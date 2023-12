Capricorno: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall’Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

CAPRICORNO

21 dicembre – 19 gennaio

La casa ideale

Discreta nella posizione, razionale nella distribuzione degli spazi, sobria negli arredi: la casa dei Capricorno riflette il loro carattere saturnino e rigoroso, determinato e tenace.

L’ambiente preferito è lo studio, luogo inaccessibile dove i nativi si chiudono per riflettere, lavorare, studiare.

Qui c’è il cuore pulsante della casa: scaffali pieni di libri, scrivania e poltrone comode, computer e accessori utili.

Per il resto, la zona giorno è il luogo di rappresentanza, perciò riflette i canoni convenzionali; la zona notte è minimale e arredata in modo funzionale.

La cucina è superaccesoriata, perché i Capricorno sono amanti della buona tavola e del buon vino (dispensa e cantina sono sfiziose e raffinate).

L’arredamento

I Capricorno amano godersi le cose belle in solitudine e prediligono mobili e oggetti dalle linee essenziali e sobrie, ma tutti firmati e di ottima qualità.

Mischiano volentieri arredi contemporanei a pregiati pezzi antichi.

Piuttosto che spendere poco per tanti oggetti scadenti, preferiscono acquistare un unico pezzo ma che sia di design e di fattura pregiata.

Lo stesso vale per rivestimenti e finiture.

L’effetto finale è di elegante rigore, di sobrio minimalismo.

Il consiglio

Per rendere la casa meno fredda, i Capricorno devono riscoprire il piacere di arredare, di ricercare accostamenti di materiali e il gusto del colore.

E dovrebbero puntare un po’ di più su forme morbide e accoglienti.

Da evitare

Case in quartieri periferici, che spingono ancora di più all’isolamento.

