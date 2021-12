Q uali sono i segni zodiacali che vanno d'accordo con il Capricorno, quelli che riescono a fare breccia nella sua corazza? Scopriamo cosa rivela lo zodiaco

Quando si tratta di stringere amicizie, le persone nate sotto il segno del Capricorno sono particolarmente attente ed esigenti. La parola chiave è rispetto, motivo per cui, se appartieni a questo segno zodiacale, puoi impiegare molto tempo prima di concedere la tua amicizia. Una volta consolidato questo legame, però, ne avrai cura per sempre - o almeno finché la tua fiducia non verrà tradita.

Se alle persone a te care dai tutta te stessa, è anche vero che non ti accontenti di stare in secondo piano e pretendi di ricevere le stesse attenzioni. Sai di essere un'amica difficile, soprattutto agli inizi della tua nuova conoscenza con una persona, ma chi ha la forza di rimanere al tuo fianco per il tempo necessario a farti "sciogliere" scoprirà un mondo ricco di emozioni, quello che celi dentro di te.

Insomma, fare amicizia con te è una gara ad ostacoli, ma il premio che viene offerto alla fine è un rapporto solido e duraturo, in cui ti concedi senza riserve. Per riuscire a fare breccia nel tuo cuore, tuttavia, ci vogliono costanza e un pizzico di coraggio. Ecco quali sono i 5 segni zodiacali che più vanno d'accordo con il Capricorno.

Scorpione

La donna Scorpione ha un carattere brillante e un po' esuberante, ama essere al centro dell'attenzione e vive di passioni bollenti - che a volte si traducono in cocenti delusioni. Può diventare l'amica perfetta per il Capricorno: entrambi i segni hanno molto da imparare l'uno dall'altro, mitigando i loro lati più "fragili" proprio grazie al loro reciproco tenersi a bada.

L'amicizia che può nascere tra i due segni zodiacali è un dare e avere, che si regge su un perfetto equilibrio. Lo Scorpione ha le carte in regola per poter abbattere la timidezza e la ritrosia del Capricorno, purché riesca a "mordere il freno" e a rispettare i suoi tempi, che a volte sono pericolosamente lunghi. Accomunati da una caparbietà notevole, questi due segni, una volta scattata la scintilla, faranno di tutto per costruire un rapporto solido.

Cancro

Tra i segni zodiacali che più vanno d'accordo con lo Scorpione c'è sicuramente il Cancro. La donna nata sotto questo segno è sensibile e intuitiva, sa trovare il punto debole nella corazza del Capricorno e farci leva per imboccare la strada verso il suo cuore. Una volta riuscita a conquistarsi la sua amicizia, è una persona fedele e rispettosa sulla quale si può sempre contare.

Il Cancro è anche quel segno che porta emotività nel rapporto con il Capricorno, aiutandolo a lasciarsi andare un po', a godere dei frutti del proprio duro lavoro in ogni campo, invece di continuare a testa bassa. Entrambi hanno aspettative enormi in tema di amicizia, quindi faranno di tutto per non deludere la propria amica. Se qualcosa si rompe, però, è davvero difficile ricucire la ferita.

Toro

Se è vero che gli opposti si attraggono, anche tra due segni con caratteristiche molto simili può nascere una bellissima amicizia. È il caso del Toro: proprio come la donna Capricorno, anche quella nata sotto questo segno zodiacale è concreta e ha la testa sulle spalle, inoltre si concede difficilmente e la sua diffidenza viene spesso scambiata per freddezza. Una volta superato questo difficile ostacolo, è in grado di stringere rapporti solidi e molto duraturi.

Il Toro è dunque uno dei segni zodiacali che vanno d'accordo con il Capricorno: insieme sono determinati a portare avanti la loro amicizia, e collaborano affinché questa relazione duri. Entrambi amanti delle cose belle e interessati al mondo materiale, più che a quello spirituale, non hanno difficoltà nell'andare d'accordo anche nella vita di tutti i giorni.

Vergine

La donna Vergine ha alte aspettative da se stessa e anche dagli altri. Caratteristica che l'accomuna alla donna Capricorno, con cui quindi può trovare immediato feeling. Il loro approccio alla realtà, basato soprattutto sulla solida razionalità e su una spiccata intelligenza, permette ad entrambe di trovare la chiave giusta per far funzionare a lungo la loro amicizia.

Questo rapporto è principalmente incentrato sulla fedeltà, alla quale Vergine e Capricorno credono moltissimo. La prima, seppur grande amante dell'organizzazione, a volte si perde nei dettagli e può trovare nella donna Capricorno un grande aiuto nel rifocalizzarsi sui propri obiettivi. Insieme, sono una coppia vincente.

Pesci

Spirituale e sognatrice, la donna Pesci si trova diametralmente all'opposto del Capricorno, che è invece materiale e ben saldo a terra. Ed è proprio per questo che i due segni zodiacali possono trovare un punto d'incontro: ciascuno ammira il carattere così diverso dell'altro e ama sentirne vicina la presenza. Tuttavia, questa amicizia non è facile da raggiungere, né tantomeno da mantenere.

Si basa infatti su un delicato equilibrio. La donna Capricorno, più travolgente e razionale, può facilmente ferire i sentimenti della donna Pesci, che ha una spiccata sensibilità. Quest'ultima, inoltre, ama cambiare in continuazione e ha una vasta gamma di interessi, da cui passa con invidiabile semplicità. Cosa che può infastidire il Capricorno, e minare il loro rapporto.