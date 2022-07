G li outfit con le sneakers bianche sono più trendy che mai. Non ci abbandonano dall'adolescenza e sono amatissimi dalle star: ecco i look più cool da copiare alle celeb

Sneakers bianche in tela oppure in pelle. Alte o basse. Rasoterra o super ammortizzate. Da tennis, basket o semplicemente ginnastica. Ma anche tempo libero e business perché ora le sneakers sono perfette in ogni occasione. L'importante è che siano bianche. Rigorosamente candide e immacolate. Esattamente come le sfoggiano le celebrity a Hollywood e dintorni. Da Hailey Baldwin a Kendal Jenner, da Katie Holmes ad Alessandra Ambrosio, da Dua Lipa alle sorelle Hadid fino alle royal Kate Middleton, Beatrice ed Eugenie di York, Zara Philips e Charlene Wittstock.

Sneakers bianche anni '70 '80 e '90

Si può scegliere di optare per il decennio che più si preferisce: perché le sneakers bianche non sono tutte uguali. Esistono i modelli anni Settanta, negli anni diventate un vero e proprio must-have grazie ad alcuni brand - anche italiani - amati dalle star (il mitico baffo o le tre strisce vi dicono nulla?). E poi le versioni più o meno bold per un ritorno con stile ai nostalgici anni Ottanta. E le #dadshoes, come recita l'ashtag social, diventate famose negli anni Novanta e adorate da Lady Diana: le scarpe con la suola ondulata e scolpita (a volte un tantino massiccia) sono l'oggetto di culto di molte dive.

Sneakers bianche effetto green

L'ultima tendenza però in fatto di sneakers bianche, ovvero "white sneakers", è certamente quella che riguarda l'ambiente: molti i marchi che puntano su materiali e tecniche di lavorazione ecofriendly studiati appositamente per impattare il meno possibile su consumi e Pianeta.

Ipa 1 di 9 - Ecco come le star indossano le sneakers bianche. Sfoglia la gallery e guarda le foto. Ipa 2 di 9 Ipa 3 di 9 Ipa 4 di 9 Ipa 5 di 9 Ipa 6 di 9 Ipa 7 di 9 Ipa 8 di 9 Ipa 9 di 9

Come abbinare le chunky bianche

Esiste forse un accessorio tanto trendy da passare attraverso mezzo secolo e che non ti ha mai mollato fin dai tempi dell'adolescenza? La risposta è sì. Si tratta delle care e vecchie scarpe da ginnastica bianche. Che poi tanto vecchie non sono perché sono più fashion che mai: che decidiate di indossarle con un paio di biker shorts (i famigerati "ciclisti" tornati in auge da un paio di stagioni a questa parte), con bermuda e T-shirt, jeans e blazer, con una gonna plissettata e il chiodo, un maxi abito o uno slip-dress oppure con un tailleur pastello, le vostre sneakers bianche si riveleranno le migliori amiche in circolazione.

Ipa 1 di 9 - Guarda come le celebrities abbinano le sneakers bianche. Ipa 2 di 9 Ipa 3 di 9 Ipa 4 di 9 Ipa 5 di 9 Ipa 6 di 9 Ipa 7 di 9 Ipa 8 di 9 Ipa 9 di 9