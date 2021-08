D ai thriller con Nicole Kidman alle miniserie con gli eroi Marvel, ecco tutte le imperdibili serie tv da vedere del 2021.

Nicole Kidman regina del thriller e le serie Marvel di Disney+: tra le serie tv da vedere del 2021, la rassegna attraverso i titoli delle varie piattaforme è davvero ricchissima.

Tra Netflix, Amazon Prime Video, Sky (e il suo servizio streaming Now) e, appunto, la piattaforma Disney+, ogni mese è davvero difficile individuare i titoli migliori. Certo, si tratta di un’impresa quasi impossibile, ma attraversando trasversalmente tutte le uscite dell’anno, puoi individuare almeno dieci serie tv di cui tutti parlano nel 2021.

The Undoing – Le verità non dette

C’è un motivo se The Undoing – Le verità non dette è stato uno dei titoli più attesi dell’anno e perché, anche a distanza di mesi, è ancora una delle serie tv da vedere del 2021. Negli Stati Uniti, infatti, la miniserie con Nicole Kidman, Hugh Grant e la “nostra” Matilda De Angelis, infatti, è stata un cult alla fine del 2020. In Italia, è approdata su Sky proprio all’inizio dell’anno e, al netto di tutto, rimane un thriller psicologico davvero notevole.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo The Undoing, lettura più che adatta se ami i libri in cui niente è come sembra e, proprio per la storia che coniuga il crime con gli aspetti psicologici, è davvero il titolo di riferimento per altre produzioni simili viste quest’anno. Insomma, è imperdibile.

Lupin

È senza dubbio uno dei titoli di punta tra le novità di Netflix di quest’anno, con grande successo per entrambe le stagioni, pubblicate sulla piattaforma streaming a distanza di pochi mesi. Anche per questo motivo, Lupin è di sicuro una serie tv da vedere del 2021.

Ispirato alle celebri avventure del ladro gentiluomo, questo show ha come protagonista Assane Diop, interpretato da Omar Sy. Francese di seconda generazione, l’uomo vuole vendicare il padre, che si è suicidato in carcere quando lui era un ragazzino, poiché ingiustamente accusato del furto di una preziosa collana ai danni dei suoi datori di lavoro.

WandaVision

É stata la prima serie Marvel prodotta da Disney+ Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i rispettivi ruoli di Wanda Maximoff e Visione dai film degli Avengers, è un titolo che non può mancare tra le serie tv da vedere del 2021.

Tenebre e ossa

Per la quota fantasy delle serie tv da vedere nel 2021, non puoi perderti Tenebra e Ossa. La serie, disponibile su Netflix dal 23 aprile e già rinnovata per una seconda stagione, è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Leigh Bardugo, primo capitolo della trilogia fantasy ambientata nel mondo dei Grisha.

The Falcon and The Winter Soldier

Dopo Wandavision, la piattaforma streaming di Walt Disney ha lanciato anche The Falcon and The Winter Soldier. Ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise, e si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame (2019). Sebastian Stan e Anthony Mackie riprendono i rispettivi ruoli di Bucky Barnes e Sam Wilson: impossibile non inserire il titolo tra le serie tv da vedere del 2021.

Omicidio a Easttown

Come The Undoing, anche Omicidio a Easttown è targato HBO: si tratta di una miniserie con protagonista Kate Winslet, che ne anche produttrice. L’attrice interpreta la detective Mare Sheehan di una piccola cittadina della Pennsylvania, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare è tormentata anche da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità.

Loki

A proposito di spin-off del franchise Avengers, poteva forse mancare Loki nella rassegna delle serie tv da vedere del 2021? No, certo, soprattutto se c’è Tom Hiddlestone a interpretare il dio degli inganni più amato di sempre.

Nove Perfetti Sconosciuti

Il 2021 è l’anno di Nicole Kidman in versione regina del thriller. Prima, con The Undoing – Le verità non dette, poi con Nove Perfetti Sconosciuti. Si tratta del nuovo titolo disponibile su Amazon Prime Video (i primi tre episodi debuttano in streaming dal 20 agosto) che rientra tra le serie tv da vedere del 2021. In questo caso, infatti, la Kidman è ancora protagonista di uno show thriller, ma in un ruolo più raro, da “cattiva” o quasi. Per la prima volta l’attrice australiana recita accanto a Melissa McCarthy nel loro primo progetto insieme.

La serie in otto episodi basata sul romanzo bestseller del New York Times dell'autrice australiana Liane Moriarty e è prodotta prodotta dal team di Big Little Lies e The Undoing. Sulla carta, le premesse di un altro grande successo, ci sono tutte.

La Casa di Carta 5

Tra le serie tv da vedere nel 2021, non può certo mancare la stagione conclusiva de La Casa di Carta. Anzi, per la precisione, la prima parte della quinta e ultima stagione dello show spagnolo che, da quando è diventata di Netflix, è diventato uno dei titoli più visti al mondo della piattaforma streaming.



Per aumentare alle stelle l’hype dei fan, La Casa di Carta 5 sarà disponibile su Netflix in due parti, per l’appunto, entrambe online nella seconda metà dell’anno. Per la prima parte, l’appuntamento è per il 3 settembre, mentre per la seconda parte, quella davvero conclusiva, c’è tempo fino al 3 dicembre.

Il Signore degli Anelli

Anche Il Signore degli Anelli è un titolo molto atteso quest’anno. L’adattamento televisivo della saga fantasy di Tolkien, infatti, è stata annunciata anni fa ed è circondata da grandi aspettative. Il rischio del confronto con la trilogia cinematografica di Peter Jackson c’è, ma non completamente. Questo drama epico, infatti, porta per la prima volta sugli schermi la mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Partendo da un momento di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Lo show approda in streaming su Amazon Prime Video dal 2 settembre. Tra il budget da record (tra le produzioni più costose di sempre) e le aspettative nei confronti di un inedito adattamento dei romanzi di Tolkien, anche questo titolo è di sicuro una delle serie tv da vedere nel 2021.