loro ammirevole lavoro e rinvigorendo quelli che ancora possono aiutarvi a realizzare il make up che tanto amate.

Un passaggio necessario e indispensabile per avere con sé prodotti sempre pronti all’uso e per garantire il massimo benessere al vostro viso e un make up assolutamente strepitoso. Anche solo con un leggera passata di matita per le labbra ben conservata e sapientemente ravvivata.