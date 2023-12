L e persone del Capricorno sono ambiziose e pronte a tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati ma sono anche molto leali: compagni speciali nel lavoro e in amicizia, sono anche partner equilibrati. Ecco con quali segni hanno più intesa

Dal 22 dicembre al 20 gennaio: questo l’intervallo di date riservato a chi è nato sotto il segno del Capricorno. È il decimo segno dello zodiaco e va a coincidere con il periodo del solstizio d’inverno ponendosi però in contrapposizione: se la stagione fredda è considerata la “morte” della natura, il segno del Capricorno è sicuramente legato al tema della rinascita. Ma con chi va d’accordo il Capricorno? Scopriamolo insieme.

Alla scoperta del segno del Capricorno: le caratteristiche

Governato da saturno, il segno di terra è riconducibile fortemente all’omonimo animale che lo contraddistingue: fierezza, capacità di adattarsi a situazioni ostili, caparbietà nel raggiungere la vetta sono solo alcuni dei tratti distintivi del segno zodiacale.

Ambizioso e attento ai risultati, i nati sotto il segno del capricorno si distinguono moltissimo dalle persone dell’ariete che invece utilizzano un mood più aggressivo per arrivare alla meta e si discosta anche dallo scorpione noto per i suoi modi pungenti utilizzati per raggiungere i risultati. Stop alle frivolezze e occhi puntati verso l’obiettivo: se c’è un segno zodiacale determinato è proprio quello del capricorno che viene riconosciuto anche come saggio e solitario.

Il carattere dei nati sotto il segno del capricorno è piuttosto chiaro: riflessività, pazienza e rigore sono insieme alla perseveranza alcuni degli elementi chiave. Se di facciata il segno si mostra come estremamente calmo e protetto da una corazza, con le persone che ama tira fuori una sensibilità incredibile. Timido e riservato nella vita privata, sul lavoro risulta invece estremamente ambizioso. Una persona del segno del capricorno è sicuramente la scelta migliore per affidare compiti di responsabilità.

Cosa attrae un Capricorno

Conquistare un Capricorno è una mission quasi impossible: non cerca mai storie ‘leggere’, ma apprezza chi gli si approccia lentamente e soprattutto senza giocare. I nati sotto questo segno zodiacale sono attratti soprattutto dall’intelligenza e dalle persone dotate di buone capacità dialettiche. Non apprezzano, al contrario, le persone frivole e superficiali. Ottenere la sua fiducia è arduo, quindi ci vogliono tanta pazienza e buona volontà.

Capricorno uomo in amore

Sensibile e concreto, l’uomo Capricorno in amore ama la lentezza: il corteggiamento è fatto di vari passaggi, tutti curati nei minimi dettagli. Il rapporto, sia quello appena nato sia quello ormai consolidato, si basa totalmente sulla lealtà. L’uomo Capricorno in amore cerca relazioni stabili e durature e la fiducia è il primo degli ingredienti necessari per farle durare. Solamente quando capisce di potersi fidare ciecamente, l’uomo del segno si lascia finalmente andare, mostrando il suo lato più tenero e affettuoso. Una volta conquistato, l’uomo Capricorno si dimostrerà premuroso e attento ai piccoli gesti quotidiani.

Partner ideale del Capricorno donna

Il partner ideale del Capricorno donna è uno Scorpione o un Cancro. Pur avendo personalità abbastanza differenti, l’unione con questi segni d’acqua mette in luce il lato più romantico della donna Capricorno. Con lo Scorpione, a tenere saldo il legame è la condivisione di ambizioni reciproche: entrambi sono determinati e hanno ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Con il Cancro, invece, la donna Capricorno riesce a lasciarsi andare completamente; dall’altro lato, il Cancro si sentirà al sicuro e protetto.

