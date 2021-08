Sere d’estate: 5 errori da evitare quando ti trucchi

Q ual è il make-up migliore per le sere d'estate? Truccarsi durante la bella stagione significa risaltare l'abbronzatura e i dettagli: i nostri consigli e 5 errori da evitare assolutamente.

Il make-up è in assoluto l’alleato più fidato delle donne, in inverno quanto in estate. Basta davvero pochissimo per prendersi cura della propria pelle e per risaltare l’abbronzatura estiva dopo giornate di relax al mare. Eppure, ci sono alcuni errori da evitare quando ti trucchi di sera: sono piccoli accorgimenti di cui fin troppo spesso nemmeno ci accorgiamo.

Voler apparire al proprio meglio durante un appuntamento galante alla sera è l’obiettivo di tutte. Per non sbagliare look (e in particolare il trucco), abbiamo pensato di darti qualche dritta da mettere in atto: se sei abbronzata, non usare sempre il fondotinta, ma un correttore. Punta tutto sugli occhi, perché non sono solo lo specchio dell’anima, ma anche un faro di luce in estate!

Esagerare con il trucco di volto, occhi e labbra

Occhi e labbra in estate non possono proprio non essere truccati: c’è però un “ma”, ovvero bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti. Nel complesso, infatti, la regola del make-up estivo ci dice di non esagerare con occhi e labbra, ma di puntare a una sorta di armonia di base. Per un look sofisticato, punta alle sfumature neutre, soprattutto se hai intenzione di sfruttare colori forti sugli occhi.

Un errore estremamente comune in estate è di esagerare con il trucco. Invece (anche secondo gli esperti), dovremmo prediligere un make-up più leggero, che va a evidenziare l’abbronzatura, puntando a una texture leggera, mai oleosa. Per un effetto light, prova a mischiare un po’ di fondotinta con il primer: la tua pelle sarà luminosa ma non eccessiva.

Truccare eccessivamente gli occhi con colori scuri

Dicono che il nero stia bene su tutto, ma è davvero (sempre) così? A parere nostro, il nero è un colore che esalta, che incarna la perfezione del mistero, che sprigiona sensualità. Tuttavia, saperlo dosare è la soluzione migliore. Se hai scelto un abito colorato, non calcare la mano con il make-up sugli occhi. Invece, prediligi i colori pastello, leggeri, che illuminano e che completano il look.

In alternativa, se proprio non vuoi rinunciare al make-up per eccellenza, puoi sfruttare un colore più chiaro per creare contrasto e illuminare la palpebra. In questo modo l’effetto finale risulterà ben più leggero e tu ti sentirai davvero bellissima. Il make-up black and white è sempre un grande classico di raffinatezza, da abbinare con rossetto rosso e mascara extra!

Usare un fondotinta più chiaro

Il fondotinta in estate può trasformarsi in un grosso problema, soprattutto se non ne compri uno nuovo. Che cosa significa? È assolutamente scorretto utilizzare lo stesso fondotinta per tutto l’anno. Se è vero che la pelle lunare ha un fascino senza tempo, è anche vero che l’abbronzatura dona una texture unica al nostro incarnato in estate. Pertanto, tra gli errori da evitare per i trucchi estivi, non dimenticare il fondotinta.

Una gradazione più chiara anche di un solo tono può causare un bel problema, perché tenderà a evidenziare eventuali imperfezioni. Occhiaie, pori dilatati. Per fortuna, questo inconveniente si risolve in modo facile, perché non dovrai fare altro che comprare un fondotinta sulla base del tuo incarnato abbronzato.

Usare rossetti nude in contrapposizione con la pelle abbronzata

Lo abbiamo anticipato prima e lo ribadiamo: in estate il trucco migliore va dosato, per ottenere armonia. Significa che il nude, per quanto sia elegante e raffinato in inverno, non sarà altrettanto indispensabile durante la bella stagione, soprattutto se sei abbronzata. Il rossetto troppo chiaro è un must imperdibile in inverno, mentre in estate dovremmo puntare a colori che creano contrasto.

Le labbra tendono a diventare più scure e pigmentate, pertanto non cadere in questo tranello. Scegli delle colorazioni calde, che possano darti quell'effetto wow che ricerchi, soprattutto per il make-up serale estivo. Con un tocco di arancio, rosa pesca o rosso non sbaglierai mai. Tra l’altro, per ricercare una tonalità impeccabile, prova a mischiare rossetto e matita per labbra: un tips utilissimo che consigliano gli esperti.

E la skincare prima del trucco?

Ecco probabilmente l’errore peggiore che potresti mai fare prima di iniziare a truccarti per la tua sera d’estate: non fare una corretta skincare è assolutamente sbagliato! Credi che la skincare non sia strettamente connessa al trucco? Purtroppo non è vero, perché la resa finale dipenderà da quanto curi la pelle poco prima di passare al make-up.

Per quanto l’abbronzatura sia meravigliosa, tende a stressare la pelle, pertanto vanno utilizzati degli appositi prodotti per ammorbidirla, nutrirla e illuminarla nel modo corretto. In estate in particolare non dimenticare mai un trattamento idratante e lenitivo (che vale anche per le labbra, altrimenti tenderanno a seccarsi). Un balsamo labbra idratante è ideale per ammorbidirle e ottenere un trucco migliore, senza alcuna esagerazione.

Per le tue sere d’estate, cerca di appuntarti gli errori da evitare per i trucchi: basta davvero molto poco per ottenere nel complesso un effetto fantastico e sentirti bella al naturale.