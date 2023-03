Scopri i tagli di capelli in tendenza nel 2023

D ai pixie ai lunghi, i tagli di capelli in tendenza nel 2023 sono pronti a soddisfare tutte le chiome. Se vuoi essere al passo con i tempi, ecco come devi rinnovarti

Anno nuovo, vita nuova. Se vuoi davvero dare un taglio al passato e rinnovare il tuo look, parti con i capelli. Dacci un taglio e sfoggia una nuova versione di te. Naturalmente, presta attenzione alle mode del momento se vuoi sempre restare al passo con i tempi. Ecco quali sono i tagli di capelli in tendenza nel 2023: scopri quello più adatto a te.

I tagli di capelli a cui non puoi rinunciare nel 2023

Inutile negarlo: non tutti i tagli di capelli sono adatti a noi. C'è a chi dona un'intramontabile caschetto e chi, per i lineamenti del proprio viso, preferisce tenere i capelli lunghi. Ma quali sono i look più gettonati nel 2023?

Non servono look eccentrici per esaltare la tua chioma e valorizzare la tua bellezza. Parola chiave? Essenzialità. È il segreto per donare al tuo volto un tocco di eleganza, senza rinunciare a un refresh (che spesso è veramente necessario). Non serve azzardare con look impressionati: è sufficiente optare per tagli versatili, comodi, attuali e assolutamente alla moda. I tagli di capelli più in tendenza nel 2023 fanno della leggerezza il proprio cavallo di battaglia. Sono tagli naturali e facili da curare, perfetti anche per le donne che faticano a gestire la propria chioma o a cui manca il tempo per riordinarla ogni mattina.

Ti ricordi il taglio drastico e deciso sperimentato anni fa da Anne Hathaway? Oppure tieni a mente il look di Emma Watson. E perché non seguire l'esempio di Charlene di Monaco? Con il suo taglio corto, la principessa ha dettato mode e fatto tendenza. Ecco se i capelli corti fanno al caso tuo e non sopporti la chioma che ti tocca le spalle, scopri lo short pixie. Oggi le sue interpretazioni sono molteplici. Puoi rendere la tua chioma più sbarazzina valorizzando i ciuffi laterali all’altezza delle orecchie e della nuca, ma puoi anche sperimentare una mini frangia delicatamente frastagliata. È il taglio giusto per le donne a cui si addicono i capelli corti ed è perfetto per esaltare la propria eleganza. All'apparenza deciso e grintoso, è un taglio chic e raffinato. Nel 2023 non mancheranno neppure gli ibridi mixie e bixie.

Elegante e di alta classe: il caschetto è un grande classico a cui è impossibile rinunciare anche nel nuovo anno, preferibilmente con il capello liscio e dritto e portando la riga al centro. È una versione rigorosa, semplice e raffinata al contempo. Perché non seguire l'esempio di Raffaella Carrà? Con il suo caschetto biondo, l'indimenticabile artista è stata una vera icona di stile.

1 di 4 - Raffaella Carrà IPA 2 di 4 - Raffaella Carrà IPA 3 di 4 - Raffaella Carrà IPA 4 di 4 - Raffaella Carrà

E chi lo dice che le donne con i capelli ricci non possano portare la frangia? A lungo non è stata considerata un'accoppiata vincente, anzi. Bistrattata e criticata, quella tendenza dal retrogusto anni Settanta torna di moda nel 2023. Per questo nuovo anno allora, prova ad abbinare la frangia ai tuoi ricci naturali: è un look fresco e movimentato, perfetto per la bella stagione.

Per i tagli medi, invece, cosa fare? Puoi tenere i tuoi capelli lisci e fini a lunghezza delle spalle oppure optare per un taglio scalato, perfetto per donare più vigore e corposità alla tua chioma. Lo scalato è di moda anche sui capelli lunghi: se vuoi rinnovare il tuo look senza esagerare, perché non provarlo? Il c-cut, quel taglio scalatissimo dal retrogusto anni Novanta, è una delle tendenze più in voga tra gli hairstylist del momento.

La frangia, inoltre, è il tocco più in tendenza nel 2023. Da Naomi Campbell a Taylor Swift: negli anni, neppure le vip hanno potuto a farne a meno. Puoi sceglierla nella sua versione più tradizionale, cioè ad altezza sopracciglia, pari e dritta. In alternativa, per un look più grintoso, puoi farla più lunga ai lati. La forma più gettonata nel 2023 però potrebbe essere la "bottleneck bang", alias la frangia a collo di bottiglia, lunga, con ciuffi laterali che contornano il viso ed enfatizzano occhi e guance.

Non solo: il gusto vintage è ormai di moda e gli anni Settanta tornano anche con gli amati capelli lunghi, meglio ancora se maxi e voluminosi. Segui l'esempio di Jennifer Lopez.