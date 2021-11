Come superare le tue convinzioni limitanti e riuscire a farti promuovere

V iviamo immerse in una serie di convinzioni che influenzano in continuazione le nostre scelte e la nostra vita, non solo quella professionale: è importante imparare a gestirle e superarle per avere successo. Ecco come

Ognuno di noi ha fatto proprie alcune convinzioni limitanti che influenzano l'intero corso della nostra vita. Non solo sul piano professionale: le convinzioni errate ci limitano anche sul piano personale e sentimentale e sono in grado di influire negativamente su ogni aspetto della nostra esistenza. La buona notizia è che superare le tue convinzioni limitanti è possibile.

In questo articolo esploreremo in modo particolare quelle che influiscono sulla nostra vita professionale e che ci impediscono di avere successo nel lavoro. Imparare a gestirle e superarle è determinante ai fini di ottenere una (meritatissima) promozione.

Cosa sono le convinzioni limitanti

Se stai leggendo questo articolo è perché sei spinta dall'urgenza di andare oltre. Superare le tue convinzioni limitanti è possibile, ma non così semplice. Tuttavia con un po' di impegno e costanza potrai riuscirci.

Innanzitutto occorre chiarire cosa intendiamo quando parliamo di convinzioni limitanti. Cosa sono le convinzioni limitanti e come influiscono sulle nostre scelte?

Ognuno di noi vive in una serie di convinzioni frutto del proprio passato, di esperienze fatte in prima persona o trasmesse dall'ambiente di nascita, dalla società, dal contesto, dalla famiglia. Sono convinzioni radicate, derivanti dall'operato nostro o di altre persone oppure semplicemente dalla società nella quale ci muoviamo.

Dobbiamo immaginare le convinzioni limitanti come catene che ci bloccano. Sono legami dannosi e nocivi che ci intrappolano in determinati scenari e ci impediscono di spezzare queste catene. La buona notizia è che tali legami non sono affatto indissolubili e spesso è solo la nostra mente a renderli tali.

Sono dei muri che noi stesse ergiamo tra noi e il resto del mondo, o se preferisci puoi immaginare queste convinzioni limitanti come sabbie mobili che risucchiano le tue energie impedendoti di liberartene. La verità è che per uscirne basta comprenderle e imparare a gestirle.

Quali sono le convinzioni limitanti sul lavoro

Sul lavoro, spesso, superare le tue convinzioni limitanti significa anche riuscire a farti promuovere. Quella promozione alla quale aspiri da anni e che non arriva potrebbe essere più vicina se solo riuscissi a superare le tue convinzioni limitati.

Dal punto di vista professionale, le convinzioni limitanti sono quelle che ti sussurrano: "Non sei abbastanza per...". Ti impediscono di gettarti a capofitto in una nuova avventura, timorosa di ciò che potresti incontrare sul tuo percorso.

La convinzione è una sorta di profezia che si avvera sempre. In psicologia, infatti, viene chiamata "la profezia che si autoavvera" perché solo formularla costringe alla trappola. Il segreto allora è allontanarla subito.

Frasi come "non ce la farò mai", oppure "andrà male come sempre" o ancora "non riceverò mai quella promozione" oppure "non riuscirò mai ad ottenere uno stipendio dignitoso", "è inutile", "i soliti raccomandati", ci costringono in un loop da cui è difficile uscire ma se stai leggendo questo articolo è perché hai, finalmente, deciso di interrompere quel circolo vizioso.

Come superare le convinzioni limitanti

Superare le tue convinzioni limitanti significa assaporare una vita completamente diversa, avere successo, ottenere ciò che vuoi e raggiungere i tuoi obiettivi, professionali e non solo. Per superare le proprie convinzioni limitanti bisogna innanzitutto imparare a comprenderle. Bisogna osservarle ed interrompere l'identificazione con queste frasi che ormai sembrano essere parte integrante di ciò che siamo. In realtà non è così.

La mente formula pensieri sulla base di esperienze e convinzioni passate. Adesso è importante interrompere quel circolo vizioso e fermarla, insegnandole a formulare nuovi pensieri, positivi e non invalidanti. Anche incertezze e timori possono darti una spinta professionale.

Serve pratica, allenamento e costanza. Sarà un lavoro lungo e impegnativo ma, fidati: ne vale la pena. Significa distruggere quelle catene tra te e il mondo, quelle che ti proibiscono di spiccare il volo, e iniziare davvero a vivere la tua vita pienamente, traendo enormi soddisfazioni da ogni giornata lavorativa e non.

Osserva la negatività, impara a riconoscerla e tienila a distanza. Ti capiterà ancora di fare pensieri negativi sulle situazioni più varie. La differenza rispetto al passato sta nel fatto che ora puoi riconoscerli e allontanarli. Non ti rappresentano.

Consapevolezza

Il primo passo per superare le convinzioni limitanti è indubbiamente la consapevolezza. Sai di averne e sei già riuscita a salire sul primo gradino, verso la liberazione definitiva. A questo punto sei consapevole delle strategie che la tua mente mette in atto involontariamente, inconsciamente, per tenerti incastrata in un presente di cui sei stanca.

Comprensione

Il secondo passo è quello che porta alla comprensione. Le tue convinzioni limitanti derivano da avvenimenti o credenze radicate. Prova a risalirci e a riderci su. Ricorda che il fallimento può diventare uno spunto per l'innovazione.

Gestione

A questo punto potrai iniziare a gestire le tue convinzioni limitanti. Ogni volta che la mente ti suggerisce un pensiero negativo come: "Non sono all'altezza" oppure "Non lo so fare", rispondile che invece sei perfettamente in grado.

Superamento

Superare le tue convinzioni limitanti è tutta questione di esercizio: ad un certo punto ti sorprenderai di non averne più. Arriverà allora quella promozione che aspettavi da tutta la vita e il successo che meriti.