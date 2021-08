Quali sono i segni zodiacali più passionali in assoluto?

P assionalità e sensualità non sono doti innate in tutti i segni zodiacali ma non sono neanche pochi quelli che le custodiscono. Sono questi i segni più passionali dello Zodiaco

Non tutti i segni zodiacali spiccano per le stesse doti. Sapevi che il tuo mese di nascita può influire notevolmente sulla passionalità e sulla sensualità, sull'eros e sul modo di vivere la sfera sessuale? Abbiamo analizzato i segni zodiacali più passionali in assoluto.

C'è qualche piacevole scoperta. Tra i segni più sognatori e romantici, alcuni sono anche i più passionali dello zodiaco. C'è, poi, qualche certezza assoluta. Il Re della foresta e le Regine della foresta non sono solo fieri e orgogliosi ma anche estremamente passionali. Nel nostro elenco anche alcuni dei segni zodiacali all'apparenza più timidi, freddi e distaccati: basta concedere loro il giusto tempo per far emergere un lato inaspettato del loro carattere.

E tu di che segno sei? Questo elenco potrebbe portarti a scoprire qualcosa in più su te stessa, ma anche sui partner. Non tutti infatti vivono l'intimità allo stesso modo ma, soprattutto, alcuni hanno bisogno di un po' di tempo prima di lasciar emergere il lato più sensuale e passionale di sé.

Scorpione

In cima, tra i segni zodiacali più passionali in assoluto non possiamo che collocare lo Scorpione. A dispetto del periodo di nascita che contraddistingue lo Scorpione, nei momenti d'intimità non si mostra per niente freddo e distaccato... anzi!

Lo Scorpione è forse in assoluto il segno più passionale di tutto lo Zodiaco e merita il primo posto anche nel nostro elenco. Ha fascino da vendere e sfodera sicurezza ma la sua arma segreta è la sensualità pura e semplice.

Lo Scorpione è un amante/un'amante perfetto/a, conquistatore per scelta. Ogni mossa, anche in amore, è finalizzata alla conquista del partner ideale e sul piano erotico è travolgente quasi quanto l'Ariete e il Leone.

Ariete

Proseguiamo questo viaggio alla scoperta dei segni zodiacali più passionali in assoluto con l'Ariete, un segno solitamente noto per essere caparbio. Le persone nate sotto il segno dell'Ariete sono solitamente dinamici e non si fermano neanche dinanzi agli ostacoli più difficili.

Non era complicato ipotizzare anche un lato estremamente passionale del segno. L'istinto infatti, nei momenti d'intimità si trasforma in passionalità che rende l'ardore l'elemento dominante dell'incontro. La determinazione che deriva dalla volontà estrema di conquistare l'altro è la dote che condivide con un altro segno dello Zodiaco: il Leone.

Leone

Fin troppo scontato dirlo. I Leoni e le Leonesse fanno parte dei segni zodiacali più passionali in assoluto. Non solo l'orgoglio e fierezza che sfocia in forza e determinazione, in un incontro intimo il Leone si mostra travolgente, impetuoso, ardente di passione.

Il suo lato più orgoglioso si trasforma in sicurezza estrema e assoluta. Il Leone è particolarmente passionale in un rapporto sentimentale e renderà ogni incontro indimenticabile. Un partner del segno del Leone è perfetto anche per le persone meno sicure: sarà lui a trasmettere la sicurezza necessaria alla libertà sfrontata.

Sagittario

Il Sagittario ama sperimentare. Lo inseriamo tra i segni zodiacali più passionali in assoluto perché proprio la volontà di andare sempre oltre e di non fermarsi alle cose note lo porta a sviluppare uno spiccato lato sensuale e passionale.

In un rapporto sentimentale, il Sagittario è il segno che più di ogni altro ama godersi il momento e adora lasciarsi andare. Ama stupire e sorprendersi, ama la sperimentazione, anche a letto.

Aquario

Per conquistare una persona nata sotto il segno dell'Aquario è necessario conquistare prima la sua mente. Sia gli uomini che le donne del segno zodiacale dell'Aquario vivono la sessualità - e in generale tutta la propria esistenza - dando priorità alla sfera emotiva, più che a quella fisica.

Gli Aquario sono particolarmente riflessivi e solo di rado si lasceranno andare all'istinto, solo quando sentiranno che potranno fidarsi perdutamente del proprio interlocutore.

I rapporti di coppia non fanno eccezione. Solo dopo aver rapito un Aquario mentalmente, si potrà vivere la sfera sessuale con estrema passionalità e libertà.

Pesci

I Pesci sono artisti e quindi particolarmente sensibili. Questa sensibilità li porta a collocarsi tra i segni zodiacali più passionali, anche se non sempre risulta un lato facile da far emergere.

La natura dei Pesci è quella tendente all'arte che fa di loro anche i più sensibili dello Zodiaco. Proprio questo lato artistico fa di loro uno dei segni più romantici e il romanticismo, a luci spente, si trasforma in passionalità pura alla quale difficilmente si riuscirà a rinunciare.

I Pesci hanno però bisogno di un po' di tempo per carburare. In un primo momento, infatti, a sovrastare la relazione potrebbe essere il lato più sensibile, per poi lasciare spazio (anche) a quello passionale.

Bilancia

La Bilancia è un segno sensuale, più che puramente passionale. In un primo momento potrebbe mostrarsi insicura ma l'insicurezza fa parte della sua ricerca continua del romanticismo. Non basta la pura sessualità per coinvolgere le persone nate sotto il segno zodiacale della Bilancia: occorrerà compiere un passo ulteriore sul piano mentale.

La Bilancia è infatti anche tra i segni più schivi e silenziosi e necessità di coinvolgimento psichico ed emotivo. Solo in quel momento riuscirà ad esternare il suo lato più sensuale e passionale con il partner.