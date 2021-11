5 social network che ancora non conosci e che dovresti esplorare

Q uando senti parlare di social network, sei portata a pensare a Instagram e Facebook. Eppure, c'è tutto un mondo da scoprire e che dovresti imparare a conoscere se vuoi usufruire di tutte le opportunità che la rete ti mette a disposizione. Scopriamo insieme quali sono

Al solo sentir pronunciare la parola social network, il pensiero corre a quelli più famosi come Facebook e Instagram. Devi però sapere che c'è molto altro da esplorare, nonostante le piattaforme tradizionali siano quelle maggiormente frequentate dagli utenti, che ne fanno un uso intenso e quotidiano.

La loro crescita è certamente costante, ma un maggior numero di iscritti non comporta solo maggiori opportunità ma anche una platea più larga da affrontare e poco spazio d'azione, anche per l'introduzione di qualche idea creativa che possa darti un'occasione in più.

Non sempre quanto riporteremo rientrerà nella definizione canonica di “social network”. Ma questo ci interessa relativamente, poiché vogliamo riferirci a piattaforme in senso lato, in grado di catalizzare grandi numeri di utenti e divulgare agevolmente contenuti. La funzione social quindi non è qui una discriminante. Vediamo insieme quali sono quelli che devi imparare a conoscere.

YouTube

Non si tratta di un social network in senso stretto e non è di certo poco competitivo. Ti stiamo parlando, comunque, della piattaforma più usata nel 2020. La sua forza risiede nell'estrema semplicità d'utilizzo e nell'assenza di registrazione, che facilita la fruizione dei contenuti.

È inoltre in grado di ottenere la tua attenzione anche per molti minuti, poiché ti propone una serie di argomenti ad ampio spettro che non trovi facilmente su altre realtà della rete. Qui trovi temi quotidiani e tutorial, oltre a materiale aggiuntivo che ti spinge a seguire il canale.

I video si integrano e si condividono semplicemente, permettendo un utilizzo su larga scala e un uso trasversale. Se proprio devi trovargli un difetto, allora tieni presente che i video - qualora decidessi di aprire un tuo canale - sono più dispendiosi degli altri contenuti e non solo in termini di denaro ma anche in tempi di realizzazione e cura del prodotto.

Twitter

È uno dei social network più "anziani", ma il Italia la sua diffusione non è quella che meriterebbe. Per dirigerti su una piattaforma piuttosto che su un'altra, dovresti tenere sempre conto delle potenzialità e Twitter ne ha una, molto potente.

Ti stiamo parlando della nicchia, composta da giornalisti, attori, politici ma anche artisti, startupper e appassionati di tecnologia. È infatti in grado di replicare una comunità verticale, nella quale intercettare nuovi profili e trovare dei personaggi assenti su altre piattaforme. È il caso, ad esempio, di Elon Musk.

Attira anche per la semplicità di utilizzo e per l'immediatezza dei contenuti, che diventano virali in poco tempo. È rapido e ti permette di essere creativa in modo totalizzante, con la possibilità di rispondere alle interazioni in maniera costante.

Pinterest

Pinterest è un social network per "sovrapposizione", con una quantità di contenuti condivisi che lo fanno assomigliare a una vera piattaforma. In termini di opportunità di utilizzo, è certamente ricco di potenzialità, con un numero di utenti in crescita costante ed equamente distribuito in tutte le fasce d'età.

Puoi usarlo come un'agenda nella quale annotare tutti i tuoi impegni o gli argomenti di tuo interesse, proprio come si faceva una volta con agende e foglietti. Qui, puoi segnare le tue fonti d'ispirazione, le riflessioni e le location che hanno attirato la tua attenzione. Non hai che l'imbarazzo della scelta tra infografiche, video tutorial e schede tecniche.

TikTok

Partita quasi in sordina come un'app destinata ai più giovani, TikTok si è fatta largo in rete diventando un vero e proprio fenomeno globale. Il pubblico e gli utenti sono in continua crescita, con numeri da capogiro il cui incremento è aiutato dalla curiosità generale e dalla voglia di provare qualcosa di nuovo.

Con l'introduzione dei profili senior, si sono diffusi anche argomenti d'interesse della fascia adulta e che comprendono canali educativi e scientifici, capaci di attirare quella fetta di popolazione in principio esclusa dai contenuti iniziali. Diventa anche facile condividere, con l'introduzione delle Hashtag Challenge.

Twich

Probabilmente ne hai già sentito parlare, perché Twitch è poco conosciuto ma in grandissima crescita. La piattaforma è di proprietà di Amazon ed è stata presentata con tutti gli onori e con un incremento positivo nel solo 2020.

Nasce per le sessioni di gioco in tempo reale, con la relativa produzione di contenuti e l'interazione dei follower che possono commentare e quindi influenzare le sedute di gaming. Non pensare che tutto questo sia passivo, anzi: hai la possibilità di scatenare la tua creatività e dare un'impronta del tutto personale alla tua permanenza su Twitch.

Sebbene sembrerebbe associarsi solo a qualcosa che ha che fare con il gaming, lo sviluppo rapido di Twitch ha permesso di trasformarlo in una vera e propria vetrina nella quale i giocatori sono diventati delle vere star, attirando l'attenzione di maggiori brand di lifestyle.

Conclusioni

Non ti resta, quindi, che scegliere uno di questi social network e iniziare a provare qualcosa di diverso dal solito. Potresti, inoltre, esplorare le più diverse funzionalità anche dei social più famosi e utilizzati. Dovresti così riuscire a creare qualcosa di tuo, qualcosa di riconoscibile e che attiri l'attenzione positiva degli altri utenti.