T-shirt bianca: il mito del casual che amiamo da sempre

L a più classica delle T-shirt è il pezzo su cui puntare in ogni stagione: è cool e di tendenza ma anche chic ed elegante all'occorrenza. Perfetta per creare look casual di giorno e glamour la sera. Ecco perché tutte dovremmo avere una maglietta bianca nel guardaroba

T-shirt bianca, il capo basic per eccellenza

La T-shirt bianca è il capo basic per eccellenza. È il pezzo capace di fare la differenza e risolvere qualsiasi impasse. Può una semplice maglietta bianca avere il potere di rivoluzionare un intero guardaroba? Ebbene sì. Oltre a essere super trendy è versatile e comoda, si adatta a tutti i look e si abbina facilmente, può essere trasformata ed è come una vera e propria tela bianca su cui dipingere il proprio stile e con cui sperimentare nuovi divertenti look.

Provate a rifletterci un attimo: la più classica delle T-shirt è davvero l’elemento neutro che si inserisce alla perfezione in qualsiasi look. Annodata in vita sul costume da bagno, sopra i classici jeans (chiari o scuri) oppure abbinata ai tradizionali pantaloni con le pinces, sulle pencil skirt più eleganti e perfino sotto il tailleur-business. In pratica, la maglietta bianca ha il grande pregio di sdrammatizzare look altrimenti troppo audaci o eccessivamente eleganti. Ma attenzione: va scelto il perfetto mix tra tessuto e taglio. Per un un effetto super trendy, ad esempio, potete sfoggiare una T-shirt dal taglio maschile.

T-shirt bianca, un evergreen che sta bene con tutto

Se fino a un paio di decenni fa la maglietta bianca era considerata alla stregua di un capo da indossare solamente in casa o nel tempo libero, oggi la T-shirt bianca è diventata super trendy tanto da entrare nella lista degli intramontabili pezzi del nostro guardaroba: un capo evergreen che può essere indossat sempre. Puntando quindi su un modello total white, senza stampe, scritte o fantasie, saremo sicure di avere nell'armadio una maglietta sempre di moda che sta bene con tutto.

T-shirt bianca: i modelli su cui puntare

L'alternativa più graziosa alla tradizionale T-shirt bianca girocollo è il modello con la manica a raglan. Una manica leggermente più svasata e con taglio obliquo che consente maggior libertà nei movimenti. Un'altra variante accattivante può essere quella con lo scollo a V (nelle versioni più ampie e morbide può addirittura diventare un capo sexy).

Poi c'è la moda (per le più giovani) del crop, cioè la tendenza a portare magliette un po’ più corte (magari con taglio a vivo) che sfiorano l’ombelico.

Una "semplice T-shirt bianca può essere anche sovrapposta a una canotta a righe marinare per uno stile più funny. Oppure sfoggiata con una frase ironica o un messaggio sociale, un disegno o il logo di un brand che amiamo.

Con la T-shirt bianca dall'alba al tramonto

Basta indossare una shirt bianca su jeans boyfriend e sneakers oppure sotto un abito sottoveste abbinata a ciabattine colorate per avere un perfetto look casual da giorno. Se indossata invece sotto un completo, una pencil skirt o un blazer da smoking può essere l'ideale per un outfit da ufficio o serale. Magari abbinata a sandali-gioiello.

T-shirt bianca, un pezzo per tutte le stagioni

Ovviamente la T-shirt bianca dà il suo meglio in primavera ed estate. Ma la maglietta bianca non ha stagioni: la possiamo indossare con il caldo abbinata a gonne lunghe e leggere, ai classici bermuda oppure a minigonne e scarpe aperte come infradito e mule con un mid-heel. Ma la maglietta bianca è perfetta anche in inverno sotto un cardigan in lana, maxi felpe o sotto abiti che risultano magari troppo scollati per la stagione fredda.

Una T-shirt per tutte le tasche

Da quando la T-Shirt bianca - insieme alla cugina canottiera - è apparsa sulle passerelle di grandi brand della moda, nei negozi sono spuntate versioni couture del capo più semplice del nostro guardaroba in tessuti ricercati o con decori preziosi che arrivano a costare anche cifre importanti. Niente paura però perché possiamo trovare ovunque magliette bianche in cotone, cotone biologico o misto lino anche a prezzi contenuti.

Ecco perché tutti potremmo (e dovremmo) avere una T-shirt bianca.