Capricorno affinità sessuali

L’intesa sessuale vincente per il Capricorno è quella che si crea con il Cancro. I due segni si completano a vicenda anche a letto: il Capricorno, caratterizzato da una certa freddezza, grazie al Cancro riuscirà a risultare più ‘hot’, mentre il Cancro, un po’ appiccicoso, riuscirà a fidarsi ciecamente del Capricorno, placando le proprie ansie e gelosie. Un’altra intesa sessuale super è quella con il Toro: se tra i due segni creare una relazione stabile e duratura è arduo, a letto Capricorno e Toro fanno scintille. Poco romantici, i due segni amano il pragmatismo, senza rinunciare però ai preliminari.

Con chi va d’accordo il Capricorno?

Il primo segno con cui è in grado di fare scintille è l’ariete: nonostante entrambi siano testardi il loro aspetto più focoso gli permette di creare una chimica praticamente impareggiabile. Con il segno dei gemelli invece l’amore non funziona ma la passione non teme rivali… insomma, tra i due si può creare un ottimo legame passionale!

Come accennato precedentemente il cancro è un segno completamente opposto ma nelle relazioni potrebbe anche funzionare questo gioco di opposti, purché da parte di entrambi ci sia la voglia di bilanciarsi a vicenda. Sempre un gioco di opposti che si attraggono è quello tra questo segno e il leone.

Ma se vuoi conoscere l’accoppiata peggiore in assoluto dello zodiaco devi sapere che è quella creata da capricorno e acquario. Insomma: non pensare mai di creare un appuntamento combinato tra questi due segni. Fare innamorare un capricorno è tutto fuorché semplice: il segno diffidente e razionale lascia poco spazio all’emotività, o almeno così fa sembrare. Inizialmente scostante e non amante delle sorprese, rivela poi un animo tenero alla persona di cui si innamora.

Capricorno e Capricorno

Con chi va d’accordo il capricorno se non con se stesso? Sembrerà assurdo ma tra le coppie che meglio funzionano c’è proprio il legame capricorno e capricorno. Due segni identici che funzionano bene non solo come coppia ma anche in amicizia e soprattutto sul lavoro. Entrambi estremamente determinati riescono a raggiungere gli obiettivi lavorando come squadra.

Capricorno e Leone

Il legame tra capricorno e chi è del segno del leone è profondo. Spesso però tanto fumantino e rapido nell’accendersi quanto è veloce nello spegnersi. Non sempre è un rapporto destinato a durare ma tra i due segni può scoppiare l’amore grazie alla vivacità del leone, purché il capricorno metta da parte il desiderio di spegnerlo.

Capricorno e Cancro

Potrebbero sembrare in opposizione ma sono la dimostrazione che talvolta gli opposti si attraggono; tanto razionale e ambizioso il capricorno quanto legato alla famiglia il cancro. L’incredibile dolcezza del cancro riesce a far sciogliere il tenebroso capricorno che si lascia andare mostrando il suo lato più tenero. Ci vuole pazienza per conquistare un capricorno e per fortuna i nati sotto il segno del cancro ne hanno una scorta incredibile.

Capricorno e Vergine

Questi due segni insieme funzionano molto bene quando si parla di amicizia. I due segni entrambi di terra riescono a legare la loro razionalità e arguzia dando vita ad un legame tenace e forte. Stabile e solida l’amicizia tra questi due segni si costruisce nel tempo ed è praticamente indissolubile. L’approccio realistico dei due segni mette entrambi al riparo da fregature e da cuori spezzati.

Capricorno e Toro

Un’altra amicizia che funziona incredibilmente bene è quella che si crea tra capricorno e toro. Anche in questo caso parliamo di segni di terra legati alla praticità; nonostante l’attitudine fumantina del toro, il capricorno riesce a costruire un rapporto basato sulla sicurezza e sul desiderio da parte di entrambi di raggiungere gli obiettivi.

Capricorno e Pesci

Se in amore l’accoppiata capricorno e pesci non funziona molto bene, in amicizia è una delle scelte migliori. Il segno di terra e quello d’acqua hanno forti elementi opposti che vanno in contrasto tra loro ma con il tempo si costruisce un legame forte e indissolubile. Si bilanciano a vicenda e cooperano per raggiungere obiettivi e dar vita ad una relazione che soddisfi i bisogni reciproci.