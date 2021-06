Segni zodiacali romantici: quali sono quelli che vivono una vita in rosa?

S e sei un’appassionata di oroscopo i segni zodiacali per te non hanno segreti. Forse però non sai quali siano quelli più romantici e se ne fai parte. Scoprilo con noi.

Non è vero ma ci credo. Quante volte, dando una sbirciatina all’oroscopo di giornata, abbiamo pronunciato questa frase? Innumerevoli, perché che lo si voglia o meno, di fronte a questa materia, anche le più scettiche e ultra razionali, ogni tanto un po’ di interesse lo mostrano.

Se non proprio per le previsioni di vita, quando meno per le caratteristiche dei segni zodiacali che, ammettiamolo, spesso sembrano proprio una descrizione fedele della personalità delle persone che conosciamo e alla quale corrispondono.

Tanti gli aspetti che determinano un quadro astrale, ma se ad interessarti sono soprattutto i sentimenti, presta attenzione perché stiamo per svelarti quali siano i segni zodiacali più romantici di tutto il firmamento.

Bilancia

Coccole mon amour. Potrebbe sintetizzarsi così la personalità delle ragazze Bilancia, nate tra il 23 settembre e il 22 ottobre.

Segno zodiacale più romantico di tutti, la loro vita vita è costantemente a base di cuore e zucchero.

Dolci come un barattolo di miele, rinunciano a fatica alla loro dose di coccole quotidiane e al messaggino del buongiorno e della buona notte, con cuoricini e smancerie annesse ovviamente.

L’altruismo è la loro altra caratteristica principale, che in amore si traduce in una grande attenzione ai bisogni e desideri della persona che hanno accanto, con la quale si mostrano estremamente affettuose.

Desiderano sempre farla stare bene e a colpi di sorprese, premure e romanticherie riescono nella missione quasi sempre, anche perché accanto a tanto sentimento non fanno mai mancare altrettanta passione. Così come la donna Sagittario, la Bilancia, non ammette tradimenti ed è molto fedele.

I migliori partner per la Bilancia sono due segni zodiacali di fuoco, Leone e Sagittario.

Toro

Altro segno zodiacale super romantico è il Toro, toccato in sorte alle nate tra il 20 aprile e il 20 maggio.

Le donne del Toro non sono inclini a flirt mordi e fuggi ma, al contrario, amano l’idea di coltivare una relazione stabile. I sentimenti sono prioritari nelle loro vite, per questo quando si presentano si lasciano trasportare dalle vena romantica senza esercitare opposizione.

Sembra semplice conquistarle ma in realtà non è così, perché il loro romanticismo resta ben nascosto fino a che non decidono di potersi fidare della persona che hanno di fronte, e che non ci siano motivi per stare perennemente sull’attenti.

Vanno piuttosto d’accordo con il Cancro poiché si tratta di un segno zodiacale molto empatico, orientato alla famiglia e che ama prendersi molta cura delle persone che ama. Affinità non male nemmeno con il Capricorno.

Pesci

Nati tra il 19 febbraio e il 20 marzo, i pesciolini, ma soprattutto le pescioline, sono persone decisamente empatiche e solide, poco inclini ad avventura ma, al contrario, orientate verso relazioni stabili e durature.

Le ragazze che corrispondono a questo segno zodiacale vivono a cuore aperto, provando le loro emozioni senza filtri e in modo intenso.

Nelle loro vene il romanticismo scorre a fiumi, credono nel grande amore e soprattutto nel Principe Azzurro in grado di affiancarle per tutta la vita, ancor meglio se del segno zodiacale del Toro o del Capricorno.

Sagittario

Le ragazze appartenenti a questo segno zodiacale sono nate dal 22 novembre al 21 dicembre. Caratterizzate da un’allure misteriosa, le donne Sagittario si mostrano spesso sicure di sé e indipendenti ma se incontrano il partner o la partner giusti, svelano il loro lato romantico e super passionale.

È in questo modo che vivono le relazioni, alle quali si dedicano con intensità ma sempre mantenendo una lato fortemente individualista. La persona in grado di valorizzare il loro lato più tenero, infatti, è quella che le lascia libere e che è disposta a correre insieme a loro nella vita senza mai spezzarne le ali o limitarne le ambizioni. Ideali a tale scopo, i Capricorno.

Le ragazze Sagittario non hanno paura di esprimere i propri sentimenti, purché si lasci loro il giusto tempo per maturare un alto grado di fiducia. A quel punto il loro cuore si aprirà senza più riserve.

Leone

Sarà perché sono nate in estate, e precisamente tra il 23 luglio e il 22 agosto, e che quando è caldo, a volte, sembra tutto più dolce, fatto sta che la tenerezza delle ragazze Leone è difficilmente battibile.

Quando vivono una relazione sentimentale in cui siano particolarmente coinvolte, infatti, una delle loro specialità è quella di creare momenti romantici e speciali per e con il partner.

Tendenzialmente timide, non si sentono molto a loro agio ad esprimersi con le parole, alle quali preferiscono dimostrazioni pratiche dei loro sentimenti. Dalla personalità super affascinate, sanno conquistare tutti con un mix di tenerezza e sex appeal unico.

Il miglior partner per queste ragazze è il Sagittario, con cui creano una chimica pazzesca e che meglio di altri si lascia coinvolgere nelle romaticherie giornaliere che, con una donna Leone accanto, non mancano mai. Anche la passione tra questi due segni zodiacali è travolgente. Sintonia anche con l’Acquario, in grado di ricambiare al massimo amore e attenzioni.