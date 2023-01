Scopri il make up effetto nude: perfetto in ogni occasione

P uoi essere impeccabile anche con un make up semplice, minimal e non per questo meno raffinato: scopri l'effetto nude che non passa mai di moda

Nella frenesia di tutti i giorni, indaffaratissime con i nostri numerosi impegni, trovare il tempo per truccarsi si rivela a volte un'ardua impresa. Tuttavia, la soluzione perfetta da incastrare tra le mille faccende quotidiane esiste ed è alla portata di tutti. Scopri il make up effetto nude, il "non colore" che diventa una filosofia e non passa mai di moda.

Cos'è il make up effetto nude

Bastano pochi passaggi per dare luminosità alla tua pelle. È il segreto del make up effetto nude, una soluzione semplice da realizzare e adatta a tutti (perfetta anche per le donne che faticano a destreggiarsi con pennelli, fondotinta e attrezzature varie). L'effetto è genuino e lucente, leggero ed elegante al contempo (e realizzarlo è davvero facile).

Ma cos'è esattamente il trucco effetto nude? Si tratta di un make up naturale che esalta la bellezza di ogni donna, valorizzandone i tratti distintivi. Non si limita a coprire le imperfezioni, ma esalta la pelle e irradia il viso. È la strategia giusta (ed efficace) per dare nuovo vigore ai volti più maturi e spenti. Se punti su un trucco che sia il più possibile naturale, ringiovanisci il tuo viso e gli doni un tocco di freschezza in più.

Per le donne che non amano grandi sfarzi e non fanno dello stile frou-frou la propria filosofia, ecco che il make up effetto nude diventa un vero cavallo di battaglia da sfoggiare con disinvoltura in ogni occasione. Non a caso, si tratta di uno stile che si addice perfettamente a qualsiasi momento: puoi applicarlo ogni mattina prima di andare al lavoro, a scuola o in università, puoi sceglierlo ogni volta che esci per sbrigare le tue commissioni, ma anche nelle occasioni più speciali. Il tutto senza rinunciare al gusto chic.

Parola d'ordine? Semplicità. Non servono trucchi marcati né ombretti dai colori intensi: con le giuste sfumature, la tua pelle sarà fine e radiosa. Insomma, una scelta vincente all'insegna della naturalezza, facile da realizzare anche da sole.

I consigli per realizzare un trucco naturale

C'è chi adora aggiungere un tocco di colore al make up, chi fa di tutto per far sembrare gli occhi molto più grandi e chi, al contrario, preferisce un tocco di genuinità in più. Ecco allora che l'effetto nude si rivela una soluzione perfetta. Non solo: spesso abbinare il make up all'outfit è assai complesso, richiede minuzia e massima attenzione. Ma con il trucco "non colore" puoi dire addio ai tuoi problemi e risparmiare tempo prezioso: la sua neutralità cromatica lo rende perfetto per qualsiasi look. Quindi, come realizzare un perfetto make up effetto nude?

Per rendere luminosa la tua pelle e radioso il tuo incarnato, il primo step è idratare il viso, sia la sera - per rigenerare la pelle durante il sonno - sia la mattina prima di impugnare mascara, matita e fondotinta. Sempre utile usare il correttore per nascondere le occhiaie e le piccole imperfezioni, illuminando le zone d'ombra.

Per rendere setosa la pelle del viso non può mancare il fondotinta. Ma attenzione: scegli con cura quello più adatto a te, che sia in linea con la tua carnagione. No all'effetto maschera troppo marcato: la texture deve essere naturale e leggera. Step successivo: illuminare il volto. Per farlo, concentrati sulla base del trucco, da impreziosire con ciprie madreperlate o blush brillanti.

Poi è il momento degli occhi: dimentica i colori accesi e opta per tonalità più leggere che meglio si addicono a un look effetto nude. Scegli ombretti neutri, abbinando al tuo outfit colori come il beige, il pesca o l'arancione. A intensificare lo sguardo ci pensa il mascara, che cattura e separa le ciglia dalla radice alla punta. Impossibile, infine, tralasciare le labbra. Per valorizzarle, e dare un tono in più al tuo volto, opta per rossetti o lucidalabbra dai colori naturali.

Il successo dell'effetto nude

La pelle diafana, che per secoli è stata sinonimo di fascino e nobiltà, si trasforma anche oggi in un simbolo di bellezza. Anche con un trucco minimalista il successo è assicurato. Persino i grandi stilisti hanno l'ossessione per l'effetto nude e il loro mantra è leggerezza. Ma ognuna di noi può incarnare la filosofia del "non" colore. Il nudo 2.0 non è il classico beige: rompi gli schemi e dai libero sfogo alla tua sensualità. Con il make up effetto nude, la carnagione è chiara, luminosa e trasparente, ma anche omogenea e priva di imperfezioni. Bastano davvero pochi passaggi per avere una pelle angelica e un aspetto giovane. È l'elogio del "less is more" nel campo cosmetico, perfetto per rendere sognante (e ammaliante) il tuo sguardo. Insomma, il nude look non vuol dire ombretto insignificante o incarnato spento. È la soluzione migliore per esaltare la propria bellezza naturale.