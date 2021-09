Quali sono i segni zodiacali che cambiano idea più facilmente?

L o Zodiaco ci influenza nelle decisioni? Ci sono alcuni segni zodiacali più soggetti ai cosiddetti "colpi di testa": ecco chi cambia idea facilmente (e senza rimorso).

Quali sono i segni zodiacali che cambiano idea in un nanosecondo? L’impulsività è un tratto caratteriale che può manifestarsi in qualsiasi momento: a volte, scegliere non è facile. Se da una parte ci sono alcuni segni più fermi delle proprie decisioni – arrivandone a essere orgogliosi – dall'altra, invece, abbiamo gli eterni indecisi, o coloro che saltano da un’idea all'altra.

Ci sono dei momenti nel corso della vita in cui si può voler cambiare idea (per un tornaconto personale), o semplicemente perché ci si vuole aprire alle novità, al cambiamento. È fuor di dubbio che alcuni segni zodiacali siano più elastici di altri, più portati per una nuova esperienza, senza farne alcun dramma. Tra tutti vincono decisamente i segni di fuoco!

Ariete

Sei una persona estremamente impulsiva, e non di rado cambi idea facilmente. Ti basta davvero molto poco per accenderti e infiammarti, soprattutto durante i litigi. A onor del vero, però, quando alla fine sei sicura di te, riesci a ottenere sempre quel che desideri. Non ammetti quasi mai il tuo cambio di idea, spesso lo tieni nascosto perché non ti piace mostrarlo e non vuoi neppure essere giudicata in merito.

Essendo particolarmente di indole curiosa, le stelle ti portano a esplorare ogni confine. Non te ne poni mai uno. Non vuoi in alcun modo perdere l’occasione di vivere un’esperienza, di arricchire il tuo bagaglio di vita. Cambi idea, e lo fai nel tuo intimo: non ti piace quando gli altri te lo fanno notare. Alla fine, non sei un’indecisa, semplicemente sei curiosa per natura. Ed è (anche) bello così.

Gemelli

Noto in particolare per la sua instabilità, il segno dei Gemelli ha mille idee in testa e spesso sceglierne una non è facile. Così, ti barcameni tra la cosa giusta da fare e quella che vorresti davvero realizzare. Il tuo è un atteggiamento un po’ troppo impulsivo, che tuttavia non riesci proprio a dosare. Lunatica e distratta, hai bisogno di un punto fermo nella tua vita: dell’ancora che ti impedisce di andare verso il mare aperto.

La verità è una, però: sei molto portata per il cambiamento. Hai sviluppato un tratto adattivo molto più alto della media. Pertanto, sei tra i segni zodiacali che cambiano spesso idea per un semplice motivo: ti piace abbracciare varie possibilità, prendere strade diverse, senza fossilizzarti. Sei la regina dei cambiamenti!

Leone

Non rifletti quasi mai sulle conseguenze delle tue azioni, tutt'altro. Sei l’impulsività in persona, perché ami andare dove ti dice il cuore, anche contro tutto e tutti. Le tue idee non sono però sempre così ferme. Anzi, prima di prendere una decisione, hai bisogno dei tuoi tempi, di vagliare ogni possibile opzione. Cambi idea facilmente, soprattutto se in un determinato momento ti senti nel panico.

Puoi arrivare a compiere qualche azione spericolata, perché alla fine ti piace provare di tutto, e forse è questo il motivo per cui odi avere sempre un’idea fissa. C’è di più, però: non devono essere gli altri a farti cambiare idea. No, decisamente non si può “comandare” una leonessa. Non accogli mai i suggerimenti altrui né i consigli: tutto deve venire dalla tua mente. Altrimenti sono guai (seri).

Sagittario

Non è un caso se nella nostra classifica dei segni zodiacali che cambiano idea nel giro di pochissimo tempo, ci sono tutti i segni di fuoco. Ariete, Leone, Sagittario: ecco chi sono quelli che proprio sono più aperti al cambiamento, che sono più versatili e meno quadrati. Il Sagittario, poi, è un segno fortemente legato alle novità e ben poco alle tradizioni.

Hai una personalità molto forte, che non ha mai un’idea fissa o precisa. Gli schemi non fanno per te e rifuggi da qualsiasi situazione che possa intrappolarti. Per te, le idee non sono null'altro che fumo, come avere sabbia tra le dita. Ti diverte esplorare altre opinioni, sei sempre pronta ad ascoltare un parere discordante rispetto al tuo. E, sì, contrariamente al segno del Leone, tu sai ascoltare gli altri.

Pesci

La verità è che il segno dei Pesci è molto legato alle tradizioni e ai suoi ideali. Tuttavia, non è così fermo come si tende spesso erroneamente a pensare. Anzi, se è il tuo segno zodiacale, saprai già che ti piace metterti in discussione. Sotto alcuni aspetti, non riuscirai mai a smuoverti: tieni davvero tantissimo ai tuoi valori. Su altre cose, però, sei molto aperta.

Questo tuo tratto caratteristico ti porta a cambiare idea su alcuni aspetti “minori” della tua vita. Per esempio, al ristorante potresti essere spesso indecisa sul cibo da assaggiare. Al mattino, non sei quasi mai sicura dei vestiti da indossare. Ne scegli uno e poi cambi idea. Ecco, è qui che ti sbizzarrisci: nei viaggi, magari. Un pochino - ammettilo - cambiare idea ti diverte. Ti spinge a rinnovarti e ti permette di trovare il coraggio di fare delle esperienze nuove, anche quando ti terrorizzano.