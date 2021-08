Segni zodiacali e piante: quali sono quelle che rispecchiano il tuo vero io?

V i siete mai chieste qual è la pianta che rispecchia il vostro vero io? Scopriamole segno per segno.

Gigli, orchidee, girasoli, fiordalisi, lavanda, a ogni segno zodiacale corrisponde una pianta che ne rispecchia l'io più vero e profondo. Intrecci segreti in grado di svelare curiosità sulla tua autentica essenza. Grazie alla simbologia delle piante si possono infatti individuare magiche corrispondenze con i segni dello zodiaco. Curiosa di scoprire le piante che rispecchiano il tuo vero io? Chissà se corrispondono a quelle che senti più affini!

Ariete: Giglio

L'Ariete è un segno focoso, istintivo, impulsivo, iperattivo. Caratteristiche che lo legano al giglio. Il portamento elegante e fiero di questo fiore, la cui apparenza è tutt'altro che fragile e delicata, ben rappresenta l'essenza più autentica dell'Ariete. Non a caso il giglio bianco, a livello simbolico, è collegato alla purezza, ma anche alla fierezza e all'orgoglio. Caratteristiche che di certo agli amici e alle amiche Ariete non mancano.

Toro: Orchidea

Il Toro è pragmatico, determinato, con i piedi per terra e la testa mai sulle nuvole. Ma anche romantico e amante dei piaceri della vita, dal buon cibo all'eros. Il fiore che lo rappresenta al meglio è l'orchidea. Un fiore apparentemente delicato ma dalle radici forti, simbolo della passione carnale e dell'amore puro che dura nel tempo. Quello che ai Toro piace decisamente di più, portati come sono per la vita di famiglia e il tran tran quotidiano. La passione per loro continua a essere importante ma preferiscono assaporarla giorno per giorno insieme alla persona amata.

Gemelli: Fiordaliso

Nuove idee gli frullano costantemente nella testa, il suo umore è altalenante, le sue passioni vanno e vengono in continuazione, cambia spesso idea, ha mille interessi e il suo spirito è eternamente giovane qualunque sia la sua età anagrafica. Il fiore che rispecchia l'io più vero dei Gemelli è il fiordaliso, spensierato e leggero proprio come questo segno d'aria, che fermo non sa stare. Un Peter Pan gioioso ma incostante.

Cancro: Gelsomino

Il gelsomino bianco è associato al candore d'animo, alla grazia e alla gentilezza, e per questo ben rappresenta lo spirito delicato del Cancro. Un segno estremamente sensibile, dolce e tenero, molto legato alla propria famiglia, al passato e alla casa, di cui si prende generosamente cura. Candido, di cuore buono, bisognoso di affetto e protezione, ma capace anche di grande coraggio.

Leone: Girasole

Il segno del Leone ama essere al centro dell'attenzione, leale, generoso, coraggioso ma anche vanitoso e molto orgoglioso. Il suo vero io non può che essere rappresentato dal maestoso e bellissimo girasole, un fiore che solo a guardarlo sprizza positività e fierezza, a partire dal suo "portamento". Elegante, solare, attira a sé gli sguardi di tutti, ama farsi notare e guai a non considerarlo.

Vergine: Lavanda

Il segno zodiacale della Vergine è puntiglioso e preciso, meticoloso e a volte anche un po' diffidente. La lavanda ne rispecchia l'io più autentico perché, a livello simbolico, ha duplici significati. Da un lato è senz'altro positiva in quanto simbolo di prosperità, fortuna e protezione, dall'altro è associata proprio alla diffidenza.

Bilancia: Lisianthus

Si sa, l'equilibrata e romantica Bilancia presta molta attenzione all'estetica e il Lisianthus ne rispecchia perfettamente il senso del bello, della grazia e dell'eleganza. Basta guardarlo per accorgersene. Difficile trovare un fiore altrettanto raffinato, qualunque sia il colore che ne tinge i delicati petali, dal bianco al viola, dal rosa al giallo. Una bellezza, la sua, mai volgare o eccessiva, ma armoniosa ed equilibrata.

Scorpione: Digitale purpurea

L'io più vero del misterioso e criptico Scorpione è indecifrabile. E non manca un pizzico di veleno nella sua natura passionale e un po' vendicativa, perlomeno quando viene tradito. Il fiore che lo rispecchia maggiormente è la Digitale Purpurea, simbolo della sensualità proibita. Bellissima, seducente come lo sguardo dello Scorpione, ma letale per via del suo veleno.

Sagittario: Fiore di Loto

Allegro, vivace, curioso e sempre pronto a partire per una nuova avventura. Il Sagittario ama godersi la vita e la buona compagnia, i viaggi lo entusiasmano, le novità lo attirano, e ha un animo puro. Per questo viene spesso associato al Fiore di Loto. Simbolo di purezza dello spirito, di forza vitale, tipica del segno, ma anche di elevazione spirituale.

Capricorno: Acacia

I Capricorno sanno essere molto testardi ed estremamente determinati quando perseguono i propri obiettivi. Introversi, diffidenti e un po' freddi nei confronti delle persone che non conoscono, nella coppia stabile si rivelano tuttavia molto teneri. Sicuri di sé, sono ben rappresentati dall'Acacia, in quanto simbolo di forza e vigore grazie alla durezza del suo legno, molto resistente, proprio come il temperamento dell'autentico Capricorno.

Acquario: Geranio edera

Un autentico spirito libero, un anticonformista per natura, l'Acquario è innovativo e geniale, le sue idee sono spesso rivoluzionarie ed è pronto a tutto pur di difendere le cause in cui crede. Più portato all'amicizia che all'amore di coppia, è ben rappresentato dal geranio edera, in quanto simbolo di amicizia sincera.

Pesci: Ninfea

La ninfea è una pianta acquatica associata al candore e alla purezza, ma anche all'amore non corrisposto e alla vulnerabilità. Caratteristiche che rispecchiano perfettamente il vero io dei Pesci, segno zodiacale estremamente sensibile, delicato, fantasioso, perennemente in bilico tra sogno e realtà. Portato per l'amore romantico, e persino platonico, dal carattere un po' sfuggente.