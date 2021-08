C ome evitare tradimenti e bugie? Le stelle ci rivelano da chi dobbiamo stare alla larga

Non ci vuole un indovino per conoscere le aspettative abbiamo nei confronti di una relazione, di qualsiasi entità essa sia. Del resto tutto ciò che desideriamo è un rapporto fatto di onestà e sincerità. Ma la verità è che tutto dipende dalle persone che incontriamo. Per fortuna, però, le stelle possono dirci quali sono i segni zodiacali che mentono di più.

Che crediate o meno nell’oroscopo, è un dato di fatto che le informazioni che questo ci fornisce, possono essere davvero utili a comprendere un po’ di più le persone con le quali interagiamo. Ci permette, inoltre, anche di capire eventuali affinità.

E chi sogna relazioni di amicizia, o di amore, senza bugie, ecco che troverà nelle stelle le sue migliori alleate. Curiose di saperne di più?

Sincerità, questa sconosciuta

C’è chi non riesce a mentire, neanche se stesso, e chi per necessità, ogni tanto, si rifugia in qualche piccola bugia bianca. Ma c’è anche chi, invece, non riesce proprio a fare a mento di mentire, trasformandosi in un vero e proprio manipolatore.

Capirete che iniziare una relazione, di qualsiasi entità essa sia, con una persona bugiarda non porta mai a nulla di buono. Perché che si tratti di amicizia o di amore, il rapporto deve essere basato sulla fiducia.

Purtroppo, però, il mondo è bello perché è vario (almeno cos’ dicono). E a quanto pare sarebbe stato troppo strano essere circondati solo da persone oneste e sincere. Ecco perché al mondo esistono anche i bugiardi.

Per fortuna però possiamo evitarli, o almeno provarci. Come anticipato, infatti, le stelle ci rivelano quali sono i segni zodiacali che mentono di più. E forse, conoscendoli, possiamo evitare qualche cuore infranto. Scopriamoli insieme.

Gemelli: un mondo parallelo

Poche persone, al mondo, riescono stare a proprio agio in un mare di bugie come fanno i Gemelli che, neanche a dirlo, strano di diritto nella nostra lista dei segni zodiacali che mentono di più.

Il grande problema delle persone nate sotto questo segno è che non sanno neanche loro cosa vogliono. Da qui, a costruire interi castelli di bugie, il passo è breve.

E non lo fanno con cattiveria, almeno così dicono. Ma la verità è che la loro dualità li spinge a parlare e ad agire sempre in controsenso. E possono provarci anche a dire la verità, ma state pur certe che non manterranno mai la parola data.

Segni zodiacali che mentono di più: Toro

Incredibile, ma vero: anche il Toro rientra nella nostra lista dei segni zodiacali che mentono di più. Nonostante si tratti di persone dal cuore grande e generoso, anche loro sono in grado di mentire, soprattutto per i loro interessi.

La verità è che i nati sotto il segno del Toro fanno davvero molta fatica ad aprirsi e a lasciarsi andare nelle relazioni, ma quando lo fanno si aprono totalmente. Capirete che non possono lasciare per nessuna ragione al mondo che un’amara verità, possa infrangere il loro sogno di armonia. Meglio una bugia!

Bilancia: le bugie a fin di bene

Nella nostra lista dei segni zodiacali che mentono di più troviamo, purtroppo, anche i nati del segno della Bilancia. Anche se lo fanno mossi dalle migliori intenzioni, la verità, è che le bugie sono all’ordine del giorno per questo segno.

Stiamo parlando di persone che vivono, s sempre e comunque, alla ricerca di un perfetto equilibrio. Va da sé che la cosa più importante in una relazione, per loro, è l’armonia. Così, piuttosto che affrontare una discussione o creare dei malumori fingono, semplicemente.

E sono convinti di non fare nulla di male, del resto si tratta di bugie in fin di bene. Ma la verità è che anche queste possono far male.

Segni zodiacali che mentono di più: Sagittario

Tra i segni zodiacali che mentono di più troviamo anche il Sagittario, soprattutto quando parliamo d’amore, ma non solo. La verità è che queste persone non sono, per natura, propensi alle menzogne. Ma quando devono arrivare a uno scopo sono disposte a tutto.

Anche nel corteggiamento, per esempio, tendono a raccontare un sacco di bugie per conquistare la loro preda. E questo succede anche in amicizia, per farsi apprezzare e per ottenere consensi. E questo, purtroppo, si chiama opportunismo.

Scorpione: il bugiardo dal cuore di ghiaccio

Non è un caso se abbiamo lasciato lo Scorpione come l’ultimo segno di questa lista, perché è in realtà è proprio lui a detenere il primato di bugie. Sì, avete capito bene, tra i segni zodiacali che mentono di più, lui è al primo posto.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono sempre circondati da un certo alone di mistero che li rende estremamente affascinanti. Ma in realtà sarebbe opportuno starne alla larga perché sono molte le ombre di questo segno, soprattuto quando si relazioni sentimentali.

Quello che è il segno più passionale dello zodiaco è anche il più bugiardo e opportunista. Perché per ottenere quello che vuole è in grado persino di costruire dei mondi paralleli per poi distruggerli quando vuole. Statene alla larga!