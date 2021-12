10 suggestive stanze in stile toscano che ti ispireranno (e adorerai)

L egno, tocchi di bianco, camini: ecco alcuni degli elementi che tornano in queste fantastiche stanze arredate in stile toscano da copiare subito

Ci sono tante tendenze nel mondo dell’arredamento; tra i trend più popolari e richiesti da chi cerca un ambiente caldo e confortevole c’è lo stile toscano. Con una palette colori ben definita, materiali classici e uno stile senza tempo sembra far tornare nel passato facendo vivere poi le atmosfere bucoliche tipiche delle ville toscane.

Arredare la propria casa in stile toscano significa conoscere alla perfezione le regole dell’arredamento partendo da colori e materiali caldi: legno e ferro battuto sono gli assoluti protagonisti ma si mescolano poi a toni come il giallo e l’arancione oltre all’immancabile bianco. Un affresco con motivi floreali e bucolici possono poi completare il look. Oggi scopriamo insieme 10 suggestive stanze in stile toscano che ti faranno battere il cuore!

Living con camino

Protagonista indiscusso dello stile toscano è il camino: crea subito atmosfera e fa venire in mente altre tendenze arredamento come lo stile cozy e quello hygge dal fascino nordico.

Il camino con dettagli in legno, decorazioni e un pavimento in terracotta si abbina poi a poltroncine dai toni crema e all’immancabile soffitto con travi a vista.

Camera da letto romantica

Un altro esempio di camera da letto romantica in stile toscano è questo: letto in ferro battuto, travi a vista e dettagli dallo stile minimal.

La ricchezza di particolari rende la camera accogliente; il legno e il ferro battuto sono i materiali principali mentre per quanto riguarda i colori il bianco e il rosa vanno a contrasto con lo scuro del legno e del pavimento donando luminosità.

Bagno dai toni pastello

Un tocco pop e fortemente retrò racconta lo stile toscano con originalità. Chi ha arredato questa stanza ha scelto di giocare con il legno per lo specchio e il bianco per il lavabo incredibilmente decorato ma non è tutto.

Le piastrelle bianche e blu con ricamo floreale danno un tocco in più, soprattutto in abbinamento al verde pastello utilizzato per il muro.

Entrata con pavimento di design

La pavimentazione è sicuramente la protagonista di questo ingresso ma non è tutto. Il maxi specchio, il tavolo e uno svuota tasche in ceramica sono la scelta perfetta.

L’ingresso di questa casa rende il tutto più accogliente: il legno è il grande protagonista che fa riconoscere da subito lo stile toscano.

Cucina accogliente

La cucina è sempre uno degli angoli preferiti delle case degli italiani; dal tocco retrò e ovviamente in perfetto stile toscano questa gioca con i toni del bianco e del crema. Il giallo si sposa benissimo con il legno e il bianco.

A portare un tocco di vivacità ci pensano le piante utilizzate come decorazioni e ovviamente i piatti appesi alle pareti per creare colore.

Salotto dal sapore retrò

Tantissimo bianco e ovviamente un immancabile camino arredano questo salotto dal sapore retrò. Le ceramiche appese ai muri sono il tocco in più.

Ad attirare l’attenzione sono soprattutto le decorazioni: le poltroncine comode e confortevoli sono le protagoniste della stanza arricchite dalla presenza di cuscini.

Living toscano ma moderno

Uno stile Toscano più moderno e contemporaneo: una libreria minimal si presta per dare vita ad un angolo lettura con tanto di divanetto vista giardino.

Lo stile toscano dimostra così di potersi adattare anche ad ambienti contemporanei grazie al mix tra un design più classico e senza tempo unito ad uno più moderno ed accattivante.

Camera per gli ospiti

Una camera da letto perfetta per gli ospiti: minimal ma con tutto ciò che occorre. Un letto matrimoniale dai toni neutri viene ravvivato dalle stampe floreali e dal color borgogna a contrasto. Un muro color crema scalda l’ambiente e si unisce alle travi in legno.

Il tocco di blu non è tra i più comuni nello stile Toscano ma funziona molto bene. Interessante anche il modo di utilizzare le travi per poter appendere piante e sfruttare quindi al meglio anche le altezze. Anche il lampadario di design dal look vintage è perfettamente adatto.

Ingresso accogliente

Le prime impressioni contano: non solo nei colloqui di lavoro ma anche nel mondo del design. Ecco perché avere un’entrata di casa d’effetto può fare la differenza.

In questa, ad esempio, ci si sente subito a casa. Un tappeto ampio dà senso di profondità, il colore verde risulta rilassante e si sposa alla perfezione con il legno e le mattonelle dai toni caldi. Quadri alle pareti, anfore e vasi rendono il tutto ancora più ricco e vissuto.

I dettagli che fanno la differenza

Sono sempre i dettagli a fare la differenza. Nello stile toscano i colori scuri e quelli chiari si alternano, questa zona living con pareti in pietra e travi a vista ha come protagonista assoluto non tanto i divani quanto questo bellissimo tavolo vintage.

Un tavolo in legno dal design importante arricchito poi da un bellissimo vaso di fiori. Scegliere un bouquet oppure delle piante da interno può essere una scelta vincente per interpretare questo stile con un tocco di colore.