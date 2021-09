I l cambiamento fa parte della vita, ma non tutte le persone lo affrontano nello stesso modo. L'astrologia può rivelare molto di te, da questo punto di vista: ecco i segni zodiacali che hanno sempre bisogno di cambiare.

Le cose cambiano in continuazione, e ogni tanto capita che queste improvvise novità riguardino anche la tua vita. Come affronti l'inevitabile momento in cui tutto quello a cui eri abituata scompare, per lasciare spazio a qualcosa di diverso? Alcune persone sono infatti timorose, quasi spaventate all'idea di vedersi abbattere i propri punti fermi. Altre invece non vedono l'ora di rivoluzionare tutto, pronti per una nuova avventura. L'astrologia può darti una risposta: ecco quali sono i segni zodiacali che hanno bisogno sempre di cambiare.

Gemelli

Il segno dei Gemelli è uno tra i più versatili dell'intero zodiaco: chi vi appartiene ha una grande fantasia e una spiccata sensibilità creativa, il mondo è ai suoi piedi, come una tavolozza di colori che non aspetta altro se non il suo tocco. Per questo motivo ama i cambiamenti, vivendoli come un'occasione per non annoiarsi mai. Anzi, è proprio quando per troppo tempo tutto rimane fermo che si sente intrappolato, quasi senza uscita.

I Gemelli ardono dal desiderio di una continua rivoluzione, troppo entusiasti della vita per potersene restare solamente a guardare. Vogliono essere parte attiva del cambiamento, e lo cercano anche quando, forse, sarebbe meglio farsi un attimo da parte.

Sagittario

Sebbene con una briciola di entusiasmo in meno, anche il Sagittario è tra i segni zodiacali che hanno bisogno di cambiare. È infatti uno spirito libero, sempre alla ricerca di forze positive che lo aiutino a non perdere l'entusiasmo. Dal cambiamento trae la sua inestinguibile energia, la stessa che travolge chiunque lo conosca e ci abbia a che fare anche solo per poche ore.

Attenzione però a non fare troppo affidamento su tutto ciò che non rimane mai lo stesso: è importante trovare dei punti fissi a cui ancorarsi, quando le onde sono troppo impetuose. Il Sagittario rischia infatti di rimanere travolto, nel sua costante tentativo di cambiare in maniera repentina.

Acquario

Chi nasce sotto il segno dell'Acquario ha, tra i suoi grandi pregi, una notevole adattabilità. Stiamo parlando di persone che amano rinnovare e rinnovarsi continuamente, che si sentono a proprio agio anche quando si trovano alle prese con qualcosa di completamente diverso da ciò a cui erano abituati.

L'Acquario vede nel cambiamento una grande opportunità, e con la sua mente razionale non impiega molta fatica nel trovare una logica dietro ogni piccola o grande rivoluzione della sua vita. Anzi, essendo una persona sempre molto ottimista, riesce ad individuare il lato positivo per affrontare a testa alta anche gli imprevisti che spesso accompagnano le novità.

Pesci

Tra i segni zodiacali che hanno bisogno di cambiare ci sono anche i Pesci: il loro desiderio di novità li spinge a cercare sempre qualcosa di diverso, anche quando ciò va contro ai loro interessi. La loro spiccata passione per l'avventura potrebbe rivelarsi a volte controproducente, quindi dovrebbero prestare maggiore attenzione.

È infatti possibile che i nati sotto il segno dei Pesci corrano un po' troppo, cercando un cambiamento che (forse perché avvenuto in maniera repentina o perché non compatibile con la loro realtà quotidiana) comporta ripercussioni negative. Meglio rifletterci un po' sopra, prima di tuffarsi in qualche nuova impresa.

Ariete

L'Ariete è un segno di grande equilibrio, non ha bisogno di trasformarsi continuamente per poter trovare la felicità. Tuttavia, accoglie serenamente ogni cambiamento e affronta le novità con atteggiamento positivo, così da poterne trarre vantaggio il più possibile.

In un primo momento potrebbe non sembrare particolarmente contento di cambiare, ma a lungo termine il suo spirito avventuroso riesce ad emergere e si lascia travolgere dall'entusiasmo. Chi appartiene a questo segno zodiacale sa dunque a trovare il lato positivo anche nei momenti più difficili, quando molte altre persone verrebbero colte da insicurezza.

Capricorno

Il modo in cui il Capricorno si approccia ai cambiamenti è davvero particolare: sebbene non senta sempre la necessità di dare una svolta alla propria vita, non si lascia intimorire di fronte alle novità. Ma all'improvviso può trovare il desiderio di rivoluzionare completamente tutto ciò che lo riguarda, tagliando addirittura i ponti con il passato senza timore.

Il Capricorno sa affrontare un cambiamento con serenità, se da ciò ne potrebbe derivare un vantaggio consistente. Altrimenti, si aggrappa con testardaggine a ciò che è sempre stata la sua consuetudine, rifiutandosi di fare i conti con la realtà.

I segni che non amano cambiare

Se sono diversi i segni zodiacali che hanno bisogno di cambiare, ce ne sono altri che trovano la propria serenità solo affondando bene le proprie radici nelle abitudini quotidiane. Come ad esempio il Leone, che riesce solo con difficoltà ad affrontare le novità più importanti, anche se potrebbero trarne grande vantaggio.

La Bilancia ama stare nella sua zona di comfort, e l'idea di un cambiamento può farle paura. Essendo un segno molto abitudinario, preferisce rimanere ben ancorata alla propria realtà di tutti i giorni. Il Toro, infine, si lascia prendere dal panico davanti a qualcosa che si discosta dalla sua routine, tanto da avere difficoltà a gestire le emozioni che ciò gli provoca. Solo con il tempo riesce ad adattarsi gradualmente al cambiamento.