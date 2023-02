Scopri il lip plumper, il gloss del momento per volumizzare le labbra

P er assicurare alle tue labbra comfort, brillantezza, volume e massima tenuta, scopri i lip plumper

Idrata e volumizza, l'effetto lucentezza è garantito e le tue labbra saranno sempre perfette: insomma, al lip plumper non puoi proprio rinunciare. Ma di cosa si tratta?

Lip plumper, scopri il trend beauty per le tue labbra

Non solo l'overlining: tanti altri accorgimenti sono perfetti per valorizzare le tue labbra. La tendenza del momento ha una sola regola: volumizzare. Quando si parla di make up c'è un unico imperativo: intensificare. Come fare? I lip plumper fanno al caso tuo e c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Puoi optare per i gloss più neutri e trasparenti, ma se ami donare un tocco di vivacità alle tue giornate non puoi rinunciare al colore. Puoi sceglierli in stick o con l'applicatore, ma quel che è certo è che il loro successo è inarrestabile. Scegli il lip plumper che preferisci e il gioco è fatto: basta una sola passata per rendere morbide e setose le tue labbra. Non solo: il gloss del momento le rimpolpa e le rende più carnose.

Si tratta di balsami volumizzanti che impreziosiscono il tuo make up e conferiscono un tocco sensuale e delicato al tuo volto. Sarai fine ed elegante, fresca e naturale, mai eccessiva. È la soluzione giusta per chi fatica a destreggiarsi con i trucchi e fa al caso tuo quando ti prepari per un'occasione speciale. L'effetto glossy è assicurato e di sicuro non passerai inosservata. Per donare pienezza alle tue labbra non servono filler: opta per il lip plumper che preferisci, che sia sotto forma di lipgloss, balsamo, olio, siero o in stick.

Non si tratta di comuni lucidalabbra: gli ingredienti che compongono i lip plumper provocano una reazione sulle tue labbra per aumentarne il volume e garantire un effetto più pieno. Quindi non preoccuparti se avverti una sensazione di formicolio: è l'effetto del tuo nuovo gloss, che conferisce un tono XL senza troppi sforzi (né tanti soldi). Appena lo proverai, non potrai più farne a meno. Ti conviene averlo sempre in borsa: quando meno te lo aspetti, potrebbe essere davvero indispensabile. Non solo: puoi applicarlo anche sotto rossetti e lucidalabbra, passando un tocco di matita per le labbra.

I lip plumper volumizzano, idratano e proteggono le labbra. Inoltre, ne migliorano l'aspetto e le rendono lisce, lucide e definite, tonificandole e accentuandone la forma. Il trend beauty del momento è perfetto per rimpolpare ed energizzare le tue labbra, ma anche per ammorbidirle. Non solo: si tratta di ligloss dall'effetto temporaneo, quindi non hai nulla di cui temere.

Come agisce

Esistono due tipi di lip plumper. Un primo modello agisce migliorando il flusso sanguigno nell'area delle labbra e provoca così una micro-irritazione. In questo modo, le labbra si gonfiano temporaneamente e appaiono più colorite.

Nel secondo modello, invece, rientrano i lucidalabbra rimpolpanti che sfruttano le proprietà dell'acido ialuronico e dei ceramidi. Questi ultimi agiscono per idratazione e rendono le labbra più carnose e morbide. Inoltre, sono l'ideale per chi fatica a sopportare eventuali pizzicori e formicolii e sono perfetti per chi ha labbra più sensibili e delicate.