Sanremo super fashion: i look epici della kermesse

D a Mina a Loredana Bertè, passando per Patty Pravo e Anna Oxa, fino ad Achille Lauro: sul palco dell'Ariston la moda è protagonista. Ecco alcuni dei look più iconici del Festival di Sanremo.

Non serve essere fan sfegatati del Festival di Sanremo. Che tu non veda l'ora di febbraio per incollarti davanti allo schermo, pronta per i commenti a caldo, o che proprio non ti interessi nulla della kermesse più chiacchierata, poco importa: è certo che Sanremo non è solo musica, ma un evento culturale a 360 gradi. E così a Sanremo a essere giudicati sono i look prima ancora delle canzoni: ecco gli outfit più iconici sfoggiati alla kermesse.

Sanremo, i look di Anna Oxa

Il Festival di Sanremo è un connubio perfetto di musica ed estetica e i look non possono di certo passare inosservati. È il caso di Anna Oxa, che con il Festival ha un rapporto controverso ma torna in gara anche alla sua 73esima edizione. La celebre cantante, vincitrice nel 1989 e nel 1999, ha fatto molto parlare di sé per via dei suoi look sempre provocanti ed eleganti, spesso minimal e perfettamente abbinati ad acconciature inondate di luce. È il caso dell'abito scelto per la sua esibizione del 1994, quando un gioco di vedo e non vedo esalta la bellezza dell'artista e, con le sue tonalità dorate, le illumina il volto.

Mia Martini a Sanremo, l'eleganza di un look senza tempo

Dalla fine degli anni Ottanta è Giorgio Armani a vestire Mia Martini con look iconici e dall'eleganza immortale. Lo fa nel 1989, quando all'Ariston l'artista interpreta quello che diventerà ben presto uno dei suoi più grandi successi, "Almeno tu nell'universo". Per l'occasione, la cantante indossa abiti che sfoggiano un raffinato contrasto tra bianco e nero. Hanno fatto la storia i suoi grandi pois e i lunghi guanti neri a impreziosire l'outfit. Un anno dopo, nel 1990, con "La nevicata del ‘56", Mia Martini veste abiti gipsy e ampi, dove il nero resta una costante e fiori colorati contornano il tutto. Poi, nel 1992, con "Gli uomini non cambiano", si presenta in tailleur, scegliendo ancora lo stile black&white. Armani pensa per lei outfit comodi ma non meno raffinati e aggraziati, capaci di esaltare la femminilità dell'artista.

A Sanremo look da "bambola" per Patty Pravo

Le sono bastati tre minuti e mezzo per diventare un'icona assoluta. Era il 1984 e al Festival di Sanremo Patty Pravo presenta "Per una bambola", una ballata raffinata e sensuale che conquista il pubblico. Per l'occasione sfoggia un abito drappeggiato in maglia metallica argentata pensato per lei da Gianni Versace. Non solo: nelle sue diverse partecipazioni sul palco di Sanremo, Patty Pravo ha sfoggiato look celestiali, dai tratti angelici, semplici ed eleganti al contempo. L'abito bianco, morbido e leggiadro indossato sul palco dell'Ariston, è un mix perfetto di semplicità e ricercatezza. I biondi capelli di Patty Pravo, che le accarezzano le spalle, rendono l'outfit basic ma vincente.

Ma lo stile di Patty Pravo sa essere camaleontico e sempre originale. In una delle sue ultime partecipazioni alla kermesse, l'artista ha duettato con Briga e scelto abiti più avanguardisti, abbinati ad acconciature che non possono passare inosservate.

Mina a Sanremo con l'indimenticabile abito a pois

Voce potente, graffiante, emozionante: la tigre di Cremona all'Ariston è sempre stata energia e raffinatezza allo stato puro. "Le mille bolle blu" diventerà uno dei suoi successi senza tempo e, per l'occasione, Mina a Sanremo sceglie di indossare un look indimenticabile. Opta per un abito a pois che è diventato un'icona immortale di stile, capace di superare lo scorrere del tempo e delle mode. Il ritmo della sua canzone richiama l'outfit cucito per lei dalla sua sarta di fiducia. I pois blu conquistano le donne di ogni età (e Mina fa faville).

Look rock con Loredana Bertè

Contraria a ogni forma di perbenismo, irriverente e provocatrice, l'animo rock le calza a pennello. Dieci volte a Sanremo, la prima nel 1986 quando sfoggia tutta la sua energia con un miniabito di pelle nera e borchie nato dalle mani di Gianni Versace. A dividere l'opinione pubblica, più dell'outfit, è il finto pancione, mostrato da lei e dalle ballerine. «Forse la gente crede che una donna incinta debba per forza soffrire in un letto e aspettare il lieto evento con un medico e una levatrice a fianco», aveva commentato in un'intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni". A Sanremo Loredana Bertè ha sfoggiato look variegati, spesso sensuali, optando per minigonne provocanti, giacche eleganti e lunghi abiti sinuosi.

La Bertè ha fatto molto parlare di sé anche quando sul palco dell'Ariston si è esibita in manette, lasciando un segno indelebile nella storia del Festival.

Negli anni Loredana Bertè è tornata più volte sul palco dell'Ariston, sia tra i big in gara sia come ospite. La sua costante? A Sanremo sceglie look dall'animo rock e seducente.

Lo spirito vintage di Nina Zilli

Nel 2020 Diodato, che trionferà con la sua "Fai rumore", sceglie Nina Zilli come accompagnatrice d'eccezione per la serata cover. Lei non ha dubbi: per l'occasione sfoggia il suo animo vintage, variopinto, da vera artista, e opta per un abito Moschino di ispirazione cubista, un omaggio all'arte di Picasso e un'esaltazione dei colori. Maniche a sbuffo esagerate e tacchi total black si abbinano a una pettinatura raccolta.

Look confetto per Levante

Alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, nel 2020, Levante canta "Tikibombom" ed esordisce con un look total pink che ripropone in versioni leggermente diverse per tutte le altre serate. Il tessuto scelto da Marco de Vincenzo è particolarissimo, ondulato e color pastello, che ne esalta l'effetto tridimensionale. I sandali in stile disco le impreziosiscono l'outfit.

L'eleganza anni Trenta di Malika Ayane

In gara a Sanremo con il brano "Ti piaci così", nel 2021, Malika Ayane sceglie look firmati Giorgio Armani. Il più raffinato lo sfoggia nella terza serata, esaltando un mood anni Trenta elegantissimo e che non passa mai di moda. In un gioco di pieni e vuoti, l'abito black in velluto è contornato da un reticolato di cristalli che le accarezza la pelle e dai maxi polsini di piume. Semplice l'acconciatura biondo platino e il make-up è in perfetta sintonia con l'outfit.

Achille Lauro è camaleontico

Abito da sposa, statua greca e l'omaggio a Mina: sul palco dell'Ariston Achille Lauro ha creato vere icone di stile. Ospite a Sanremo 2021, ha sfoggiato look di alta classe. La sartoria di Gucci, per omaggiare la tigre di Cremona, pensa per Lauro un completo a tre pezzi grigio con giacca, gilet, camicia e pantaloni a palazzo, abbinato a una lunga treccia rossa e al trucco marcato.